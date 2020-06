Masopust o dobývání Zlína: Sami jsme si to zkomplikovali, bylo to utrápené

Slavia uspěla v posledním utkání základní ligové části, porazila Fastav 1:0, připsala si dvaadvacáté vítězství ze třiceti možných a udržela šestibodový náskok před druhou Plzní.



„Teď nás čeká nadstavba, vrchol sezony. Těšíme se a věřím, že se bude na co dívat,“ řekl Masopust.

V neděli to – zcela upřímně – žádná fotbalová hitparáda nebyla. Slavia se trápila, dobývala a ještě jednou trápila. Vysvobodil ji gól necelých dvacet minut před koncem.

„Zkomplikovali jsme si to zbytečně sami. V první půli jsme měli minimálně tři velké šance, kdy jsme zápas mohli překlopit na svou stranu. Bohužel se nám to nepovedlo,“ mrzelo Masopusta.

„Počasí i sled zápasů pak nahrávaly tomu, že to bude utrápené až do konce. Ale za vítězstvím jsme si šli,“ pokračoval.

Pro Slavii i Zlín to byl šestý zápas ve dvaceti dnech. Teď mají oba týmy týden na to, aby se připravily na nadstavbovou část. Čeká je dalších pět utkání, Zlín, pokud spadne do baráže, dokonce sedm.

„Hrát dvakrát týdně je super, vážně, ale zároveň to stojí spoustu sil. Je to náročné a těšíme se na odpočinek,“ uvedl Masopust, který Zlínu vstřelil svou pátou branku sezony. A rozhodně jednu z nejsnazších.

Celá akce začala u Bořila, který odstavil od míče Fantiše a nahrál Traorému, ten se na kraji šestnáctky rychle zorientoval, zmerčil pohyb Stancia a ideálně mu posunul míč za obránce. Pak už následoval přesný centr, byť v pádu, a Masopustova hlavička do odkryté brány.

„Šlo jen o to, abych míč čistě trefil. Nico mi to krásně předložil,“ chválil střelec spoluhráče.

Rozhodně to byla jednodušší pozice než ta v Ostravě, kde se Masopust coby střídající pohotově trefil pod břevno. Pak s celým týmem bouřlivě slavil, protože věřil ve vítězství. Vždyť běžela už čtvrtá minuta nastaveného času, přesto Baník zvládl ještě vyrovnat.



„Také Zlín měl nějaké nákopy, trochu to zavánělo, ale naštěstí jsme se tomu, co se nám přihodilo v Ostravě, vyvarovali,“ ulevil si Masopust.