Dostával jsem bídu, rýpnout si můžu, hlásil Kušej po gólu. Proč se tak dlouho trápil?

Vedoucí Slavia porazila v pátek večer poslední Duklu 2:0 a Kušej za třemi body červenobílé úvodním gólem, svým čtvrtým v ligové sezoně, nastartoval: „Už na rozcvičce jsem se cítil dobře. Věděl jsem, že tenhle zápas pro mě může být odrazový můstek.“
Potřeboval ho.
Kromě lednového duelu s Barcelonou, které dal sice ušmudlaný, ale také nejslavnější gól své kariéry, se v posledních týdnech a měsících soužil.
„Nebyl to on,“ cítil i kouč Trpišovský. A samotný Kušej hodnotil: „Na konci podzimu mě trápilo zranění a já to zkoušel zlomit. Chtěl jsem se za každou cenu vrátit co nejdřív na hřiště, což mi ublížilo. Nešlo to podle plánu.“
A Vaska, jak mu v Edenu všichni říkají, po vynikajícím jaru a vydařeném vstupu do sezony úplně vycouval ze základní sestavy. V lize hrál od začátku koncem října v Olomouci a pak až v půlce února v Karviné.
Na gól v domácí soutěži čekal celkem 402 minut a dvanáct kol. Svůj poslední dal v derby na Letné proti Spartě. A nekonečné čekání utnul o dva a půl kilometru dál na Julisce. Po dvaceti minutách se dostal před obránce Haška, jenž ho bránil ze špatné strany, a z první uklidil do sítě přízemní centr od Holeše.
„Nejdůležitější jsou tři body. Ale přiznávám, že to ze mě spadlo,“ kývl pětadvacetiletý fotbalista, který v průběhu podzimu prožíval nepoznané.
„U nás i v dalších klubech vždycky hrál v základu a byl nebezpečný,“ upozorňoval Trpišovský. „Ale každý hráč prostě vysokou výkonnost po celý rok neudrží. Něco na vás padne, nejde vám to a pak je důležité, jestli se z toho zvednete, jestli vám pomůže tým. Nejvíc si však samozřejmě musíte pomoct sám.“
Což Kušej vnímal.
„Bylo těžké se vyhrabat zpátky a chytit tempo kluků, kteří hráli velmi dobře a měli formu. To pak nemůžete vyčítat ani trenérům, ani nikomu jinému,“ krčil rameny slávistický fotbalista.
Při rozhovoru s novináři opakoval: „Důležité bylo, abych zůstal pokorný a skromný.“
Ovšem ke Kušejovi zároveň sebevědomí vždycky patřilo. Je to přesně rok, co začal po zimním přestupu z Boleslavi nakukovat do slávistické sestavy. Nejdřív po minutkách a hezky opatrně. Ale když v lize nastoupil v červenobílém poprvé od začátku, hned dal proti Hradci Králové dva góly. A za týden v Karviné znovu.
V nadstavbě se úplně utrhnul a sezonu končil se slávistickou bilancí 8+6, i když strávil celý podzim v Boleslavi. Zkraje sezony pokračoval po stejné dráze, jenže potom zničehonic najel na výhybku.
„Výkony byly dobré, ale chyběly body, které se od útočníků čekaly,“ řekl sám Kušej. „Ze všech stran se to na mě valilo, ale já věděl, že se to jednoho dne zlomí, že když budu trpělivý a budu makat, přijde odměna.“
Na Dukle zvládl 64 minut, měl 33 doteků s míčem, z toho devět v pokutovém území soupeře. Před pauzou běžel do další velké šance po krásné přihrávce Chama, ale trefil pouze brankáře Bačkovského a spoluhráčům se za to gestem omlouval.
„Těší mě, že jsem na hřišti zase viděl toho přímočarého Vasila, který probíhal obranou soupeře a měl dobrý pohyb. Dělal přesně to, v čem je nejsilnější,“ líbilo se Trpišovskému.
Pomůže Slavii i příští týden v derby se Spartou?