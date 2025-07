Chyběla důslednost, musíme hrát líp, řekl Trpišovský po ztrátě. Možná přijde o Ogbua

Ligový šampion a hlavní favorit nového ročníku, který v závěru minulého týdne odstartoval, zaváhal nečekaně brzy.

„Často opakuju, že žádné ligové utkání není jednoduché. Nevyvíjelo se to pro nás dobře a museli jsme otáčet. Ale pak inkasujeme z krásné střely,“ krčil rameny Trpišovský.

„V dusnu, které bylo, jsem viděl obrovské úsilí obou týmů. Nám tentokrát bohužel cosi scházelo.“

Co konkrétně?

Větší důslednost, rvavost. Přitom bych řekl, že jsme hráli dobře, měli jsme spoustu situací v šestnáctce soupeře, které jsme rozhodně měli potrestat. Před bránou proletělo spoustu nedohraných míčů. I v první půli, kterou jsme nakonec prohráli, jsme dlouho dominovali, ale bohužel se nám do hry vkradlo spoustu nepřesností. Až příliš často jsme si nedokázali vyhovět.

Budete nyní na hráče apelovat, že se hraje, dokud rozhodčí nezapíská?

Je jasné, na co narážíte. Prvním gólem jsme soupeře nakopli.

Po ztrátě Oscara získal míč Sojka, vaši svěřenci v čele s Holešem, který byl nejblíž, přestali hrát v domnění, že balon opustil hrací plochu.

Všimněte si, že se na moment zastavil i Sojka, ale myslím, že tam dobře zareagovala lavička Hradce, která ho vybídla, aby pokračoval. Jasně, že kdybychom nepřestali hrát, měl by to při zakončení mnohem těžší.

Podle vás to aut byl?

Sám nevím. Kdybych se měl k něčemu přiklonit, mezeru mezi míčem a lajnou jsem tam viděl. Ale jednoznačně rozseknout takovou věc je složité. Spíš mi vadilo, jak celá akce vznikla. Měli jsme hru otočit na druhou stranu, ne ji vracet zpátky.

Čekal jste, že by to v úvodu sezony mohlo drhnout?

První kola jsou ošidná, určitě drhne výsledek a pár dalších věcí. Taky je ale třeba vidět, že nám v některých situacích chyběl krok. Ukázalo se, že duely s Hradcem jsou vždycky složité, soupeře jsme pustili do tří šancí, byly z toho dva góly a jeden zákrok Jindry Staňka. Čekají nás další podobné zápasy, třeba už příště na Bohemce. Znovu opakuji: Musíme se zlepšit.

Jak je na tom stoper Ogbu, který musel zkraje druhé půle střídat?

Podle rychlého sona v kabině je tam nějaký problém, ale moudřejší budeme až v pondělí po magnetické rezonanci. Nemohli jsme si dovolit nechat na hřišti kluka, který nebyl stoprocentně zdravý.

Taky jste stáhl Zmrzlého a na levého beka posunul Oscara. Bude to trvalý jev?

Spíš momentální řešení situace. Chtěli jsme dostat na hřiště Sadílka a zároveň tam ponechat jak Zafeirise, tak Oscara. Bylo důležité, aby na trávníku zůstali kluci, kteří znají podobný průběh zápasu. Hradci výborně fungoval střed se Sojkou a Daridou, my chtěli zvýšit držení míče.

Dohromady jste během druhého poločasu poslal ze střídačky do hry pět reprezentantů, je to velký luxus?

Určitě, ale ve Slavii jsme na to zvyklí. Platilo to také v minulé sezoně. Tým je dost podobný, doplněný o tři hráče. Stavěli jsme ho na celý podzim, během kterého všichni kluci uplatnění najdou. Pokud si ho zaslouží, samozřejmě.

A teď?

Vždycky si něco naplánujete, ale nakonec je všechno jinak. Třeba Moses nám od pátku marodí s angínou, teď čekáme, jak na tom bude Ogbu. Silná lavička nám i minulý rok pomáhala stupňovat tlak a lámat těžké zápasy. Totéž se vlastně povedlo i tentokrát, jen jsme bohužel na konci dostali druhý gól.

Jak se vám zamlouval výkon Vasila Kušeje, který připravil obě branky vašeho týmu?

Už v generálce byl naším nejlepším hráčem. Skvěle zapadl do týmu, zvykl si, je ve velmi dobrém rozpoložení. Kdybychom hledali ideální svět, v první půli možná mohl některé věci řešit lépe. To ale můžu říct o každém.

A co řeknete o Micku van Burenovi, který proti vám poprvé nastoupil jako soupeř?

Předvedl typický výkon plný náběhů. Typologicky to byl přesně ten zápas s otevřenou obranou, do které jsme ho používali i my. Hodně jsme se na něj připravovali a soustředili. Je skvělý kluk s extra kvalitou. Mrzí mě jenom, že jsme se po utkání nestihli pozdravit.