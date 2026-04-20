Chance Liga 2025/2026

Slavia se červená, je důvod k zneklidnění? Sparta i Plzeň měly titul i nejvíc vyloučení

Autor:
  17:45
Tři červené karty v posledních dvou kolech, i kvůli nim pět bodů minus. Je ve fotbalové Slavii kvůli chatrné disciplíně důvod k zneklidnění? Šest vyloučení v sezoně je po Pardubicích druhé nejvyšší číslo z celé ligy.
Rozhodčí Marek Radina vykazuje slávistu Tomáše Chorého ze hřiště po červené kartě za plivnutí na plzeňského soupeře. | foto:  Petr Topič, MAFRA

Rozlícený slávistický kapitán Jan Bořil inkasuje červenou kartu v závěru utkání...
Slávisté Erik Prekop a Jan Bořil během utkání proti Hradci Králové
Slávistický obránce Tomáš Vlček fauluje za červenou kartu Veljka Birmančeviče...
Slávistický obránce Tomáš Vlček inkasuje v derby proti Spartě červenou kartu.
15 fotografií

Když před týdnem jeden z klíčových hráčů Tomáš Chorý zblízka řval na ležícího protivníka z Plzně a minutu před koncem za nesportovní chování dostal červenou kartu, Slavii v dlouhém nastavení chyběla značná část ofenzivní síly, aby bezbrankový stav strhla na svou stranu.

A v neděli v Hradci Králové, kde Chorý kvůli trestu nemohl nastoupit, vyloučení Youssouphy Mbodjiho za faul mělo přímý vliv na vítězný gól domácích. A následné chování kapitána Jana Bořila, za které obdržel během pár vteřin dvě žluté karty, otupilo snahu týmu v nastavení s nepříznivým výsledkem (1:2) cokoli udělat.

Získá nakonec Slavia ligový titul?

celkem hlasů: 839

„Když ztrácíte body, problém to je vždycky. A my teď udělali věci, které jsme nikdy nedělali. To myslím obecně, nejen ta vyloučení,“ poznamenal trenér Jindřich Trpišovský.

„Na konci uděláme špatné rozhodnutí v defenzivě, soupeř nám jde sám na bránu a je z toho série tří věcí. Tří věcí,“ zmínil slávistický kouč vyloučení Mbodjiho, Bořila a penaltu, z níž padl vítězný gól.

Vyloučení slávisté

Tomáš Chorý (nesportovní chování)
Slovácko – Slavia 0:1, Slavia – Plzeň 0:0

Jan Bořil (nesportovní chování vůči delegované osobě)
Hradec – Slavia 2:1

Youssoupha Mbodji (zmaření šance)
Hradec – Slavia 2:1

Tomáš Vlček (zmaření šance)
Sparta – Slavia 1:1

Oscar Dorley (surová hra)
Pardubice – Slavia 1:1

„Mbodji udělá něco, co do dnešního fotbalu nepatří. A vyvrcholí to tím, že si necháme dát ještě další nesmyslnou červenou kartu, necháme průchod frustraci. Tím pak ztratíme možnost něco s utkáním udělat. Takové zkraty si nemůžeme dovolit. Je zbytečné se nechat vyloučit a řvát na rozhodčího,“ zdůraznil Trpišovský. „Tohle se přenáší na tým. Potřebujeme hráče na hřišti a ne v trestu.“

Po porážce 1:2, která byla první v sezoně, vyzval, aby se mužstvo vrátilo k tomu, co ho donedávna zdobilo. „Disciplína,“ byla jedna z vlastností, kterou zdůrazňoval.

Slavia v letošním ročníku z devětadvaceti kole nevyhrála jen devět utkání. Z toho v Hradci, s Plzní, v Pardubicích a v derby na Spartě byla jednou z příčin ztráty bodů hra v oslabení. Jen na Slovácku po vyloučení Chorého v samém závěru těsné vedení 1:0 ve zbývajících třech minutách nastavení uhájila.

Na začátku jara v Pardubicích (1:1) brzy vedla, ale od 15. minuty hrála bez Oscara, který na polovině hřiště šlápl protivníkovi na achilovku. Šlo o neopatrnost.

Loni na podzim na Spartě (1:1) stoper Vlček chyboval a ve snaze o nápravu fauloval unikajícího Birmančeviče. To samé se nyní v Hradci (1:2) stalo Mbodjimu.

Dvě červené karty Chorého a jedna Bořila však ze hry nevyplynuly, šlo o selhání, ztrátu nervů, kdy oba nedokázali ovládat emoce.

Když Slavia hrála v plném počtu, nezvítězila jen doma proti Hradci, v Jablonci, v Liberci, se Zlínem a v Olomouci.

I tak zůstává jasným favoritem na titul, šest kol před koncem má před Spartou pětibodový náskok.

Nepochopitelná rozhodnutí, zlobil se kouč Trpišovský. Bořil? Nechal průchod frustraci

Pikantní je, že sparťané jako jediní v lize nemají žádného vyloučeného, byť Vydra v podzimním derby unikl červené kartě jen díky chybě sudího Všetečky a Ryneš proti Pardubicím díky benevolenci rozhodčího Roučka.

Právě Sparta může pro rivala sloužit jako příklad, že ani spousta červených karet titul nezhatí.

