Vorlického večer: dva góly i dres pro tátu. Věřil jsem, že se všechno jednou otočí, řekl

Jiří Čihák
  23:15
Večer, na který tak dlouho čekal. „Upřímně jsem doufal a věřil, že přijde dřív,“ pokrčí rameny fotbalista Lukáš Vorlický, pro tentokrát slávistický hrdina. Coby střídající rozsekl svými prvními ligovými góly vyrovnaný duel s kousavou Karvinou (3:1). Ale co všechno tomu předcházelo?
Lukáš Vorlický ze Slavie slaví gól v utkání s Karvinou.

Lukáš Vorlický ze Slavie slaví gól v utkání s Karvinou. | foto:  Jan Zátorský, MAFRA

Slávistický trenér Jindřich Trpišovský gestikuluje v utkání s Karvinou.
Mojmír Chytil ze Slavie ve skrumáži před karvinskou brankou
Tomáš Holeš ze Slavie (vpravo) hlavičkuje míč v utkání s Karvinou.
18 fotografií

„Ani nevím, jestli to chcete slyšet,“ usmál se trpce. „To bude fakt na dlouho,“ přesvědčoval.

Vorlický, někdejší obrtalent českého fotbalu. Stejný ročník jako Adam Hložek. 2002. V patnácti odešel z Brna do Itálie, kde se trpělivě zlepšoval a rostl. Ale taky musel přeskákat nespočet překážek, jež by jiné nejspíš zlomily. Srážely ho hlavně opakované trable s kolenem.

„I u Lukáše to několikrát vypadalo, že fotbal hrát nebude,“ říká bez kudrlinek trenér Jindřich Trpišovský. „Tenhle večer pro něj musí být strašně silný.“

Vorlický starší, Lukášův tatínek a mládežnický trenér, plakal na tribuně. „Daroval jsem mu dres, protože tu cestu se mnou odmalička šlapal taky. Podporoval mě v individuální činnosti, v technice, v herní odvaze,“ vyprávěl třiadvacetiletý mládenec, než dodal: „Právě i díky tátovi jsem obě gólové situace vyřešil právě takhle.“

Tedy fotbalově.

Na Vorlickém na první pohled vidíte, že je z jiné školy než jeho vrstevníci. Elegantní, byť ne tak fyzický a silový. Ale s míčem u nohy je odskočený. Nebýt zdravotních lapálií, do české ligy by se ve svém věku nikdy nevracel. Má tři starty v Serii A, jeden dokonce na legendárním San Siru. Víc mu zdraví nedovolilo.

V Česku je od loňského února, kdy ho Slavia představila s tím, že mu dá čas i prostor vrátit se do formy. Půl roku se rozkoukával a v úvodu minulé sezony konečně naznačil, co umí. Po čtyřech startech v šesti ligových kolech se ovšem starý problém znovu ozval a Vorlický musel odepsat další rok. K vzteku!

„Vzhledem k tomu, že jsem jeho cestu zpátky v posledních měsících sledoval zblízka, mám až husí kůži,“ přiznal trenér.

Slavia - Karviná 3:1, svižný zápas na obě strany. Dvěma góly ho rozsekl Vorlický

Vorlický v sobotu proti Karviné dostal největší prostor v dosavadním ročníku. „Třicet minut, kterých si nesmírně vážím,“ pravil. „Stav byl nerozhodný a nabízelo se, abych na hřiště šel. A mám radost, že jsem pomohl.“

67. minuta a rychlá akce na levé straně, kterou rozjel Zmrzlý a míč se k němu přes Zafeirise s Chytilem opět vrátil. „V tu chvíli jsem na Zmrzku zakřičel, ať mi balon nechá, což udělal, a já to podél gólmana uklidil,“ popsal Vorlický.

A druhý gól? Poslední minuta a další pěkná akce i stylové zakončení. „Pozor, slabší levačkou, kterou však trénuju a mám ji – myslím si – celkem dobrou,“ usmál se. „Děkuju Lukáši Provodovi, který mi míč narazil a pochopil, co chci udělat. To bylo důležité.“

Je paradoxní, že po tak dobrém střídání si Vorlický ve středu, kdy v Edenu začíná Liga mistrů zápasem s norským Bodö/Glimt, zase sedne na tribunu. Slavia ho nezapsala na pohárovou soupisku.

