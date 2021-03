Kvůli britské mutaci přísnější opatření. Slávisté musí na testy každý den

„Ze Slovácka jsme si bohužel nepřivezli pouze výhru,“ oznámil slávistický boss na sociálních sítích.



I když většina hráčů i členů realizačního týmu prodělala nemoc covid-19 během posledních tří měsíců a povinnost pravidelného testování se na ně podle protokolu tudíž nevztahuje, klub poté, co se nákaza objevila v týmu Slovácka, posledního soupeře Slavie, nahnal pro jistotu na testy celé mužstvo.

A výsledky v menší míře odhalily právě i nakažlivější britskou mutaci viru.

„Proto se bude tým po včerejších testech podrobovat nejbližších pět dnů PCR vyšetření před každým společným tréninkem či zápasem,“ poznamenal Tvrdík.

V praxi jde o zpřísnění stávajících opatření, nejbližší program týmu by zatím neměl být ohrožen. Kdyby se však nákaza uvnitř týmu začala šířit podobně explozivně, jako minulý týden na Slovácku, mohlo by se to změnit.

V neděli má Slavia nastoupit do ligového zápasu 22. kola proti Baníku Ostrava a už ve čtvrtek přivítá v Praze skotské Rangers, což je duel, ke kterému se celý klub upíná.



„Nadějí je, že velký počet osob covid absolvoval v posledních devadesáti dnech,“ uvedl Tvrdík. Měli by tak mít přirozenou iminutu, během posledního půlroku však někteří slávisté prodělali nemoc i opakovaně.