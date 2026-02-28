Chance Liga 2025/2026

Dostával jsem bídu, rýpnout si můžu, hlásil Kušej po gólu. Proč se tak dlouho trápil?

Autor:
  6:59
Na první pohled to vypadalo na docela zřejmý vzkaz. Jen co zblízka poslal míč do brány, přiložil si prst na ústa, jako bych chtěl všem naznačit: Dost bylo kritiky! „Nebylo to tak úplně myšlené, protože tuhle oslavu dělám dlouhodobě,“ pravil slávistický fotbalista Vasil Kušej po svém prvním ligovém gólu od začátku října. „Ale myslím, že bídy jsem ze všech stran dostával docela dost, můžu si teď trošku rýpnout, ale musím dál makat,“ řekl.
Vasil Kušej ze Slavie se řítí do útoku v utkání na Dukle.

Vasil Kušej ze Slavie se řítí do útoku v utkání na Dukle. | foto:  Michal Sváček, MAFRA

Trenér Jindřich Trpišovský (vlevo) dostal od fanoušků Slavie dort k padesátým...
Slávistická děkovačka na Julisce. Trenér Jindřich Trpišovský dostal od fanoušků...
Trenér Jindřich Trpišovský povzbuzuje slávistické fotbalisty v utkání na Dukle.
Pekelné choreo slávistických fanoušků na Dukle.
12 fotografií

Vedoucí Slavia porazila v pátek večer poslední Duklu 2:0 a Kušej za třemi body červenobílé úvodním gólem, svým čtvrtým v ligové sezoně, nastartoval: „Už na rozcvičce jsem se cítil dobře. Věděl jsem, že tenhle zápas pro mě může být odrazový můstek.“

Potřeboval ho.

Kromě lednového duelu s Barcelonou, které dal sice ušmudlaný, ale také nejslavnější gól své kariéry, se v posledních týdnech a měsících soužil.

Sám neví, jak ho dal. Ale na gól Barceloně nikdy nezapomenu, říká slávista Kušej

„Nebyl to on,“ cítil i kouč Trpišovský. A samotný Kušej hodnotil: „Na konci podzimu mě trápilo zranění a já to zkoušel zlomit. Chtěl jsem se za každou cenu vrátit co nejdřív na hřiště, což mi ublížilo. Nešlo to podle plánu.“

A Vaska, jak mu v Edenu všichni říkají, po vynikajícím jaru a vydařeném vstupu do sezony úplně vycouval ze základní sestavy. V lize hrál od začátku koncem října v Olomouci a pak až v půlce února v Karviné.

Na gól v domácí soutěži čekal celkem 402 minut a dvanáct kol. Svůj poslední dal v derby na Letné proti Spartě. A nekonečné čekání utnul o dva a půl kilometru dál na Julisce. Po dvaceti minutách se dostal před obránce Haška, jenž ho bránil ze špatné strany, a z první uklidil do sítě přízemní centr od Holeše.

„Nejdůležitější jsou tři body. Ale přiznávám, že to ze mě spadlo,“ kývl pětadvacetiletý fotbalista, který v průběhu podzimu prožíval nepoznané.

„U nás i v dalších klubech vždycky hrál v základu a byl nebezpečný,“ upozorňoval Trpišovský. „Ale každý hráč prostě vysokou výkonnost po celý rok neudrží. Něco na vás padne, nejde vám to a pak je důležité, jestli se z toho zvednete, jestli vám pomůže tým. Nejvíc si však samozřejmě musíte pomoct sám.“

Což Kušej vnímal.

„Bylo těžké se vyhrabat zpátky a chytit tempo kluků, kteří hráli velmi dobře a měli formu. To pak nemůžete vyčítat ani trenérům, ani nikomu jinému,“ krčil rameny slávistický fotbalista.

Při rozhovoru s novináři opakoval: „Důležité bylo, abych zůstal pokorný a skromný.“

Ovšem ke Kušejovi zároveň sebevědomí vždycky patřilo. Je to přesně rok, co začal po zimním přestupu z Boleslavi nakukovat do slávistické sestavy. Nejdřív po minutkách a hezky opatrně. Ale když v lize nastoupil v červenobílém poprvé od začátku, hned dal proti Hradci Králové dva góly. A za týden v Karviné znovu.

Fanoušci, dojali jste mě! Trpišovský dostal dort a tvrdil: Takové emoce vůbec neznám

V nadstavbě se úplně utrhnul a sezonu končil se slávistickou bilancí 8+6, i když strávil celý podzim v Boleslavi. Zkraje sezony pokračoval po stejné dráze, jenže potom zničehonic najel na výhybku.

„Výkony byly dobré, ale chyběly body, které se od útočníků čekaly,“ řekl sám Kušej. „Ze všech stran se to na mě valilo, ale já věděl, že se to jednoho dne zlomí, že když budu trpělivý a budu makat, přijde odměna.“

Na Dukle zvládl 64 minut, měl 33 doteků s míčem, z toho devět v pokutovém území soupeře. Před pauzou běžel do další velké šance po krásné přihrávce Chama, ale trefil pouze brankáře Bačkovského a spoluhráčům se za to gestem omlouval.

