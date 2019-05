POHLED: Slávistická vize? Bavit fanoušky, posilovat, troufat si

„Sezona ještě nekončí,“ zdůraznil hned po zápase sportovní ředitel Jan Nezmar. „A naše ambice se ještě určitě dají posouvat.“ Klíčová otázka zní: Kam až?

Co teď bude Slavii hnát vpřed, když hlavní cíl, urvat titul, si může ze seznamu úkolů odškrtnout?

Jistě, ve středu chce získat český pohár, aby se po 77 letech dočkala double. Ale její plány by měly sahat výš a kromě výsledků klást důraz i na cestu, která k nim vede.

Slavia to dobře ví.

Je znát, jak moc se v klubu myslí na to, aby nezůstalo u jedné nebo dvou vydařených sezon. Aby se povedlo vybudovat něco, co nejen zanechá hlubokou stopu, ale zároveň bude dlouhodobě udávat směr.

Nechme stranou výkon v nedělním bezgólovém utkání s Baníkem, který neukázal skutečnou sílu současné Slavie.

To, jak s rozvahou stavěla tým, jak se měnila ve spolehlivou ofenzivní mašinu a jak se pod koučem Trpišovským naučila hrát odvážně, způsobilo, že získala punc týmu, který může v Česku sloužit jako vzor.

Ne vždy to tak u mistra bývá.

Všude na světě se občas stane, že ligu nevyhraje ten, kdo myslí na krásu, ale pragmatik. Klidně může být šampionem tým, který výsledkově zvládne důležité zápasy, ale už se mu pravidelně nedaří přidat to, kvůli čemu by se měl – v ideálním světě – fotbal hrát především. Show pro diváky!

VIDEO: Rozhovor s trenérem Trpišovským Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Góly, svižné akce, náročný fotbal, který baví a na který se hezky dívá. Slavia se často ideálu blížila, což Trpišovského těší víc než nablýskaný pohár, který slávisté dostanou o víkendu po domácím derby se Spartou, závěrečném zápase sezony.

Trenér v kšiltovce, který si ke konci ligy stejně jako hráči z pověrčivosti nechal tvář zarůst vousy, nikdy neopomene zdůraznit, jak moc mu záleží na tom, aby lidé odcházeli domů spokojení.

„Koupili si lístek a čekají, že za ty peníze něco uvidí. My se snažíme, aby se to dařilo,“ opakoval často na tiskových konferencích.

V tom tedy spočívá první slávistický cíl – udržet úroveň vysoko, dál bavit lidi, a pokud možno hru ještě vypilovat.

Druhý, už teď jasně stanovený, je pokusit se podruhé v historii probít do Ligy mistrů, od které českého mistra dělí tentokrát jen jeden zvládnutý dvojzápas.

Slovo jen by vlastně mělo patřit do uvozovek, protože tlak, který s sebou ponese, bude enormní.

Tím, že si Slavia vytyčila účast mezi evropskou šlechtou jako další metu, se dostala do pozice, kterou v poslední době neznala.

VIDEO: Rozhovor se slávistou Janem Bořilem Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Už nebude týmem, který může překvapit. Bude se od ní čekat, že se o postup porve na férovku a že po úspěchu v Evropské lize rázně zabuší na dveře ještě o patro výš.

V osudí přitom zřejmě bude číhat silné Dinamo Záhřeb, které na jaře vyprovodilo Plzeň z Evropské ligy. Skotský suverén Celtic Glasgow. Kodaň, jejíž sportovní i ekonomickou sílu slávisté poznali v Evropské lize. A hlavně Ajax Amsterdam, senzační semifinalista Ligy mistrů a čerstvý mistr Nizozemska.

Ani toho se Slavia nesmí zaleknout, pokud chce potvrdit, že kromě Česka má ambice zaujmout opětovně i v pohárové Evropě.

K oběma úkolům, které před ní stojí, potřebuje splnit zásadní předpoklad: neoslabit! A pokud možno tým ještě vylepšit.

Hlavně v útoku, což zní paradoxně, protože v ofenzivě Slavia dominuje. Jenže útočníka, který by jí seděl do systému, dlouhodobě hledá. V Edenu trénoval Matěj Vydra, reprezentant z anglického Burnley, ale jen aby se udržel v kondici před srazem národního týmu.

Víc Slavii zajímá Kozák z Liberce, myslí si i na jabloneckého obránce Holeše, zaujal ji liberecký gólman Nguyen a hledat posily může i v zahraničí – zmapovanou má třeba ukrajinskou, belgickou či rumunskou ligu. Ale hlavně potřebuje udržet opory, což se může podařit.

V Evropě si totiž hráči dokázali, že pokud chtějí ochutnat velké pohárové zápasy a obstát v nich, nemusí k tomu bezpodmínečně přestupovat do zahraničí. Zvlášť když je klub umí dobře zaplatit.

Kdyby to tak nebylo, těžko by v Česku něco udrželo záložníka Tomáše Součka. Klidně by si mohl dupnout, místo toho teď zvažuje, že ve Slavii zůstane, protože cítí, že v Lize mistrů si může udělat ještě větší jméno. A myslet na ještě zajímavější přesun než do Spartaku Moskva, který se ozval teď.

I tím se Slavia v Česku vymyká. Myslí výš, troufá si. A brzy si ověří, jestli se ještě může posunout.