Vorlický, Zmrzlý či Teah si Ligu mistrů za Slavii nezahrají, posily na soupisce jsou

„Vzhledem k tomu, že se jede i na Atalantu, což je pro mě srdeční záležitost, to nebylo jednoduché skousnout. Ten příběh by byl nádherný,“ ví Vorlický, ale zároveň chápe souvislosti: „Tady teď nejde o mě, ale o tým a klub. Trenéři i vedení mi všechno vysvětlili, volali mi ještě dřív, než soupisku pro poháry zveřejnili.“

„Minulý rok jsme Lukáše pro Evropskou ligu zapsali a on se zranil a nebyl k dispozici. I teď musíme jeho zátěž dávkovat, má speciální program, jiné rozcvičky, prostě odlišný režim,“ vysvětloval Trpišovský. „Říkal jsem mu, že musí týmu fandit, aby postoupil. Pak můžeme udělat tři změny.“

Vorlický kouká spíš dál: „Chci pomoct k zisku titulu. Pak věřím, že už mi Liga mistrů neunikne.“

Sám prý teď neví, jestli by zápasy v ní vůbec zvládl.

„Proti Karviné jsem sice dal dva góly, ale i těch třicet minut pro mě bylo fyzicky dost náročných. Ohledně běžeckých a defenzivních věcí byly momenty, kdy hrál tým de facto o jednoho méně,“ uznal sebekriticky.

Ptáte se, jak se aktuálně vlastně cítí?

„Stoprocentní to možná už nikdy nebude,“ tvrdí. „Jsem připravený jít do zápasu i do každého tréninku. Ale s bolestmi, kterými si v mém věku možná nikdo jiný neprochází.“

Má za sebou sérii operací a nekonečné rekonvalescence. Měsíce trávil v posilovně a na spoluhráče na hřišti se mohl koukat maximálně přes okno. V Itálii i doma v Česku.

„Všechno začalo operací křižáku ještě v Atalantě. Vaz mi špatně navrtali, byl snad o centimetr kratší, což mi v koleni rozbilo snad úplně všechno,“ otřepe se. „Problém byl, že se na to přišlo až po šesti letech a čtyřech operacích. Bylo potřeba všechno vyměnit včetně chrupavky a pokusit se koleno restartovat, aniž bychom věděli, jestli to vůbec bude možné.“

Lukáš Vorlický ze Slavie překonává brankáře Karviné Jakuba Lapeše.
Poslední operaci, už jako hráč Slavie, absolvoval na specializované klinice v Německu.

„Šel jsem do toho, protože věřím, aniž bych chtěl znít arogantně, že fotbal hrát umím. Věřil jsem, že se to projeví a jednoho dne taky otočí v můj prospěch. Doufám, že se to už děje,“ říká a vy v jeho hlase zbystříte naději.

Tu ovšem v jeho příběhu už několikrát vystřídaly tvrdý náraz a hluboké zklamání.

„Uvědomuju si, že nic už nikdy nebude ideální. Ale je to o mé každodenní práci, mentální i fyzické, a o lidech, kteří se o mě neustále starají a podporují mě. I oni mají obrovskou zásluhu na tom, že na hřišti vůbec můžu stát.“

Málem skončil, teď Vorlický debutoval v Itálii. Jde si za snem, říká otec

V třiadvaceti je Vorlický v dospělém fotbale vlastně nováčkem.

„Vždycky byl extra talent, ale na elitní úrovni má možná pět začátků v základní sestavě?“ poukázal Trpišovský. „Mám z něj každopádně obrovskou radost. Z toho, jak mluvil v kabině. Jak byl dojatý. Je to strašně chytrý kluk a fotbal pro něj znamená všechno.“

Kdyby ne, dávno by to sám vzdal.

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

8. kolo

2. kolo

9. kolo

Kompletní los

7. kolo

8. kolo

Kompletní los
Mužstvo Z V R P S B
1. SK Slavia PrahaSlavia 8 6 2 0 18:6 20
2. AC Sparta PrahaSparta 7 6 1 0 16:7 19
3. FC Viktoria PlzeňPlzeň 8 4 3 1 16:7 15
4. FK JablonecJablonec 7 4 3 0 9:3 15
5. FC ZlínZlín 8 4 2 2 11:9 14
6. SK Sigma OlomoucOlomouc 8 4 1 3 5:4 13
7. MFK KarvináKarviná 8 4 0 4 13:11 12
8. FC Slovan LiberecLiberec 8 3 2 3 11:10 11
9. FK Dukla PrahaDukla 8 1 4 3 7:10 7
10. Bohemians Praha 1905Bohemians 6 2 1 3 4:8 7
11. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 7 2 1 4 14:21 7
12. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 7 1 3 3 8:11 6
13. 1. FC SlováckoSlovácko 7 1 2 4 4:9 5
14. FC Baník OstravaOstrava 6 1 1 4 4:7 4
15. FK TepliceTeplice 7 1 0 6 8:16 3
16. FK PardubicePardubice 6 0 2 4 6:15 2
Zobrazit více
Sbalit

