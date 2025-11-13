Policie vyšetřuje řádění fanoušků Slavie v Plzni jako výtržnictví, hledá dva zraněné

Západočeský klub po zápase uvedl, že fanoušci hostů svým chováním způsobili zranění dvou diváků a škodu v řádech statisíců korun. Šéf Slavie Jaroslav Tvrdík se v rozhovoru pro Radiožurnál Sport za chování příznivců Pražanů veřejně omluvil a nabídl Plzni úhradu veškerých škod.
Policie uvedla, že o dvou zraněných má informace jen z médií, a vyzvala lidi, kteří přišli k újmě, aby to oznámili. Jako trestný čin kriminalisté vyšetřují pouze použití pyrotechniky slávistickými fanoušky v úvodu, které vedlo k přerušení duelu. Další odpálení pyrotechniky ze strany příznivců obou táborů zkoumají v rovině přestupků proti veřejnému pořádku.
Plzeň kritizuje fandy Slavie: Způsobili zranění i statisícové škody. Tvrdík se omlouvá
„Dále mají kolegové z plzeňského městského ředitelství zaevidováno několik případů, které se týkaly zahalování obličejů, čímž rovněž došlo k porušení zákona o právu shromažďovacím. V průběhu utkání pak fanoušci hostí poškodili majetek na stadionu, kdy poničili několik sedaček a nejrůznější plochy pak polepili množstvím samolepek. Tímto jednáním, které je rovněž kvalifikováno jako trestný čin, a to konkrétně poškození cizí věci, se rovněž zabývají kriminalisté,“ uvedla policie.
Hustý dým ze zakázané pyrotechniky zahalil v úvodu velkou část stadionu a rozhodčí Jan Beneš musel zápas na 10 minut přerušit. Hráče dokonce na chvíli poslal zpět do kabin. Vedle světlic hostující chuligáni vhazovali kovové (šrouby) i jiné předmětů do přilehlých sektorů, uvedl plzeňský klub.
„Na vysvětlenou bychom chtěli uvést, že činnost Policie České republiky se při fotbalových utkáních soustřeďuje mimo prostory stadionu, neboť ty jsou a priori v gesci pořadatelské/bezpečnostní služby. V případě, že by nebylo z jejich strany s to dostát na stadionu zajištění bezpečnostní situace a byli bychom požádáni o provedení služebního zákroku, pak až vstupují do vnitřních prostor stadionu naše hlídky. Taková situace ale v tomto případě nenastala,“ vysvětlila policie.
Výtržnostmi slávistických chuligánů se bude dnes zabývat disciplinární komise LFA. Dá se očekávat, že klub z Edenu obdrží vysokou pokutu v řádech statisíců korun. Pražané ve šlágru 15. kola v Plzni zvítězili v přestřelce 5:3 a před reprezentační pauzou vedou tabulku.