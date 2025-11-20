Chance Liga 2025/2026

Rekordní pokuta. Slavia za chování fanoušků v Plzni zaplatí 600 000 korun

Autor: ,
  17:27aktualizováno  17:52
Fotbalová Slavia dostala od disciplinární komise rekordní pokutu 600 000 korun za řádění fanoušků v ligovém utkání 15. kola v Plzni. V tiskové zprávě to uvedla Ligová fotbalová asociace (LFA), která v Česku řídí profesionální soutěže. Vyšší trest v české nejvyšší soutěži za chování příznivců na tribunách nikdo nedostal, stejnou částku musela zaplatit pouze Sparta po derby před dvěma lety. Citelnou pokutu vyměřila komise i ostravskému Baníku, chování fanoušků v duelu s Jabloncem bude klub stát 200 000 korun.
Hustý dým v úvodu utkání mezi Plzní a Slavií. Utkání muselo být přerušeno.

Hustý dým v úvodu utkání mezi Plzní a Slavií. Utkání muselo být přerušeno.

Hostující sektor v Plzni, který obsadili slávisté.
Plzeňský stadion poté, co ho zahalil kouř z dýmovnic.
Utkání mezi Plzní a Slavií muselo být po pár minutách přerušeno.
Hustý dým v úvodu utkání mezi Plzní a Slavií. Utkání muselo být přerušeno.
6 fotografií

Ligový šlágr mezi Plzní a Slavií (3:5) před dvěma týdny provázely výtržnosti už v úvodu, kvůli hustému dýmu ze zakázané pyrotechniky rozhodčí Jan Beneš utkání dokonce na deset minut přerušil a hráče poslal do kabin.

Západočeský klub po zápase uvedl, že fanoušci hostů svým chováním a vhazováním světlic a dalších předmětů do okolních sektorů způsobili zranění dvou diváků a škodu v řádech statisíců korun.

Plzeň kritizuje fandy Slavie: Způsobili zranění i statisícové škody. Tvrdík se omlouvá

„Prostředí na ligových stadionech se v posledních letech daří významně kultivovat a posouvat směrem k větší bezpečnosti i vzájemnému respektu. Kluby přicházejí s řadou kroků, které mají zpříjemnit zážitek z utkání nejen domácím, ale i hostujícím fanouškům. Stejně tomu bylo i při zápase Viktorie Plzeň se Slavií Praha, kdy domácí tým přijal několik vstřícných opatření směrem k příznivcům hostů,“ připomněl předseda disciplinární komise Jiří Matzner, že plzeňský klub před zápasem mimo jiné povolil slávistům dřívější instalaci choreografie.

„O to méně pochopitelné je následné chování části fanoušků pražského klubu, jehož důsledkem nebyly jen značné materiální škody a narušení průběhu utkání, ale také zranění osob v sektorech domácích. Nejde přitom o ojedinělý exces. Již při posledním venkovním utkání Slavie v Olomouci, kde domácí klub rovněž projevil vstřícnost vůči hostujícím příznivcům a umožnil jim využít severní tribunu, došlo k materiálním škodám na stadionu,“ uvedl Matzner.

Rozsáhlé použití pyrotechniky v úvodu utkání vyšetřují i kriminalisté jako trestný čin výtržnictví. Dalšími incidenty se zabývají jako trestnými činy poškození cizí věci. Policie zároveň vyzvala lidi, kteří přišli k újmě, aby to oznámili.

Asistent rozhodčího v hustém dýmu, utkání mezi Plzní a Slavií muselo být po pár minutách přerušeno.

„Už samotné použití pyrotechniky, kvůli které byl zápas na deset minut přerušen, hodnotíme jako zcela nepřijatelné. Za přímo zavrženíhodný čin pak považujeme házení pyrotechniky do sousedních sektorů. Skutečnost, že incident způsobil ‚jen‘ dvě zranění, lze vnímat jako šťastnou shodu okolností. Zvlášť znepokojivé je navíc to, že vše dopadalo do prostoru, kde se nacházely i rodiny s dětmi, které musely kvůli obavám o vlastní bezpečnost utéct do útrob stadionu,“ napsal Matzner v komuniké.

