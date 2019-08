Hrdlička vynuloval Slavii. Po třicítce už musíte mít i štěstíčko, říká

„Hráli jsme možná proti nejlepšímu soupeři v lize,“ řekl třiatřicetiletý Hrdlička, který dříve v Česku chytal za Brno. „Slávisté měli hodně šancí, útoků. Bylo to napínavé, namáhavé do poslední minuty. Nemohli jsme si dovolit nějakou nepozornost.“



Hodně důležitý moment byl ve 25. minutě, kdy Souček nedal penaltu, kopl ji vedle pravé tyče. Věřil jste si na ni?

Věřil, ale brankářské tajemství vám nepovím. Ostatně penaltu zahodil, nechytil jsem ji.

Ale skočil jste na správnou stranu. Měl byste míč, který šel po zemi?

Určitě ano (směje se).

Kdy jste se vůbec dozvěděl, že budete chytat?

Až dnes v den zápasu.

Překvapilo vás to?

Ano, protože Pasta (pozn.: Martin Pastornický) chytal velmi dobře. Chyběl nám spíše gól na druhé straně. Bylo to na trenérovi.

Začali jste dobře, ale po té penaltě jste byli pod velkým tlakem...

Jak to říct. Taky umíme hrát fotbal, umíme kombinovat i dobře rozehrát. Minulé zápasy jsme prohráli vždy o gól, takže je škoda, že nemáme více bodů. Soupeři byli vždy o kousek lepší. Musíme už ale sbírat i tři body, abychom ligu odehráli lépe než minulou sezonu.

Nakopne vás bod s mistrem?

Musí. Ale my jsme se nakopávali po každém zápase, protože naše hra byla celkem dobrá.

Dá se říct, že jste měl i štěstí, když vám pomohla tyč a břevno?

My po třicítce už musíme mít trochu štěstíčka, nejsme už takoví mlaďoši. Pomodlil jsem se. Přišla snoubenka s dcerkou, takže štěstíčko bylo.

V nastaveném čase rozhodčí konzultoval s videorozhodčím souboj Součka se Stropkem před vaší brankou. Věděl jste, oč jde?

Nemyslel jsem si, že by z toho mělo být něco vážného. Ani nevím, co vlastně reklamovali, ale teď už je to stejně jedno.