Chance Liga 2025/2026

Tvrdík nabídl, že změní pozici, Tykač to odmítl. Není to rezignace, říká šéf Slavie

  13:36
Před dvěma měsíci přišel Jaroslav Tvrdík za Pavlem Tykačem a nabídl mu svůj přesun do dozorčí rady, což majitel fotbalové Slavie odmítl. V pondělí po skandálních událostech v derby mu prý Tvrdík řekl, že je tahle možnost stále otevřená. „Nelpím na svém místě v klubu,“ napsal na sociální síť X.
Předseda Slavie Jaroslav Tvrdík (vlevo) a majitel klubu Pavel Tykač. | foto: Michal Růžička, MAFRA

Zároveň však zdůraznil: „To není rezignace, to není útěk od rozdělané práce. Obzvlášť v této extrémně těžké chvíli. Klubu sloužím. A budu to dělat tak dlouho, dokud si to majitel bude přát, klub to bude potřebovat a zdraví mi to dovolí. Svoji práci dělám z lásky ke klubu a k fanouškům.“

V příspěvku, který zveřejnil v pátek krátce před polednem, reagoval na článek v Hospodářských novinách, v němž se píše, že rezignaci nabídl po sobotním derby se Spartou.

Tam několik stovek fanoušků vběhlo na hřiště, napadli některé sparťany a házeli světlice do hostujícího sektoru. Slavia vyfasovala desetimilionovou pokutu, kontumaci a disciplinární komise jí nakázala odehrát čtyři domácí zápasy bez diváků.

Fanoušky jsem vyzval moc brzy. Lídr Tribuny Sever poprvé promluvil o derby

„Byl jsem dotázán na článek v Hospodářských novinách, kde je zmíněna možnost mojí rezignace. Nevidím důvod se vyhnout otevřené odpovědi,“ napsal Tvrdík.

„Před dvěma měsíci jsem nabídl majiteli klubu možnost svého řízeného přechodu do dozorčí rady, kde bych Pavlu Tykačovi pomohl vychovat nového šéfa klubu. Moji kolegové v představenstvu o této situaci byli informování. Majitel tuto možnost razantně odmítl s přáním, abych v klubu v čele představenstva působil co nejdéle. V pondělí ráno jsem v rámci naší diskuse po sobotním utkání majiteli jasně řekl, že tato možnost je stále kdykoliv otevřená, kdyby si to přál,“ stojí dále v příspěvku.

Slavia v souvislosti s výtržnostmi fanoušků do odvolání uzavřela Tribunu Sever, kvůli opakujícím se excesům pak byli z A-týmu vyřazeni reprezentanti Tomáš Chorý s Davidem Douděrou, kteří dostali v derby červenou kartu.

Klub původně zrušil i mistrovské oslavy, v závěru středečního utkání s Jabloncem (5:1), kde slávisté stvrdili obhajobu titulu, však Tvrdík s Tykačem přišli před stadion a shromážděným slávistům řekli, že oslavy budou.

Smutný i zasloužený titul. Slavia jásala v tichu, ale oslavy nakonec budou

„Oslavy jsme chtěli zrušit, ale Pavel má názor, že kluky a fanoušky nelze o úspěch připravit, takže budeme chystat po posledním zápase s Plzní takový typ oslavy, abyste se se svými hráči mohli setkat,“ prohlásil Tvrdík.

Play off o umístění - 1. finále

Skupina o záchranu - 4. kolo

Skupina o titul - 4. kolo

Skupina o záchranu - 5. kolo

Kompletní los
Play off o umístění - 2. semifinále

Skupina o titul - 2. kolo

Skupina o záchranu - 3. kolo

Skupina o titul - 3. kolo

Kompletní los
Mužstvo Z V R P S B
1. SK Slavia PrahaSlavia 33 23 8 2 70:28 77
2. AC Sparta PrahaSparta 33 21 7 5 65:33 70
3. FC Viktoria PlzeňPlzeň 33 17 9 7 55:35 60
4. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 33 15 8 10 46:38 53
5. FK JablonecJablonec 33 15 7 11 43:41 52
6. FC Slovan LiberecLiberec 33 12 10 11 44:35 46

1. – postup do Ligy mistrů (Ligová fáze), 2. – postup do Ligy mistrů (Kvalifikace),
3. – postup do Evropské ligy (Kvalifikace), 4. – postup do Konferenční ligy (Kvalifikace)

Play off o umístění 2025/26

Karviná
1:2, 3:1
Pardubice
Karviná
16. 5. v 17:00 a 23. 5. ve 14:00
Olomouc
Bohemians
1:3. 2:1 pro prodl.
Olomouc
Mužstvo Z V R P S B
11. FC ZlínZlín 33 10 8 15 42:54 38
12. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 33 8 13 12 46:55 37
13. FK TepliceTeplice 33 8 12 13 36:42 36
14. 1. FC SlováckoSlovácko 33 7 9 17 30:47 30
15. FK Dukla PrahaDukla 33 5 11 17 23:46 26
16. FC Baník OstravaOstrava 33 5 8 20 27:49 23

14. - 15. – Baráž o udržení v Chance Lize,
16. – Sestup do Chance národní ligy

Mužstvo Z V R P S B
1. SK Slavia PrahaSlavia 30 21 8 1 63:23 71
2. AC Sparta PrahaSparta 30 19 6 5 60:33 63
3. FC Viktoria PlzeňPlzeň 30 15 8 7 50:34 53
4. FK JablonecJablonec 30 15 6 9 41:33 51
5. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 30 14 7 9 43:34 49
6. FC Slovan LiberecLiberec 30 12 10 8 43:30 46
7. SK Sigma OlomoucOlomouc 30 12 7 11 34:34 43
8. FK PardubicePardubice 30 11 8 11 39:46 41
9. MFK KarvináKarviná 30 12 3 15 43:51 39
10. Bohemians Praha 1905Bohemians 30 10 6 14 26:35 36
11. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 30 8 11 11 44:52 35
12. FC ZlínZlín 30 9 7 14 37:48 34
13. FK TepliceTeplice 30 6 11 13 29:38 29
14. FK Dukla PrahaDukla 30 4 11 15 20:42 23
15. 1. FC SlováckoSlovácko 30 5 8 17 26:45 23
16. FC Baník OstravaOstrava 30 5 7 18 25:45 22
Šampioni z chrámu ticha. Slavia prožila bizarní slávu, teď se musí zamyslet

Titulová radost fotbalové Slavie.

Dávno bylo hotovo. Zbývalo sice dohrát ještě půl hodiny, ale stejně se už rozléhalo skandování: „Šampióóóni, šampióóóni!“ Znělo do ticha a z dálky. Zatímco fotbalová Slavia mířila za titulem...

14. května 2026  15:49

Sudí na Slavii nechybovali. Vyrovnávací trefu Jablonce neuznali správně

Útočník Chytil dopravil míč do jablonecké branky i přes bolest.

Sudí správně uznali vedoucí gól fotbalistů Slavie v duelu s Jabloncem, branka Severočechů v souladu s pravidly neplatila. Uvedla to komise rozhodčích. Slavia ve středu zvítězila výrazně 5:1 a dvě...

14. května 2026  15:43

