Trpišovský chválil Jablonec: Evropský tým! Nám se hra v závěru úplně zhroutila, hlesl

„Pro fanoušky asi skvělá podívaná. Byl to podobně otevřený zápas jako ty dva předchozí, které jsme s Jabloncem v aktuálním ročníku odehráli,“ pravil slávistický kouč.

Dopředu avizoval, že v posledních dvou kolech nadstavby nechá hvězdy odpočívat. V nominaci scházeli brankář Staněk, obránci Bořil, Holeš a Douděra, záložníci Provod, Oscar a Schranz a útočník Chorý. Jen mezi náhradníky zůstali celou dobu Zafeiris s Ogbuem.

„Zatímco domácím ke konci pomohli střídající hráči, my tempo zápasu v závěru nechytili. Ve středu pole nás přehráli. Mrzí mě, že jsme si neodvezli body, protože jsme na ně určitě měli,“ litoval Trpišovský.

O čem ještě v Jablonci mluvil?

O výběru sestavy pro závěrečné zápasy nadstavby: „Je dobré, že někteří kluci dostali minutáž, na kterou čekali. A já jsem rád, že jsme mohli vidět jejich potenciál. Občas říkám, že v lize je těžší zápasy dohrávat, než je začínat, což byl přesně ten případ. Jablonec patří do top úrovně české ligy, nebojím se říct, že má evropské mužstvo a vyspělé hráče. Nám se rozpadla defenziva, nezachytávali jsme jejich přechody dopředu. Sice jsem viděl spoustu zajímavých individuálních výkonů, ale dozadu jsme nebyli tak silní, jak bych si představoval.“

Slávistický záložník David Moses a Bienvenue Kanakimana z Jablonce

O mladých hráčích, kteří zápas dohrávali a byli u toho, když Jablonec utkání zvrátil: „Je dobře, že si takovým vývojem prošli. Jablonec hrál vabank a my nestíhali. Vadilo mi hlavně, že jsme za stavu dva jedna nedohráli přečíslení pěti proti třem. Nesmyslně střílíme zpoza vápna a za chvíli dostaneme gól. Tady vidíte, jak důležití jsou kluci jako Bořil nebo Holeš, kteří dokážou na hřišti dobře reagovat a usměrnit a navést mladší hráče.“

O keňském záložníkovi Oumovi, který nastoupil poprvé: „Není jednoduché ho hodnotit, když hrál vedle Mosese, který převedl další famózní, fantastický výkon. Na Timothym je znát, že byl zvyklý na jiný styl fotbalu, a trochu se s tím pere. Má velmi zajímavou figuru, důležité jsou u něj vítězné souboje, ale už v první půli bylo vidět, že si v některých situacích potřebuje odpočinout. Kondičně si zatím na potřebnou intenzitu nezvykl. Hlavně po běžecké stránce musí přidat, představoval bych si i větší aktivitu s balonem.“

O útočníkovi Škodovi, který hrál ligu za Slavii po pěti a půl letech: „Milan nám hrozně pomohl, když jsme s realizákem do Slavie přišli. Chtěl se přizpůsobit, byl důležitý v kabině, jsem mu vděčný a chci mu poděkovat. Že s námi byl v Jablonci, vyplynulo ze situace, že jsme měli dopředu k dispozici jen Mojmu Chytila. Řídili jsme se i podle důležitého zápasu béčka ve Varnsdorfu. Brali bychom i mladého Perišiče, kterého ale trenéři rezervy potřebovali. My chtěli Škoďáka hlavně proto, že jsme měli hodně mladý tým, tušili jsme, že se jeho zkušenosti mohou hodit. Jestli bude s týmem i za týden při utkání s Baníkem? Teprve uvidíme.“

O Spartě, která možná nebude hrát poháry a mohla by se v příští sezoně soustředit výhradně na ligu: „Tohle není naše starost, ani nevím, co na to říct. Spíš bych rád vyzdvihl Jablonec a práci trenéra Luboše Kozla. Už loni v Liberci odvedl dobré služby, v Jablonci tým po jeho příchodu okamžitě získal tvář. Kde momentálně jsou, není náhoda. Mají skvěle poskládaný tým, oproti podzimu doplnili i náboje z lavičky. Jsou dobře vedení, a pokud se opravdu dostanou do Evropy a udrží tým pohromadě, mohou být v kvalifikacích úspěšní.“