„Těší mě, že jsem na hřišti zase viděl toho přímočarého Vasila, který probíhal obranou soupeře a měl dobrý pohyb. Dělal přesně to, v čem je nejsilnější,“ líbilo se Trpišovskému.

Pomůže Slavii i příští týden v derby se Spartou?

Vstoupit do diskuse

24. kolo

25. kolo

Kompletní los

23. kolo

24. kolo

Kompletní los
Mužstvo Z V R P S B
1. SK Slavia PrahaSlavia 24 17 7 0 52:18 58
2. AC Sparta PrahaSparta 23 14 6 3 43:23 48
3. FK JablonecJablonec 23 13 6 4 31:20 45
4. FC Viktoria PlzeňPlzeň 23 12 6 5 42:28 42
5. FC Slovan LiberecLiberec 23 10 7 6 37:23 37
6. SK Sigma OlomoucOlomouc 23 9 6 8 23:22 33
7. MFK KarvináKarviná 23 10 2 11 35:38 32
8. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 23 8 7 8 33:29 31
9. FC ZlínZlín 23 7 7 9 26:29 28
10. Bohemians Praha 1905Bohemians 23 7 5 11 20:29 26
11. FK TepliceTeplice 23 6 7 10 23:29 25
12. FK PardubicePardubice 23 6 7 10 28:40 25
13. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 23 4 8 11 29:47 20
14. FC Baník OstravaOstrava 23 4 7 12 16:28 19
15. 1. FC SlováckoSlovácko 23 4 7 12 16:29 19
16. FK Dukla PrahaDukla 24 2 9 13 14:36 15
Zobrazit více
Sbalit

Nejčtenější

Plzeň - Panathinaikos 1:2 po pen., domácí v pohárech končí, rozstřel rozhodl Pantovič

Zklamaní plzeňští fotbalisté po vyřazení s Panathinaikosem.

Plzeňští fotbalisté si osmifinále Evropské ligy nezahrají. V odvetě úvodního vyřazovacího kola s Panathinaikosem nezvládli penaltový rozstřel, v němž svou penaltu neproměnili Memič a Souaré. Po 120...

Byl to šok, trenérovi jsme důvěřovaly. Fotbalistka o skryté kameře ve sprchách

Premium
Fotbalistka Jana Žufánková hrála od dětství za Slovácko. Od léta 2024 je...

Čtyři roky. Tak dlouho si bývalý trenér fotbalistek Slovácka Petr Vlachovský nahrával hráčky po tréninku ve sprchách a v kabině. Mezi nimi byla i Jana Žufánková, nyní útočnice Slavie a české...

Plzeň - Sparta 0:0, slabý šlágr, hosty podržel Surovčík, Vydrovi chytil penaltu

Plzeňský Matěj Vydra střílí z pokutového kopu, ale sparťanský gólman Jakub...

Sparťanští fotbalisté v boji o titul ztratili. Ve slabém šlágru 23. kola Chance Ligy v Plzni remizovali 0:0, když za celý zápas měli jednu šanci. To domácí byli nebezpečnější. Klíčový zákrok vytáhl v...

Další evropská šílenost. Nesnáším VAR, spílal kouč Lausanne po postupu Sigmy

Fotbalisté Sigmy Olomouc oslavují na hřišti v Lausanne postup do osmifinále...

Od našeho zpravodaje ve Švýcarsku Tohle rozhodně nebylo pro nikoho se slabým srdcem. Jako by fotbalová Sigma nervy drásající a šílenou koncovku v evropských zápasech doslova přitahovala. Jistě si vybavíte, jak do předkola play off...

Jak se staví fotbalový sen. Architekt o Stínadlech se žábrami a inspiraci Bilbaem

Stínadla 2.0, vizualizace přestavěného fotbalového stadionu v Teplicích,...

Nejen aréna v Jeně, ale také fotbalový chrám San Mamés v Bilbau posloužil jako předobraz Stínadel 2.0. Tedy zmodernizovaného teplického stadionu, který by mohl zkrášlit lázeňské město už za pár let....

Dostával jsem bídu, rýpnout si můžu, hlásil Kušej po gólu. Proč se tak dlouho trápil?

Vasil Kušej ze Slavie se řítí do útoku v utkání na Dukle.

Na první pohled to vypadalo na docela zřejmý vzkaz. Jen co zblízka poslal míč do brány, přiložil si prst na ústa, jako bych chtěl všem naznačit: Dost bylo kritiky! „Nebylo to tak úplně myšlené,...

28. února 2026  6:59

Trenére, litujete toho? Žufánková o kauze tajných nahrávek i víře v Boha

Jana Žufánková, 23letá fotbalistka pražské Slavie.

