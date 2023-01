Náhoda, nebo odklon z cesty? Proč Slavii postupně opouštějí afričtí hráči

Dvacetiletý křídelník s hlavou obarvenou na blond a šikovnou levačkou, který do Edenu dorazil teprve loni na jaře, se stěhuje na hostování do rakouského Lince.

A Slavia, která do dohody zakotvila zhruba padesátimilionovou opci i procenta z dalšího přestupu, nepočítá, že by se ještě do sešívaného dresu vrátil.

Už před ním se s parťáky v kabině rozloučil záložník Tiéhi, na kterého klub neuplatnil opci. Také rychlík Sor, jehož Slavia prodala do Genku za 160 milionů. A řeší se, jestli v zimě nezamává i držák Olayinka, který v Edenu působí už pátou sezonu – v předstihu si dohodl přestup do Crvené Zvezdy Bělehrad, kam v létě po skončení smlouvy odejde zadarmo.