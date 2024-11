Trpišovský: Fanoušci si góly zasloužili. Chválil přístup týmu i démona Chytila

Slávisté od úvodu dominovali, vstřelili úvodní gól, jenže namísto pojistky soupeř po hodině hry vyrovnal.

„Bylo vidět, že nám ten rozdílový gól chyběl. Nakonec soupeř srovnal, ale tým zareagoval skvěle a pomohli nám i střídající hráči, kteří podobně jako ve Frankfurtu hru oživili,“ pochvaloval si Trpišovský.

Měli jste problém přepnout zpět na domácí soutěž?

Věděli jsme, že nás čeká kvalitní soupeř, který má dobré výsledky. Připravovali jsme se na náročný zápas, výkonu hráčů si vážím. Fantastická kulisa, choreo, velký obdiv lidem, kteří tu v téhle zimě byli už na rozcvičku. Je to krásné, když přijdete a je prakticky plný stadion, hodně nám to přepnutí usnadní. Jsem rád, že jsme přidali další góly, protože fanoušci si to zasloužili.

Ale docela to trvalo. Nezakončovali někteří hráči šance až příliš ležérně?

S tím úplně nesouhlasím. Já myslím, že jsme do toho šli naplno. Hráči sami mluvili o tom, že to musíme zvládnout. Věděli jsme, že to bude náročné a měli jsme z Karviné respekt. Podle mě jsme byli hladoví, chodili jsme do vápna v hodně lidech, ale chyběl nám tam klid, což nás trápí dlouhodobě. Ať už Bilbao, Frankfurt nebo Hradec. Ale nemyslím si, že by k tomu někdo přistoupil lehkovážně. Každý hráč chce dát gól, protože ví, jak je to pro nás důležité.

Nakonec vás spasil Mojmír Chytil. Co na jeho výkon říkáte?

Jeden člověk mi po zápase říkal, že jsme měli šťastnou ruku, ale ono to je jednoduchý, když tam máte takového hráče. Původně měl jít za Chorého, ale dostali jsme gól na 1:1, tak jsme změnili plán. Stáhli jsem Lingra, abychom mohli hrát na čtyři obránce vzadu. Předvedl skvělý výkon. Mám za něj radost, já ho mám rád jako člověka i fotbalistu. Loni předváděl skvělý výkony, začátek sezony neměl i kvůli zraněním ideální, ale...

Ano?

Ale už proti Frankfurtu zahrál skvěle, on je takovej démon pokutového území, zvlášť doma. Má skvělý výběr místa a proti Karviné měl skvělý servis. Využil toho, co jsme si před Karvinou chystali. Skvělý výkon, strašně nám pomohl.

Karvinou trénuje Martin Hyský, s nímž se dobře znáte z dob jeho působení ve Slavii. Ovlivnilo to třeba vaši přípravu na zápas?

Když jsem přišel do Slavie, tak on rok na to přešel z mládeže do B-týmu. A v roce, kdy jsme hráli Ligu mistrů, tak byl s námi v technické zóně během zápasů. Byl tu celou dobu, viděl videa, tréninky, takže to pro nás bylo o něco složitější, protože zná naší přípravu. Myslím, že na hře Karviné je i spousta podobných rysů vidět. Na druhou stranu pro nás je výhoda, že víme, co nám nechutná a mohlo by to na ně fungovat. Před zápasem jsme se viděli, popřáli si pěkný zápas. Přeju mu úspěch, myslím, že odvádí dobrou práci, vzestup Karviné od prvního kola je vidět a předvádí zajímavé výkony.

Teď vás čeká reprezentační přestávka. Nemáte strach, že tým vypadne z rytmu?

Jednoznačně, proto musíme být ostražití, soustředit se na sebe a ohrávat hráče z širokého kádru. Už před časem jsme řešili, že rotace je dobrá v tom, že každý je pak součástí týmu a má sebevědomí naskočit, když někdo vypadne. Proti Karviné podal třeba skvělý výkon Chaloupek. Ale bude to složité, čeká nás těžké období, kdy hrajeme v Olomouci a v Ostravě. Zhorší se terény, venkovní utkání nebudou jednoduchá. Musíme koukat na sebe, být koncentrovaní, postupně odstraňovat překážky a neřešit, jaký máme náskok, do konce sezony je ještě daleko.

Choreo slávistických fanoušků před zápasem s Karvinou.

Jaký je tedy váš plán?

Hlavně musíme udržet nastavení týmu. Ale stát se může cokoliv, už jsme to tu zažili, že jsou v jednu chvíli všichni zdraví a najednou nám vypadne sedm hráčů. Během reprezentační pauzy bude hlavní neztratit rytmus, což je vždycky náročné, jelikož se kluci vrací s různými pocity ze svých národních týmů. Budeme muset začít tam, kde jsme skončili.

Mimochodem, co jste říkal choreu, které si domácí tribuny připravily?

Užil jsem si to, jelikož to bylo ještě před výkopem. Bylo to unikátní, asi nejlepší věc, co jsem tady zažil, spolu s choreem v zápase se Sevillou. Když pak rozhodčí zahájil zápas, tak jsem přepnul, ale mrzelo mě to, protože jsem se chtěl ještě chvíli dívat. Silný zážitek. Problesklo mi hlavou, že lidi, kteří ode mě chodí na zápasy a tentokrát nedorazili, tak mě mrzelo, že u toho nebyli.