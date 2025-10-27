Nejslabší start v Trpišovského éře. Loni měla Slavia o deset bodů víc

„Nedáváme góly, to nás pak stojí výsledek, který je v lize nejdůležitější. Už potřebujeme sbírat vítězství,“ řekl Trpišovský po nedělním utkání v Olomouci (0:0).
Pro obhájce titulu to byla třetí remíza za sebou, čtvrtá z posledních pěti ligových zápasů. I tak Slavia není po třinácti kolech daleko od první příčky, na Jablonec ztrácí jen bod. Ale skutečnosti, že nemá větší manko, vděčí i letošní neschopnosti rivalů.
Plzeň je pět bodů za ní, Sparta může mít po úterní dohrávce s Bohemians tříbodový náskok, který je pro slávisty přijatelný a řešitelný.
Bez jednoho dne přesně před rokem Slavia ve 13. dějství porazila Duklu a završila parádní start do sezony. Vyhrála dvanáct zápasů, během nichž porazila Spartu i Plzeň a vyhrála v Ostravě, čili si poradila se všemi konkurenty v boji o první příčku. Ztratila jen za remízu na Slovácku v úplně prvním zápase.
To letošní podzim je z její strany hodně dietní. Sice jako jediná ještě neprohrála, ale dojem sráží celkem šest remíz a jen sedm výher, to proti loňsku dělá rozdíl deseti bodů. K tomu vstřelila jen dvaadvacet branek, rovněž nejmíň v úvodních třinácti kolech v Trpišovského éře.
Například před třemi lety za stejné období dala čtyřicet gólů, v covidovém roce 2020 ještě o jednu víc.
Slavia po 13 kolech
Trpišovského éra
Podzim 2018
Podzim 2019
Podzim 2020
Podzim 2021
Podzim 2022
Podzim 2023
Podzim 2024
Podzim 2025
Loni, kdy právě báječným startem zadělala na titul a všem hned utekla, sice dala osmadvacet branek, což je třetí nejhorší počin v Trpišovského éře, ale zase jen tři inkasovala.
Letošních osm gólů v její síti je druhý nejvyšší počet po podzimu 2021 (11 branek), ale tenkrát jich o deset víc dala.
Když Trpišovský do Slavie v lednu 2018 přišel, v prvních třinácti zápasech vydoloval jen čtyřiadvacet bodů. Ale to bylo už v rozehrané soutěži. Právě proto, že byla rozehraná nepřesvědčivě, to po podzimu 2017 odnesl jeho předchůdce Jaroslav Šilhavý odvoláním.
Od té doby si během srpna, září a října dávali slávisté záležet. Čísla v premiérovém Trpišovského podzimu zněla: třináct zápasů, jedenáct výher, dvě prohry (doma s Jabloncem a v Ostravě). Než na konci sezony slavila titul, ve zbývajících dvaadvaceti zápasech zaznamenala už jen dvě porážky a pět remíz.
Covidový ročník 2020/2021 zahájila jedenácti výhrami a dvěma remízami. Nejbližší pronásledovatel Sparta ztrácela pět bodů. Tenkrát se hrálo s osmnácti účastníky a bez nadstavby čtyřiatřicet kol. Slavia ovládla ligu o dvanáct bodů.
Jenže pak tři roky titul neměla. Na podzim 2021 byla po třinácti kolech první s jednobodovým náskokem na Plzeň. Stejný rozdíl byl i po základní části, ale v nadstavbě Plzeň vydolovala třináct bodů z patnácti možných, Slavia jen pět.
V následující sezoně ztrácela po třinácti kolech sedm bodů na Plzeň, protože třikrát prohrála: na úvod v Hradci, pak v Plzni a Olomouci a remizovala na Slovácku. Tenkrát překvapivě titul brala Sparta, přestože ztrácela na Plzeň třináct bodů a v třináctém kole podlehla právě na Slavii 0:4.
Prohrát z penalty by bylo hodně kruté, řekl Trpišovský. Janotka pak sudího kritizoval
O rok později, na podzim 2023, slávisté dlouho neprohráli, po deseti výhrách a třech remízách vedli ligu o bod před Spartou. Sypat se jim to začalo od 14. kola, kdy doma podlehli Plzni (1:2).
A loňská jízda už byla zmíněna: dvanáct výher, jedna remíza a rozjeto na titul. Pronásledovatelé Sparta s Plzní ztrácely sedm bodů.
Letos nemá soutěž suveréna, zakopávají všichni. Slavia však nezvykle často.