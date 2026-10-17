ONLINE: Slavia - Hradec, Provod jen na lavici, v útoku je s Chorým i Chytil

Nejdřív remíza 2:2 v Edenu, pak dvě porážky 1:2 v Hradci. S nikým neměli v minulém ročníku tak nepříznivou bilanci jako s východočeským klubem.
Do dnešního utkání domácí trenér Jindřich Trpišovský nasadil sestavu: Markovič - Holeš, Zima, Vlček - Isife, Sadílek, Nowak, Kubiak - Chytil, Chorý, Šturm.
Na lavici tak zůstali Provod, Ayaosi, Moses i N´guessan, kteří v týdnu byli v základu v duelu Ligy mistrů v Baku. Místo nich hrají Isife, Nowak, Kubiak a Chytil.
Slávisté mají za sebou nepovedený duel v Lize mistrů, v Baku podlehli Sabahu 0:2. V domácí soutěži však dominují, tabulku vedou o šest bodů před Libercem.
V neděli slávisté odcestují ke svému třetímu utkání v Champions League, v úterý se představí v Istanbulu proti Fenerbahce.
Hradec Králové po sympatickém vystoupení v letní pohárové kvalifikace, byť neúspěšné, neprožívá ideální období. Z posledních sedmi zápasů porazil jen Zlín a Spartu, jinak má čtyři porážky. V posledních dvou duelech podlehl doma Teplicím a nováčkovi Artisu.
Na Slavii postrádá potrestaného středopolaře Kučeru.