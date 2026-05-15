Tvrdík nabídl, že změní pozici, Tykač to odmítl. Není to rezignace, říká šéf Slavie

Zároveň však zdůraznil: „To není rezignace, to není útěk od rozdělané práce. Obzvlášť v této extrémně těžké chvíli. Klubu sloužím. A budu to dělat tak dlouho, dokud si to majitel bude přát, klub to bude potřebovat a zdraví mi to dovolí. Svoji práci dělám z lásky ke klubu a k fanouškům.“
V příspěvku, který zveřejnil v pátek krátce před polednem, reagoval na článek v Hospodářských novinách, v němž se píše, že rezignaci nabídl po sobotním derby se Spartou.
Tam několik stovek fanoušků vběhlo na hřiště, napadli některé sparťany a házeli světlice do hostujícího sektoru. Slavia vyfasovala desetimilionovou pokutu, kontumaci a disciplinární komise jí nakázala odehrát čtyři domácí zápasy bez diváků.
„Byl jsem dotázán na článek v Hospodářských novinách, kde je zmíněna možnost mojí rezignace. Nevidím důvod se vyhnout otevřené odpovědi,“ napsal Tvrdík.
„Před dvěma měsíci jsem nabídl majiteli klubu možnost svého řízeného přechodu do dozorčí rady, kde bych Pavlu Tykačovi pomohl vychovat nového šéfa klubu. Moji kolegové v představenstvu o této situaci byli informování. Majitel tuto možnost razantně odmítl s přáním, abych v klubu v čele představenstva působil co nejdéle. V pondělí ráno jsem v rámci naší diskuse po sobotním utkání majiteli jasně řekl, že tato možnost je stále kdykoliv otevřená, kdyby si to přál,“ stojí dále v příspěvku.
Slavia v souvislosti s výtržnostmi fanoušků do odvolání uzavřela Tribunu Sever, kvůli opakujícím se excesům pak byli z A-týmu vyřazeni reprezentanti Tomáš Chorý s Davidem Douděrou, kteří dostali v derby červenou kartu.
Klub původně zrušil i mistrovské oslavy, v závěru středečního utkání s Jabloncem (5:1), kde slávisté stvrdili obhajobu titulu, však Tvrdík s Tykačem přišli před stadion a shromážděným slávistům řekli, že oslavy budou.
„Oslavy jsme chtěli zrušit, ale Pavel má názor, že kluky a fanoušky nelze o úspěch připravit, takže budeme chystat po posledním zápase s Plzní takový typ oslavy, abyste se se svými hráči mohli setkat,“ prohlásil Tvrdík.