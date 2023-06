Slavia hrála proti Iron Maiden. Sprintoval i legendární Steve Harris

Příběh Terezky a rodiny Němečkových Zdánlivě obyčejná čtyřčlenná rodina z Veleně ve středních Čechách. Seznamte se s Němečkovými. Máma Petra, táta Petr, syn David a dvanáctiletá dcera Terezka. Ta svůj příchod na svět neměla vůbec lehký. Ačkoli byla donošená, porod bohužel neproběhl úplně v pořádku. Maminka musela podstoupit akutní císařský řez, během něhož byla Terezce poškozena pravá ručička. To, že problémů, které budou muset ještě řešit, přibude, tehdy vůbec netušili. Po mnoha týdnech v nemocnici, řadě vyšetření a měsících čekání, přišla v deseti měsících konečná diagnóza. Spastická diparetická forma DMO s kvadrusymptomatikou, tedy „dětská obrna“. Pro rodinu to byl obrovský šok. Z počátku se dokonce mluvilo o tom, že Terezka nebude nikdy chodit a pokud se vůbec dokáže aspoň na nohy postavit, tak nejdříve ve 12 letech. „S tím jsme se ale odmítali smířit. Denně jsme cvičili vojtovu metodu. Terezka měla také problém s jídlem, takže jsme bojovali s tím, aby jedla. Každopádně, i když to bylo vyčerpávající a náročné, pořád jsme zůstávali optimističtí a věřili, že to dokážeme a Terezka nakonec bude chodit,“ líčí první pocity manželé Němečkovi. V současné době se Terezka učí chodit u chodítka, ale je to pro ni velmi náročné. Proto se pohybuje také hopkáním po kolenou nebo ve vozíku, bez něhož by se teď neobešla. Bezbariérové bydlení se tak pro rodinu stává velmi podstatným a jelikož bydlí ve starším rodinném domě, chystají se ho postupně zrekonstruovat. „Příběh rodiny Němečkových nás velice zasáhl. Přestože se nacházejí ve složité životní situace, stále jsou pozitivně naladěni a nevidíte u nich žádnou skepsi nebo že by si stěžovali. Je neskutečné, jak se s nemocí Terezky vypořádali a neustále s ní bojují. Proto jsme se rozhodli jim alespoň trochu pomoci a Nadační fond Slavie zafinancuje přestavbu koupelny a WC na bezbariérovou,“ uvedl David Ocetník, předseda správní rady fondu. Pokud se podaří získat vyšší částku, než budou náklady na rekonstrukci, zbylé prostředky poslouží na úhradu rehabilitačních pobytů, které jsou pro Terezku klíčové.