Kostel a fotbalové hřiště. To byla v dětství její dvě milovaná místa. Byť se na obou občas cítila nepatřičně. V kostele chtěla ministrovat u oltáře, což dělávali kluci. A fotbal? „Vždyť to není sport...

28. února 2026  5:54

Jsem takový otvírač dveří, říká Loučka o rezervě. Ambice? Pořád jen ty nejvyšší!

Premium
Kouč sparťanské rezervy Luboš Loučka v akci.

Se svými svěřenci má specifický vztah. Vždyť většina z nich ještě chodí do školy nebo čerstvě dodělali maturitu. Přesto je Luboš Loučka, kouč sparťanské rezervy, denně připravuje na úskalí dospělého...

28. února 2026

Druhá výhra v sezoně. Wolverhampton bez potrestaného Krejčího zaskočil Aston Villu

Joao Gomes z Wolverhamptonu oslavuje gól proti Aston Ville.

Fotbalisté posledního Wolverhamptonu vybojovali v Premier League druhé vítězství v sezoně. Bez obránce Ladislava Krejčího, který pyká za červenou kartu, doma zdolali třetí Aston Villu 2:0.

27. února 2026  23:08

Největší štěstí, vítej na světě! Fotbalistka Svitková porodila dceru

Kateřina Svitková se vrací do Slavie

Fotbalistka Kateřina Svitková je maminkou. Svou prvorozenou dceru pojmenovala netradičně Zoe. Jde o jméno řeckého původu znamenající „život“. Nejlepší hráčka a střelkyně minulé ligové sezony má teď...

27. února 2026  22:27

Fotbalisté Artisu remizovali s Jihlavou a na jaře stále čekají na vítězství

Momentka ze zápasu FC Vysočina Jihlava - Artis Brno

Fotbalisté Artisu Brno v 17. kole druhé ligy remizovali 1:1 v Jihlavě a v jarní části sezony nevyhráli ani druhý zápas. Třetí tým neúplné tabulky šel do vedení po gólu Martina Pospíšila, ještě do...

27. února 2026  22:23

Nechte mě hrát! Ústí na dresu žádá rozšíření 2. ligy o 130 tisíc herních minut

Ústí nastoupilo proti Kroměříži v dresech s kampaní za rozšíření 2. fotbalové...

Nápis Nechte mě hrát! a k tomu obrázek fotbalisty ve dvou prostředích; jeden sveřepý v trikotu na hřišti, druhý znuděný s umaštěným tílkem, cigárem v puse a lahváčem někde v hospodě u hracího...

27. února 2026  22:18

Fanoušci, dojali jste mě! Trpišovský dostal dort a tvrdil: Takové emoce vůbec neznám

Trenér Jindřich Trpišovský (vlevo) dostal od fanoušků Slavie dort k padesátým...

Z tartanového oválu pod tribunou na Julisce vystoupal po schodech za fanoušky, kteří trenérovi předali obrovský červenobílý dort. „Má snad deset kilo, takže jsem měl trochu problémy, abych s ním...

27. února 2026

Dukla - Slavia 0:2, pohodlné vítězství lídra, trefili se Kušej a z penalty Chorý

Gólová oslava fotbalistů Slavie.

Slávističtí fotbalisté zůstávají v Chance Lize neporažení a minimálně do soboty zvýšili svůj náskok v čele tabulky už na 10 bodů. V páteční předehrávce 24. kola splnili povinnost proti poslední Dukle...

27. února 2026  17:06,  aktualizováno  20:18

Derby béček pražských S hostí poprvé v historii Eden. Přijde 10 tisíc fanoušků?

Tomáš Necid nyní střílí góly za slávistický B-tým.

Nejsme žádná béčka! No, i když... Fotbalisté rezervních týmů Slavie a Sparty se v sobotu od 14:30 pokusí předvést tisícovkám fanoušků, že i na jejich zápasy se vyplatí chodit. Derby druholigových...

27. února 2026  18:48

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Těžší osmifinále. Sparta v Konferenční lize narazí na Alkmaar, Sigma jde proti Mohuči

Bývalý portugalský brankář Rui Patrício vytahuje během losu osmifinále...

V obou případech připadly českým týmům složitější varianty. Sparťanští fotbalisté si v osmifinále Konferenční ligy zahrají proti nizozemskému Alkmaaru, kde působí český záložník Matěj Šín. Olomouckou...

27. února 2026  14:31,  aktualizováno  14:47

Los Evropské ligy: Šulc s Karabcem proti Celtě Vigo. Panathinaikos schytal Betis

Pavel Šulc slaví se spoluhráči z Lyonu svůj gól do sítě Go Ahead Eagles.

Plzeňští přemožitelé z předkola play off Evropské ligy, řecký Panathinaikos, se v osmifinále utkají se španělským Realem Betis. Čeští zástupci Pavel Šulc a Adam Karabec vyzvou coby vítězové základní...

27. února 2026  13:30,  aktualizováno  13:58

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.