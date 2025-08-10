„Není to nic nového,“ řekl v sobotu večer. „Ideálně bychom rádi přivedli hráče, který dovede v ofenzivě zahrát na dvou pozicích, byť momentálně na spadnutí nic není.“
Pozice devítky je v Edenu dlouhodobé téma.
Už na jaře si slávistický realizační tým v Olomouci vyhlédl Jana Klimenta, nejlepšího kanonýra ligy. Chystaný přestup však zhatilo – nebo minimálně zásadně pozdrželo – jeho vážné zranění.
Proto červenobílí hledají také jinde.
Obzvlášť teď, když ztratili Tomáše Chorého, jenž za nepochopitelný zkrat v předchozím utkání na Slovácku vyfasoval šestizápasový trest a do ligy se vrátí až na konci září.
Zavrženíhodný čin, řekl šéf komise. Chorý si nezahraje šest zápasů, ale derby stihne
„Myslím, že po dobu jeho absence si budeme muset poradit sami. I kdyby někdo přišel, těžko bude v našem stylu hry okamžitě platný. Spíš bude potřebovat čas,“ uvažuje Trpišovský.
„Máme konkrétní jména, ale momentálně je trh v Česku i ve světě nastavený tak, že kluby nechtějí své hráče prodávat. Každý myslí na kvalitu svého týmu, což je logické. My se chováme stejně,“ pokračoval slávistický kouč. „Všichni majitelé, kteří do fotbalu dávají peníze, touží mít co nejlepší kádr. Doba se změnila a získat hráče, navíc s potřebnou kvalitou, vůbec není snadné.“
Zafeiris trenéry ujistil: V hlavě mám jen Slavii
V létě prodloužil smlouvu, přesto je okolo řeckého reprezentanta Christose Zafeirise živo. Vážný zájem má PAOK Soluň, do Edenu prý poslal i nabídku.
„Na Slovácku jsem mluvil o tom, že Zafi nebyl ve své kůži. Něco se okolo něj děje,“ přiznal Trpišovský. „Ve čtvrtek jsme s ním mluvili a řekl nám, že je stoprocentně soustředěný na Slavii a proti Teplicím podá dobrý výkon, což splnil. Věřím, že u nás bude chtít zůstat. Je to pro nás důležitý hráč.“
Proti Teplicím (3:0) měl Zafeiris klíčový zisk před prvním gólem, druhý pak sám vstřelil.
I proto Slavia zatím dál spoléhá na Chytila, který se přitom v úvodu sezony spíš hledá.
„Není to ten Mojma, na kterého jsme zvyklí,“ vidí i Trpišovský. Ale hráče brání: „I proti Teplicím sváděl spoustu soubojů a odvedl hromadu práce pro ostatní. Lukáš Provod i Vasil Kušej, kteří hráli skvěle, z jeho práce hodně těžili. I když vám to nelepí, aktivitou otevíráte prostor pro ostatní.“
Problém je v tom, že Chytil by teď asi ze všeho nejvíc potřeboval vstřelit gól, svůj první v sezoně. Kvůli sebedůvěře.
„Za stavu tři nula to byl takový náš minicíl,“ přiznal i zmiňovaný Provod. „Chtěli jsme Mojmovi pomoct, aby se prosadil.“
Hledali ho, snažili se ho vyslat do šancí. Důkazem budiž hned pět jeho střeleckých pokusů v poslední dvacetiminutovce. Tři mířily na bránu, ale žádný neskončila gólem.
Chytil měl třicet kontaktů s balonem, jednu velkou šanci připravil a jednu sám neproměnil. Po hlavičce Schranze do břevna před poloprázdnou bránou nedokázal správně zkoordinovat svůj pohyb. Balon netrefil.
„Schválně jsme ho nechávali v zápase až do konce,“ navázal Trpišovský. „Nevyšlo to, ale můj osobní tip je, že než se Choras vrátí, dá Mojma jako obvykle čtyři až pět gólů. Věřím mu.“
Pro Slavii je od teď až do konce září jediným klasickým útočníkem. V béčku sice běhají mladíci Pikolon či Kohout a trenér se o nich dokonce zmínil. Není však pravděpodobné, že by zrovna oni měli v nejbližších týdnech povýšit.
„Ještě před dvěma lety pro nás byl Mojma byl naprosto klíčovou postavou, na to nezapomínáme. Je to skvělý kluk a potřebný hráč,“ řekl Trpišovský. „Mimochodem, v některých zápasech může na jeho pozici nastupovat také Ivan Schranz,“ doplnil.
A naznačované varianty zvenčí?
Možná ostravský Prekop, který je ovšem pro současný Baník naprosto stěžejní oporou. Z ligy by typologicky přicházel v úvahu možná ještě plzeňský kapitán Vydra, což je nereálné, případně karvinský Vecheta, autor třináct branek z minulé sezony. Ten je ovšem zase až moc podobný Chytilovi.
Velké kluby v Česku sledují rovněž mladoboleslavského Vojtu, ale pasoval by vám do současné Slavie?
Slavia - Teplice 3:0, po půli dominantní výkon. Trefil se i Bořil, hosté s červenou
„V minulosti jsem často říkal, že útočníka u nás ve Slavii neměříme jen podle gólů. Jde také o aktivitu a celkový výkon. Jestli dokáže soupeřovu obranu dostat pod tlak, kolik práce s ním obránci mají,“ zopakoval Trpišovský.
V tomto ohledu je prý s Chytilem spokojený: „Věřím, že jeho výkony budou v dalších kolech gradovat.“
To však neznamená, že slávistické hledání jen tak skončí.