Červené karty

ročník 2025/2026

Pardubice 7 (Godwin dostal dvě červené karty, obě po chybě rozhodčích)
Slavia, Teplice ona 6
Hradec Králové, Olomouc, Karviná všichni 5
Liberec, Bohemians oba 4
Mladá Boleslav, Dukla, Slovácko všichni 3
Jablonec, Plzeň, Baník Ostrava všichni 2
Zlín 1
Sparta 0

Když sparťané před dvěma lety získali svůj poslední, její hráči obdrželi rekordních deset červených karet (plus Zelený v Mol Cupu a Ryneš v Evropské lize).

Z toho kapitán Ladislav Krejčí nedohrál dokonce tři ligová utkání. Dvě vyloučení vyplynula ze hry. První za zmaření zjevné brankové šance v Teplicích (1:1), další po dvou žlutých kartách za fauly v Plzni (0:4). Třetí měl za známou potyčku s Bořilem v derby (1:1).

Naopak ekvádorský živel Ángelo Preciado měl dvě červené karty za oplácení. V derby se ohnal po faulujícím Bořilovi. A jen co se po trestu vrátil na hřiště, neudržel se na zemi po souboji s boleslavským Sakalou. V obou duelech Sparta jen remizovala.

Podobně se neovládl Adam Karabec, když se krátce po půli po faulu karvinského Žáka po protivníkovi ohnal, Sparta vedla 2:0 a nakonec vyhrála 3:1.

Mistři ligy a vyloučení

ročník 2020/2021: mistr Slavia, 2 červené karty

2021/2022: Plzeň, 7 (nejvíc z ligy)

2022/2023: Sparta, 3

2023/2024: Sparta, 10 (nejvíc z ligy)

2024/2025: Slavia, 3

Martin Vitík viděl červenou kartu za zmaření brankové příležitosti v zápase s Jabloncem (3:0). Lukáš Sadílek šel ven už po třech minutách utkání s Teplicemi, když napravoval chybu brankáře Vindahla a zmařil vyloženou šanci. Sparta pak prohrávala, ale v závěru i v oslabení skóre otočila.

Victor Olatunji v Hradci Králové dostal dvě žluté karty během devatenácti minut za fauly, byť u druhé chyboval sudí Hocek, který už na listině pro profesionální soutěže kvůli dalším přešlapům není. Sparta i tak v Hradci vyhrála 3:1.

Lukáš Haraslín dostal dvě žluté karty v derby v nadstavbě, druhou za zbytečný skluz u rohového praporku na Douděru. Sparta pak ve zbývající půlhodině neměla sílu, aby Slavii porazila. Na stvrzení titulu musela čekat další dva zápasy.

Z deseti duelů, v nichž měla vyloučeného, tak celkem šest nevyhrála. Přestože jí to nakonec nevadilo, do dalších sezon se poučila. V minulé sezoně, kdy byla suverénem Slavia, měla obě pražská S po třech červených kartách.

Slávisté Chytil a Oscar je dostali v derby. Chytil zasáhl nohou do hlavy ležícího brankáře Vindahla, Oscar dal „hlavičku“ do hrudi Rrahmaniho a Prebsl byl vyloučen proti Pardubicím za faul.

Nejvíc červených v Evropě, přesto má Sparta titul na dosah. Bude jako Paříž?

Sparťan Suchomel viděl dvě žluté karty v Pardubicích, Uchenna proti Českým Budějovicím dostal červenou za zmaření brankové možnosti. Obě situace se staly až v nastavení za rozhodnutého stavu pro Spartu.

Vitík obdržel druhou žlutou kartu v derby za údajný kontakt s brankářem Kinským, což byla chyba sudího Szikszay, který si ho spletl se slávistou Holešem. Vitíka následně komise netrestala, protože se přestupku vůbec nedopustil.

A když se podíváme ještě dál, poslední plzeňský titul v ročníku 2021/2022 "ozdobilo“ sedm červených karet, tenkrát to bylo opět nejvyšší číslo z celé ligy.

Vstoupit do diskuse (8 příspěvků)
Mužstvo Z V R P S B
1. SK Slavia PrahaSlavia 29 20 8 1 61:22 68
2. AC Sparta PrahaSparta 29 19 6 4 60:31 63
3. FK JablonecJablonec 29 15 6 8 40:31 51
4. FC Viktoria PlzeňPlzeň 29 14 8 7 49:34 50
5. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 29 13 7 9 42:34 46
6. FC Slovan LiberecLiberec 29 11 10 8 41:29 43
7. SK Sigma OlomoucOlomouc 29 12 7 10 33:32 43
8. MFK KarvináKarviná 29 12 3 14 43:48 39
9. FK PardubicePardubice 29 10 8 11 36:45 38
10. FC ZlínZlín 29 9 7 13 36:45 34
11. Bohemians Praha 1905Bohemians 29 9 6 14 24:35 33
12. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 29 7 11 11 41:52 32
13. FK TepliceTeplice 29 6 11 12 29:37 29
14. 1. FC SlováckoSlovácko 29 5 8 16 25:43 23
15. FC Baník OstravaOstrava 29 5 7 17 25:44 22
16. FK Dukla PrahaDukla 29 3 11 15 18:41 20
Zobrazit více
Sbalit

Nejčtenější

Slavia se červená, je důvod k zneklidnění? Sparta i Plzeň měly titul i nejvíc vyloučení

20. dubna 2026  17:45

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.