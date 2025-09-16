Slavia odmítla spekulace ohledně kvality dresů. S Castore bude spolupracovat dál

Chance Liga 2025/2026

Nebyl by to sice první škraloup britské značky, nicméně slávistická spolupráce s výrobcem dresů Castore by fiaskem skončit neměla. Spekulaci, že je údajně pražský fotbalový klub nespokojený, záhy sám vyvrátil na sociálních sítích s tím, že s firmou nedávno odsouhlasil dresy na příští sezonu.
„Snad budou v tomto ohledu tak úspěšné jako ty letošní,“ napsal generální ředitel klubu Martin Říha.

Jsou to zhruba dva měsíce, co Slavia představila nové tři sady ve spolupráci s umělcem Pastou Onerem.

Sešívaný dres doplňuje ještě bílý a také alternativní fialový s vesmírným vzorem.

Byl to start nové éry, v níž má Slavia možnost šířeji využít vlastní design a originální vzory.

Slávistický kapitán Jan Bořil s novými dresy v čerstvě otevřeném fanshopu.

Nicméně těsně před startem Ligy mistrů zaujal na sociální síti X příspěvek novináře Rudyho Galettiho, který přišel s informací, že Slavia uvažuje o ukončení spolupráce a hledá nového dodavatele.

„Český klub už otevřel jednání se značkou Macron. Nelíbí se mu potíže s distribucí a úroveň produktů,“ připsal Galetti.

Pobouření fanoušci se logicky začali ptát, co se vlastně děje, načež je klub poměrně rychle uklidnil.

Ale rozhodně by se kvůli minulým kauzám Castore nedalo říct, že by ta zpráva působila na první pohled jako čistý nesmysl. Už po červencové generálce s Drážďany, kde si Slavia dresy vyzkoušela poprvé, se řešila odlepená červená hvězda z dresu Tomáše Chorého.

Zatímco trikoty ve fanshopu mají znak našitý, hrané dresy ho mají pouze nažehlený. I proto se při jednom ze soubojů ve vápně stalo, že soupeř znak silou strhl.

Chorému odtrhli hvězdu. Slavia nového dodavatele dresů brání: Není to jeho chyba

Klub obratem reagoval, že incident „nemá spojitost s novým dodavatelem.“ A dokonce v reakci na kritiku na sítích zveřejnil záznam momentu, při kterém k nehodě došlo, což ukazuje, jak moc mu na nové spolupráci záleží.

V Česku je značka Castore nováčkem, ale v zahraničí se pochybnosti o kvalitě jejích produktů objevovaly už dříve.

Fotbalisté Aston Villy v roce 2023 poukazovali na to, že nové domácí dresy z dílny stejné společnosti jsou z nepříjemného materiálu. Hráči se v nich nadměrně potili. „Jsou nepohodlné a těžké,“ stěžoval si tým podle serveru The Telegraph.

Jako by hráči skočili do bazénu. Aston Villa si stěžuje na dresy, chce změnu

Zástupci Castore tehdy sice slíbili nápravu, jenže vedení klubu přesto využilo klauzule ve smlouvě a vzájemnou spolupráci pro další sezonu ukončilo. Aston Villa přestoupila ke konkurenčnímu Adidasu.

I proto by Galettiho zpráva mohla na první pohled dávat smysl. Jenže v případě Slavie má Castore důvěru.

Britská značka, kterou od roku 2015 piplají v Liverpoolu bratři Beahonovi, v Anglii obléká rovněž Everton či nováčky z Burnley a její dresy v minulosti nosili rovněž ve Wolverhamptonu či v Newcastlu. Objevuje se také ve formuli 1, kde obléká jezdce McLarenu, Red Bullu i týmu BWT Alpine.

Stejné problémy jako Aston Villa však už jinde nekritizovali.

A ve Slavii jsou zatím spokojení.

