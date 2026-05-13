ONLINE: Slavia - Jablonec, výhra zajistí titul, v útoku jsou Chytil i Prekop

Slavia byla od zisku titulu necelé čtyři minuty už v sobotu, vedla 3:2 a směřovala k oslavám. Jenže v tu chvíli na hřiště vběhly stovky fanoušků, a protože někteří z nich napadli hráče Sparty, utkání se nedohrálo a bylo předčasně ukončeno.
V úterý disciplinární komise rozhodla o kontumační výhře Sparty 3:0 a rozdíl mezi oběma rivaly se snížil na pět bodů. Následně večer sparťané možnost dotáhnout se na Slavii nevyužili, s Plzní jen remizovali 0:0 a ztrácejí čtyři body.
Když slávisté porazí Jablonec, je dvě kola před koncem hotovo.
Trenér Jindřich Trpišovský zvolil následující sestavu: Markovič – Holeš, Ogbu, Chaloupek – Isife, Moses, Sadílek, Jurásek – Chytil, Prekop, Provod.
Slavii nadále chybí potrestaný Bořil, k němuž se v nedohraném derby připojili Chorý s Douděrou. Oba po červených kartách Slavia dokonce vyřadila z kádru.
J. Hanuš - M. Cedidla, N. Tekijaški, E. Sobol - V. Čanturišvili, R. Sedláček, N. Okeke, S. Obinaja, M. Polidar - A. Alégué, L. Jawo
T. Vlček, V. Kušej, M. Oscar, A. Bužek, M. Cham, Y. Sanyang, M. Suleiman, Y. Mbodji
D. Souček, F. Zorvan, J. Chramosta, D. Puškáč, S. Nebyla, D. Hollý, K. Mihelak, N. Innocenti, S. Lavrinčík, R. Pantalon, M. Malenšek