Podobné scény se odehrávaly i na podzim 2023 během derby pražských „S“ v Edenu. Sparťanští příznivci v závěru vhazovali pyrotechniku ze svého sektoru mezi sedící fanoušky a také založili požár na toaletách.

„Komise v této chvíli nepřistupuje k radikálnějším opatřením, protože nechce trestat drtivou většinu slušných fanoušků za chování jednotlivců. Současně však jasně upozorňuje, že pokud by se podobné incidenty opakovaly a znovu by bylo ohroženo zdraví lidí, bude nucena zvolit ještě přísnější sankce. Trest je zároveň jasnou výzvou pro klub (Slavii), aby tuto problematiku se svými fanoušky aktivně řešil,“ dodal předseda disciplinární komise.

Thriller. Blázinec. Zápas podzimu! Slavia s Plzní ukázaly, že i šlágr může bavit

Plzeň dostala pokutu 40 tisíc korun za vhazování předmětů na hrací plochu a nevhodné pokřiky fanoušků.

Baník zaplatí 200 tisíc za použití pyrotechniky, jež vedlo v 15. kole rovněž k přerušení domácího utkání s Jabloncem. Kvůli pyrotechnice na tribunách dostaly pokutu 80 tisíc korun i domácí týmy ze zápasů Sparta - Teplice a Bohemians 1905 - Hradec Králové.

Výběr nejvyšších pokut uložených v posledních letech klubům z první ligy v souvislosti s chováním fanoušků

600 000 korun:
Říjen 2023 - Sparta za výtržnosti fanoušků v ligovém derby se Slavií v Edenu. Sparťanští příznivci se provinili především tím, že v závěru vhazovali pyrotechniku ze svého sektoru mezi sedící fanoušky a také založili požár na toaletách.

Listopad 2025 - Slavia za použití pyrotechniky vedoucímu k přerušení utkání, vhazování pyrotechniky mezi domácí fanoušky a poškození zařízení stadionu v ligovém šlágru v Plzni.

500 000 korun:
Březen 2019 - Plzeň za házení pyrotechniky na hřiště ve venkovním utkání se Spartou. Několik diváků bylo zraněných.

400 000 korun:
Říjen 2023 - Slavia za nevhodné chování příznivců a nezvládnutí povinností pořadatelské služby v ligovém derby se Spartou v Edenu.

350 000 korun:
Březen 2019 - Sparta za výtržnosti diváků v domácím utkání s Plzní.

Květen 2023 - České Budějovice za fyzické napadení jabloneckých fanoušků pořadatelskou službou.

Listopad 2024 - Slavia za opakované masivní použití vystřelovací pyrotechniky v utkání s Karvinou.

300 000 korun:
Duben 2019 - Slavia a Sparta za nevhodné chování fanoušků při derby v Edenu.

Květen 2022 - Slavia za několik incidentů a porušení povinností pořadatele v zápase proti Plzni.

Listopad 2023 - Sparta za chování fanoušků v utkání na hřišti Ostravy.

16. kolo

Kompletní los

15. kolo

Kompletní los
Mužstvo Z V R P S B
1. SK Slavia PrahaSlavia 15 9 6 0 29:11 33
2. AC Sparta PrahaSparta 15 9 4 2 28:16 31
3. FK JablonecJablonec 15 9 4 2 20:11 31
4. SK Sigma OlomoucOlomouc 15 7 5 3 16:8 26
5. FC Viktoria PlzeňPlzeň 15 7 4 4 28:19 25
6. FC Slovan LiberecLiberec 15 6 5 4 25:16 23
7. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 15 6 5 4 24:20 23
8. FC ZlínZlín 15 6 5 4 19:16 23
9. MFK KarvináKarviná 15 7 1 7 24:26 22
10. Bohemians Praha 1905Bohemians 15 5 4 6 13:16 19
11. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 15 3 4 8 21:35 13
12. FK TepliceTeplice 15 2 6 7 16:23 12
13. FK Dukla PrahaDukla 15 2 6 7 10:19 12
14. FK PardubicePardubice 15 2 6 7 16:27 12
15. FC Baník OstravaOstrava 15 2 4 9 8:19 10
16. 1. FC SlováckoSlovácko 15 1 5 9 6:21 8
Zobrazit více
Sbalit

Hustý dým v úvodu utkání mezi Plzní a Slavií. Utkání muselo být přerušeno.

