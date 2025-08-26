Chance Liga 2025/2026

Chytil není útočník do základu, řekl Tvrdík. Slavia dál shání posilu, líbí se jí Prekop

Autor: ,
  13:50
V úvodních šesti kolech nového ročníku nastříleli dvanáct branek, což není vyloženě málo, ale i tak všichni vidí, že to v útoku slávistických fotbalistů drhne. Proto nepřekvapí, že dlouhodobě usilují o příchod dalšího hráče na hrot. „Ano, pozice útočníka nás trápí,“ potvrdil předseda klubu Jaroslav Tvrdík.
Slavia šla do sezony s dvojicí hroťáků – Tomášem Chorým a Mojmírem Chytilem. První jmenovaný však hned ve 3. kole na Slovácku dostal červenou kartu za úder do rozkroku brankáře Heči, za což vyfasoval šestizápasový flastr.

„Aktuálně se ukazuje, jak moc nám chybí. Především jeho mentalita a nasazení,“ uznal Tvrdík v podcastu Livesport Daily.

Chytil zatím při jeho absenci nepřesvědčil. Na gól stále čeká, zejména v domácím utkání proti Teplicím zahodil několik vyložených příležitostí a týden na to v Jablonci ho kouč Trpišovský nechal pouze na lavičce.

„Není to ten Mojma, na kterého jsme zvyklí,“ uznal po zmíněném zápase s Teplicemi, načež ho ale bránil: „I proti Teplicím sváděl spoustu soubojů a odvedl hromadu práce pro ostatní.“

Slavia řeší útočníky. Ale nikdo teď nechce prodávat, řekl Trpišovský. Chytila pochválil

To Tvrdík zvolil poněkud ostřejší vyjádření.

„Mojmír Chytil zřetelně není útočníkem do základní sestavy,“ prohlásil. „Mojma má srdce, bojovnost, dává do toho všechno, ale je zřejmé, že očekávání k Lize mistrů jsou větší. Potřebujeme jinou typologii, přivést třetího útočníka je v tuto chvíli prioritou.“

Jenže sehnat adekvátní náhradu, ať už v české lize nebo v zahraničí, se dosud Slavii nepovedlo. Měla v plánu koupit olomouckého Jana Klimenta, jenže ten aktuálně laboruje se zlomenou lýtkovou kostí.

A tak museli slávisté hledat dál.

„Líbil se nám Tomáš Bobček, komplexní útočník ze Slovenska. Měli jsme absolutní shodu, jenže pokud si Lechia Gdaňsk řekne v základní přestupové částce o 12,5 milionu eur, s bonusy pak ještě víc, tak tolik za hráče nikdy nedáme,“ přidal Tvrdík s tím, že pomyslná hranice je pro Slavii pět milionů eur (zhruba 120 milionů korun).

Z domácí soutěže by se pak úřadujícímu mistrovi zamlouval Erik Prekop z ostravského Baníku, jenž by svou typologií do Slavie zapadl.

„Ale toho aktuálně nejsme schopní koupit,“ kroutil hlavou Tvrdík. „Všechny kluby upřednostňují sportovní úspěch a Václav Brabec, majitel Baníku, se se mnou o Prekopovi vůbec nechce bavit. Přitom je to hráč, který by u nás byl okamžitě připravený hrát v základní sestavě.“

V posledních dnech se také vyrojily spekulace, že Slavia usiluje o Jonatana Brauta Brunese, bratrance slavného Erlinga Haalanda. Jednání s Rakówem Čenstochová prý probíhají, ale aktuálně uvízla na mrtvém bodě.

Haalandův bratranec ve Slavii? Trpišovský potvrdil jednání, dohoda zatím vázne

„Neočekávám, že bychom se měli domluvit v řádech dnů,“ řekl po sobotním zápase s Pardubicemi Trpišovský.

Soupisku pro podzimní část Ligy mistrů nicméně musí kluby uzavřít do půlnoci 2. září, takže Slavii už příliš času nezbývá.

Pozice útočníka navíc není to jediné, co ji trápí. Ani zbytku mužstva se zatím nedaří navázat na výkony z uplynulé mistrovské sezony, do toho Slavia řešila situace okolo Christose Zafeirise, jenž si vynutil přestup do PAOK Soluň a v pražském klubu zůstane na podzim už pouze na hostování.

„Nejsem spokojený. Měli jsme pocit, že situaci kontrolujeme a že jsme dobře připravení. Nyní se však ukazuje, že formě nejsme,“ uznal Tvrdík.

Tvrdík o Zafeirisovi: Neměl racionální argumenty. PAOK si vysnil, jinam by nešel

I v minulé sezoně se nicméně slávisté pořádně nakopli až v odvetě play off Ligy mistrů proti Lille (1:2), kterou pak hráči i trenéři shodně označili za zlomový okamžik celé sezony.

Letos v létě ale předkola nehráli, a tak musí doufat, že podobný zápas přijde buď v domácí soutěži, nebo až v hlavní fázi Ligy mistrů, která startuje v polovině září.

„Ligy mistrů se logicky trochu bojím. Když si uvědomíte, jaké týmy na nás čekají, tak by bylo nenormální říct, že se těším a nemám žádné obavy z toho, že některé zápasy se nám nemusí podařit. Ale my v Lize mistrů nikdy nebudeme favoritem, koncentrujeme se hlavně na obhajobu titulu a věřím, že kádr, který je pohromadě, na to má,“ uzavřel Tvrdík.

