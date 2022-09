Rozjetý Tecl zase odskočil mezi střelci: Můj rekord? Věřím, že ho překonám

Tecl otevřel skóre už po 18 minutách po Juráskově rohu. Vyskočil na malém vápně a hlavou poslal míč do sítě. O tři minuty později byl vidět znovu, když rychlým autovým vhazováním vyslal chytře do šance Schranze, který zvyšoval na 2:0.

„Ta akce se mi moc líbila“, reagoval Trpišovský na dotaz, zda byla hezčí, než Teclovy góly, „ale líbilo se mi jich vícero. Standa vidí situace, které by hráč bez zkušeností neviděl a tohle byl ten případ. Dokáže prodat své fotbalové vidění,“ chválil trenér Slavie.

Ještě do konce prvního poločasu stihl Tecl přidat druhou branku. Schranze do úniku vyslal Tiéhi, po šikovném zpracování sklepl záložník pod sebe Teclovi a ten kolem dvou protihráčů zamířil do odkryté brány.

Byl to jeho osmý gól sezony, druhý nejlepší ligový střelec Van Buren, který ze Slavie hostuje v Liberci, má o dva zásahy méně.

Slavia doma soupeři znovu nadělila šest branek, naposledy to schytaly Teplice (6:0) a Pardubice (7:0). Za prvních osm kol nastřílela 31 branek - z toho 23 doma, což je nový rekord samostatné české ligy.

Slávistický kapitán Stanislav Tecl se raduje z gólu v zápase s Českými Budějovicemi.

„Hodně k tomu přispívají naši fanoušci a domácí prostředí. Soupeř sem nejezdí rád, pyšníme se produktivními a hladovými hráči. Každý chce dávat góly a dostávat se do šance, i když vedeme 3:0,“ řekl.

„Předvádíme dobré týmové výkony, kdy balón často lítá do vápna. Když máme Juryho na levém beku, tak z toho jsou vždy dvě tři asistence“, usmíval se Tecl.

Zmínil levého obránce Davida Juráska, který zapsal tři asistence. První u Teclova gólu, který domácího kanonýra znovu přiblížil k jeho vlastnímu střeleckému rekordu. V sezoně 2013/2014 nastřílel za Viktorii Plzeň 12 branek.

„Myslím, že rekord překonám, ale žádný konkrétní cíl si nedávám. Vím, jak to ve fotbale chodí; člověk je nahoře, ale velmi rychle zase může spadnout dolů. S pokorou říkám, že se soustředím akorát na přípravu před dalším zápasem,“ uvedl Tecl.

Nechybělo mnoho a mohl slavit hattrick, jenže před osamoceným Janáčkem z úhlu těsně minul pravou tyč.

„Tu šanci jsem určitě trefit měl, ale bohužel netrefil. Nebudu se z toho hroutit, ale mrzí mě to,“ smutnil dvaatřicetiletý útočník.

Ve Slavii kope už svou sedmou sezonu, až doteď za ni neskóroval v lize více než šestkrát.

„Cítím se dobře celou dobu, co tu jsem. Moc si vážím možnosti strávit velkou část kariéry v takovém klubu. Teď k tomu přidávám i góly, za což jsem šťastný, ale není to úplně nejdůležitější. Jsem rád, že máme dobrou partu, na hřišti je to vidět,,“ pokračoval.

Náročný program pokračuje čtvrtečním duelem s kosovským FC Ballkani ve skupině Konferenční ligy. O víkendu jede Slavia do Plzně.

„Jsme dobře naladění, na druhou stranu musíme zůstat pokorní a tvrdě pracovat. Nesmíme si myslet, že to půjde samo. Důležité je takové výkony zopakovat, nejlépe už teď ve čtvrtek a poté v Plzni,“ uzavřel Tecl.