Po sobotní kanonádě proti silnému Jablonci se rozebíralo, že na střelecké listině figurovali jen cizinci. Trpišovský ale mířil pozornost na jinou zajímavost. Nízký věkový průměr zahajovací jedenáctky, který činil 23,36 let.
„Zdá se to jako samozřejmost, kdy jsme před zápasem vedli ligu o šest bodů. Ale ono není lehké utáhnout tolik nových a mladých hráčů,“ vyprávěl Trpišovský. „Není to o věku. Je to o nastavení týmu, realizáku a hlavně kvalitě hráčů.“
Chance Liga 2026/27Sledovat další díly na iDNES.tv
Zatímco při cestě za posledními dvěma domácími tituly Trpišovský s kolegy spoléhal na borce jako Staněk, Bořil, Oscar nebo Douděra, teď už je bez nich. A v Jablonci scházela i další zavedená jména.
Třicátníci Provod se Schranzem marodí. Neovladatelný útočný kolos Chorý vyfasoval po opakovaných úletech šestizápasový distanc a za Slavii si už nezahraje. Jen na lavičce začali sedmadvacetiletí Chytil se Šturmem, kteří by průměr povytáhli malinko vzhůru.
Ale zkušenosti Slavii vůbec nechyběly.
Teenager Mubarak Suleiman zapsal dvě trefy a po čtyřech dnech zopakoval dvougólové pohárové představení proti Zbrojovce (4:0).
|
Jablonec - Slavia 0:5, rekordní výsledek sezony, dva góly dal Suleiman
Stejně starý Nazar Domčak, ukrajinská brankářská posila za 70 milionů korun, si v devatenácti připsal první ligovou nulu.
Poprvé po letním příchodu z Liberce se gólově prosadil i rekordně drahý stoper Ange N’Guessan. Trpišovský ještě vyzdvihoval neúnavného polského leváka Kubiaka nebo ofenzivní trio ve složení Ayaosi, Nowak, Suleiman.
„Když není na hřišti Lukáš Provod, jsem pověřený organizací. Zvlášť při presinku. Do ofenzivy klukům nemusíme moc co říkat. Mají cit na náběhy, je to o hře bez balonu,“ přibližoval středopolař Sadílek.
Pokud jsme vůdce Holeše označili za staršího strýčka, sedmadvacetiletý Sadílek mohl na omladinu v sobotu působit jako starší bratr.
„Už jsem si něčím prošel, od devatenácti hraju profi fotbal. Vím, co obnáší. Tým máme mladý, ale zkušeností máme hodně,“ ujišťoval Sadílek. „Vzadu je Holeš, Zima i Vlček. Jsou to reprezentanti, mají i odehráno hodně v pohárech. Navíc i ve Slavii zápasy, co se nám nepovedly, jsou přínosné, protože se od nich můžeme odrazit.“
Slavia zůstává s přehledem na čele nejvyšší soutěže. Po dvou ligových ztrátách zabrala a má sedm bodů náskok na druhou Olomouc a dokonce devět na největší rivaly ze Sparty, kteří ovšem mají k dobru nedělní malé pražské derby na Bohemce.
„Je obdivuhodné, že když se nedaří, dovede se takhle mladý tým zvednout,“ pochválil Trpišovský. „Pomohl nám letní široký kemp, kdy nám po mistrovství světa chyběli reprezentanti. A my jsme víc zapracovali nové hráče.“
|
Trpišovský shodil při kanonádě bundu: Zahřála mě hra. Líbil se mi náš pohyb
Věkový průměr pod 24 let představuje hodnotu, která by zaujala i v kvalitnějších evropských soutěžích. Taky by dalo docela fušku i v domácí soutěži nalézt kvantum mladších sestav.
Slavia může navíc věk ještě snížit. Vždyť v nedávném utkání domácího poháru ve Varnsdorfu činil průměr obměněné jedenáctky dokonce 20,6 let.
Ale takhle nizoučko by už číslovku dobrovolně snižovat nechtěla...