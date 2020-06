Penalta? Jasně moje chyba, přiznal jablonecký stoper Jeřábek

„Na začátku přišla zbytečná penalta a byl z toho první gól. Hodně jsme jich Slavii zbytečně darovali,“ zlobil se 26letý střední obránce Michal Jeřábek, jenž přišel do Jablonce v půlce února z Teplic. „Byli jsme pozdě u hráčů, špatně je dostupovali a oni měli na všechno hrozně moc času. Při kvalitě Slavie to pak dokázali dostat do těch prostorů, kde byli v dobrých nábězích. Sami jsme to domácím hodně ulehčili.“



Kanonádu Slavie odstartoval ve 21. minutě Rumun Stanciu, který proměnil pokutový kop za zbytečný faul právě Jeřábka. Ten ve vápně kopl zezadu do lýtka Tecla. „Měl jsem ho jenom vystát a nepustit za sebe. Neměl jsem do něj jít takhle, protože on byl zády k bráně a v tomhle místě by nic neudělal. Chtěl jsem to odkopnout, bohužel, byla to jasně moje chyba,“ kál se Jeřábek.



Brzy mohli Jablonečtí srovnat. Chramosta se řítil z úhlu na bránu, první střelu mu ale na poslední chvíli dokázal zblokovat vracející se Takács a druhou gólman Kolář skvěle vyrazil. „Kdyby vyrovnal, byla by to pro nás vzpruha. Rázem by z toho byl otevřený zápas, jenže my jsme v koncovce neměli kvalitu a Slavia nás pak už jen trestala,“ řekl Jeřábek.

Už zítra je na programu Podještědské derby, v němž fotbalisté Jablonce, jimž se vrátí do sestavy řada opor, vyzvou doma sousední Liberec. „Chce to Slavii rychle hodit za hlavu. Derby bude jiný zápas, hrajeme doma a potřebujeme vyhrát, protože je to za námi všechno hrozně našlapané,“ přeje si Jeřábek.