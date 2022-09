Trpišovský po Budějovicích: Našli jsme v Teclovi nového lídra

Vyrovnaný zápas na Slovácku. Smolná remíza a neoslnivý výkon v Sivasu. Probudit v hráčích hlad po gólech se povedlo hned v dalším ligovém utkání.

„Chceme skládat ofenzivní mužstvo a musíme najít rovnováhu, abychom udrželi výkony, které předvádíme doma. Přenést některé prvky i do venkovních zápasů je teď naším největším úkolem,“ hlásil trenér Trpišovský.

Jak hodnotíte utkání s Budějovicemi?

V prvním poločase se nám dařilo vytvářet na soupeře tlak, ale neproměňovali jsme šance. Dobře nás vychytal gólman Janáček. Poté se nám povedlo skórovat ze standardní situace a otevřít zápas. Dařilo se nám výkon stupňovat a přidat další dvě branky. Velmi dobře zahrál střed hřiště, obzvlášť proti čtvrtečnímu zápasu v Sivasu. Byli jsme produktivní, viděli jsme týmový výkon, měli dobrý represink, z čehož vznikl čtvrtý gól. Zvládali jsme zkracovat hřiště, a nedovolili tak soupeři hrát. Dostali jsme je tam, kam jsme potřebovali.

Jak se vám povedlo dostat Tecla do takové formy?

Může za to důvěra, kterou cítí. Každému se pak hraje lépe, když cítí podporu týmu. Vše se dobře sešlo, k proměňování šancí je třeba klid. Standa vždy splňoval všechno, co jsme po něm chtěli. Překonal na své cestě spoustu překážek, což je důležité pro jeho mentální sílu. V minulých sezonách byly jeho výkony podobné, ale nedokázal být tolik produktivní.

Co se letos změnilo?

Stoupla jeho pozice v týmu po odchodech některých hráčů. Pomáhá mu k tomu celý tým a on z pozice útočníka diriguje celé mužstvo. Je typem hráče, který cítí hru a průběh zápasu. Je schopen řídit útočné i obranné auty, zakřičí na brankáře, když je potřeba podržet míč. Našli jsme v něm podobného lídra, jako byl Tomáš Souček, Vladimír Coufal, Honza Bořil nebo Nico Stanciu.

Bavila vás Teclova akce před druhým gólem? Líbila se více než jeho branky?

Moc se mi líbila, ale takových bylo vícero. Například represink před čtvrtým gólem. V případě Teclova druhého gólu je to o zkušenostech. On vidí na hřišti situace, které jiní hráči nevidí. Patří to k tomu, co udělal; málokoho by to napadlo. Důležité je, že se umí obětovat pro tým. Vždy jsem na něm obdivoval, že kdykoli jsem na něho ukázal, byl stoprocentně připravený.

Stanislav Tecl se raduje z branky do sítě Českých Budějovic.

Čím to je?

Dělá na tréninku věci navíc, chodí často běhat do lesa nebo úseky, což se projeví ve chvíli, kdy je potřeba na hřišti. Má kondici, jako kdyby mu zápasová praxe vůbec nechyběla. Momentálně to potvrzuje i gólově, ale jeho výkony byly často velmi podobné.

Čekal jste tak výrazný odskok od zbytku pole?

Tabulku upřímně příliš nesleduju. Zajímají mě především naše statistiky a výkon týmu. Důležité jsou pro mě naše body, dvakrát jsme zatím ztratili - jednou zaslouženě v Hradci a poté na Slovácku. Z toho hodnotím projev týmu a to, jak se prezentujeme. Na začátku ročníku jsem říkal, že je potřeba některým změnám nechat trochu času. Řekl bych, že momentálně tým našel tvář, kterou ztratil ve čtvrtek. Nejdůležitější však je, abychom udrželi výkonnost v domácích zápasech a zlepšili tu venkovní. Pak bude vypadat dobře i tabulka.

Před vámi je náročný program. Potřebovali jste přesně takový výkon?

Spíše je reakcí na čtvrteční utkání v Sivasu a na to, čím si tým prošel. Výsledek byl sice hodně zkreslený neproměněnými šancemi, ale my musíme zaručit určitý výkon - a ten v tom zápase prostě nebyl. Navíc máme v týmu nějakou virózu, což velmi ovlivňuje nasazování hráčů. Je to krátká několikadenní nemoc, ale pereme se s tím, naposled nám úplně vypadl Petr Ševčík.

Mluvíte o zraněných. Rozcvičku opustil Tomáš Holeš. Co se mu stalo?

Tomášovi se podvrtla noha, je to místo mezi achilovkou a kotníkem. Říkal, že ho tam píchlo, nateklé to však nemá. Více nám ukáže až rezonance, ale podle stavu, v jakém jsem ho viděl, je čtvrteční start asi vyloučený.

Jakub Hora tvrdě sestřelil Davida Douděra a za svůj zákrok viděl červenou kartu.

Stanovili jste nový rekord v počtu vstřelených branek po osmi kolech. Ceníte si toho?

Velmi si toho cením. Trochu mě mrzelo, že jsme ke konci dohrávali na údržbu a nechtěli pro Standu další hattrick. Je fajn, že je tolik hráčů ofenzivně laděných. Občas zahrajeme špatně v obraně, dostaneme laciné góly a děláme chyby. Ale když jsme na balónu, jsme si velmi jistí. Ve chvíli, kdy máme tlak, vedeme a kombinujeme, tak soupeře snadno přehrajeme.

Ve venkovních zápasech vám však dominance chybí.

Jakmile ze hry vypadneme, děláme technické chyby a ubližujeme pouze sami sobě. I přes remízy v posledních zápasech ale byl počet našich střel celkem vysoký a to je dobré znamení.