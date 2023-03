Vyhraje titul lavička? Nafouklý kádr může být ve finiši mocnou zbraní Slavie

Zlatá povaha tenhle Lingr. Člověk by si pomyslel, jak bude nakrknutý, když při fotbalovém svátku dřepí mezi náhradníky, jenže on vám po zápase poví: „Necítil jsem se nijak upozaděný.“

Pak se nadechne a ještě přidá kompliment svým nadřízeným ve Slavii: „Jsem vděčný hlavně trenérům, protože to byla jejich taktika.“

Ondřej Lingr to byl, kdo rozhodl. Neurazil se, že se podruhé během jara nevešel do základní sestavy, naopak z něj na hřišti čišelo odhodlání, ďábelská zavilost a síla vítěze.

Emoce Ondřeje Lingra po vstřelení gólu proti Plzni.

Svého času měl podobný status legendární útočník Milan Baroš v reprezentaci. Vzpomínáte? Rozdíl byl v tom, že Barošovi se pranic nelíbilo být žolíkem, naštěstí se nad to uměl povznést. Lingr je pokornější, což ve vrcholovém fotbale nebývá úplně běžné. „Ondra umí tuhle roli přijmout. Ví, že střídající hráči mají občas větší důležitost než ti, kteří nastoupí od začátku. On ví, že tým je na prvním místě, i proto jsme na něm hodně závislí,“ poděkoval trenér Jindřich Trpišovský po triumfu 2:1.

Lingr s úžasnou vervou rozpohyboval celý tým a navrch proti Plzni trefil vítězný gól.

Říkají mu Linži, pochází z Havířova a na podzim mu bude čtyřiadvacet. Dokáže být užitečný ve středu pole i úplně na hrotu. V minulé sezoně nastřílel čtrnáct gólů, teď je na devíti (plus čtyři asistence). Pomalu aby přemýšlel, jestli se nevydat do ciziny. Kvalitu na to má, zkušenosti taky. Co náturu? Jistě by se neztratil, to se nebojte: „My Havířováci jsme odhodlaní a zažraní. Nebojíme se dávat si velké cíle.“

Před každým zápasem, když usíná, si Lingr představuje, jak střílí gól. Promítá si situace, podle kterých by to mohlo vyjít. Jako v sobotu, kdy si čtvrt hodiny před koncem počíhal na centr z pravého křídla a v náběhu ho prudce napálil do sítě. Buďte si jistí, že už si ten pohotový zásah mnohokrát pustil ze záznamu, protože to je jeho další rituál: „Beru to jako zdroj sebevědomí a motivace.“

Nejbližším Lingrovým cílem je titul. Co bude pak, to se uvidí.