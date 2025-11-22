Chance Liga 2025/2026

ONLINE: Slavia - Bohemians 0:0, do sestavy se vrací Bořil, hrají i Provod se Zimou

Autor:
Sledujeme online   17:25aktualizováno  18:09
Slávističtí fotbalisté se po odpoledním vítězství Sparty v Mladé Boleslavi opět mohou vrátit na první příčku tabulky. Mají k tomu příležitost v domácím utkání proti Bohemians. Duel dvou týmů z jedné pražské čtvrtě můžete od 18.00 sledovat v online reportáži.

Lukáš Provod ze Slavie střílí gól proti Bohemians. | foto:  Michal Sváček, MAFRA

Zdá se, že se slávisté po rozpačitých výkonech i výsledcích rozjeli. Před reprezentační přestávkou zdolali Baník a především dali pět branek v Plzni (5:3). A i díky nepovedenému období sparťanského rivala se vyšvihli do čela tabulky.

Otázkou je, v jakém stavu se vrátili reprezentanti. Chorý a Douděrou v kvalifikaci proti Gibraltaru předvedli velmi dobrou formu, debut zažil Chaloupek. Kvůli zranění se národnímu týmu omluvili Zima s Provodem, ale jsou v pořádku. Po čtyřech zápasech se do sestavy vrací Bořil.

Souboj s Bohemians se odehraje tři dny před jejich pátým vystoupením v Lize mistrů, v úterý hostí Athletic Bilbao.

Bohemians provází nevyrovnané výsledky i výkony. Dokážou překvapit favorita, ale taky ve velkém rozdávat body doma. I proto se pohybují těsně nad čárou, kterou odděluje klidný střed tabulky s týmy, které po základní části budou bojovat o záchranu.

Vzájemný duel v červenci skončil v Dolíčku výhrou slávistů 2:0.

Chance Liga 2025/2026
22. 11. 2025 18:00
Zápas probíhá
Slavia : Bohemians 0 : 0
(0 : 0)
Sestavy:
J. Staněk - T. Vlček, D. Zima, Š. Chaloupek - D. Moses, C. Zafeiris, M. Sadílek, J. Bořil - L. Provod, T. Chorý, Y. Sanyang
Sestavy:
M. Reichl - P. Kareem, L. Hůlka, J. Vondra, V. Sinjavskij - A. Čermák, N. Okeke, J. Kovařík, V. Drchal, E. Ramírez - A. Júsuf
Náhradníci:
D. Hašioka, I. Ogbu, T. Holeš, I. Schranz, O. Zmrzlý, M. Chytil, M. Cham, V. Kušej, J. Markovič, L. Vorlický, E. Prekop
Náhradníci:
Š. Černý, M. Hybš, V. Smrž, O. Kukučka, B. Sakala, M. Kadlec, V. Zeman, T. Frühwald, J. Šiman, A. Kadlec, M. Ristovski
Přejít na online reportáž

Vstoupit do diskuse (12 příspěvků)

16. kolo

17. kolo

Kompletní los

15. kolo

16. kolo

Kompletní los

Bohemians Praha 1905 - FK Teplice

30. 11. • 13:00 • Stadion Ďolíček, Praha 10-Vršovice

Koupit
Mužstvo Z V R P S B
1. AC Sparta PrahaSparta 16 10 4 2 30:17 34
2. SK Slavia PrahaSlavia 15 9 6 0 29:11 33
3. FK JablonecJablonec 15 9 4 2 20:11 31
4. SK Sigma OlomoucOlomouc 16 7 6 3 18:10 27
5. FC Slovan LiberecLiberec 16 7 5 4 29:16 26
6. FC Viktoria PlzeňPlzeň 15 7 4 4 28:19 25
7. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 15 6 5 4 24:20 23
8. FC ZlínZlín 15 6 5 4 19:16 23
9. MFK KarvináKarviná 15 7 1 7 24:26 22
10. Bohemians Praha 1905Bohemians 15 5 4 6 13:16 19
11. FK TepliceTeplice 16 3 6 7 17:23 15
12. FK Dukla PrahaDukla 16 2 7 7 12:21 13
13. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 16 3 4 9 22:37 13
14. FK PardubicePardubice 16 2 6 8 16:31 12
15. FC Baník OstravaOstrava 16 2 4 10 8:20 10
16. 1. FC SlováckoSlovácko 15 1 5 9 6:21 8
Zobrazit více
Sbalit

Nejčtenější

Ronaldo po boku prince povečeřel v Bílém domě. Setkal se s ním i syn, chlubil se Trump

Hvězdny fotbalista Cristiano Ronaldo se v Bílém domě zúčastnil slavnostní...

Hvězdný portugalský fotbalista Cristiano Ronaldo se v úterý zúčastnil setkání mezi americkým prezidentem Donaldem Trumpem a saúdskoarabským korunním princem Muhammadem bin Salmánem. Hlava Spojených...

Proč Češi nešli na děkovačku? Necítili jsme jednotu, řekl Souček. Nedvěd se omlouval

Kapitán české reprezentace Tomáš Souček (vpravo) a Vladimír Coufal hovoří s...

Další otázku na odmítnutou děkovačku s fanoušky už tiskoví mluvčí nedovolili. A tak Tomáš Souček, kapitán fotbalové reprezentace, po výhře 6:0 nad Gibraltarem stihl odvyprávět jen část příběhu:...

Do baráže s jiným kapitánem, rozhodl svaz. Souček reagoval: Mrzí mě to, chci spojovat

Tomáš Souček se raduje ze své branky proti Gibraltaru

Fotbalovou reprezentaci příští rok v březnu v barážovém semifinále nepovede Tomáš Souček jako kapitán. Vedení asociace mu odebralo pásku za chování týmu směrem k fanouškům po pondělním utkání proti...

Češi děkují Irům, start baráže doma je zase blíž. Jací soupeři už se rýsují?

David Douděra pomáhá na nohy Tomáši Součkovi.

Ještě před začátkem reprezentační přestávky tuhle možnost zmiňoval málokdo. A rázem mají čeští fotbalisté domácí prostředí v úvodním utkání baráže o mistrovství světa takřka jisté. Potřebovali, aby...

Česko - Gibraltar 6:0, šest střelců na závěr kvalifikace, třetí nejvyšší výhra fotbalistů

Vladimír Coufal (vpravo) si užívá gól proti Gibraltaru, gratuluje mu Tomáš...

Z poloprázdné tribuny za bránou stovka fanoušků spustila: „Bojujte za Česko, bojujte za Česko.“ Pokřik, který fotbalisty na českých stadionech štve, skoro až uráží, ale rozhodně jim nepomáhá. V...

ONLINE: Slavia - Bohemians 0:0, do sestavy se vrací Bořil, hrají i Provod se Zimou

Sledujeme online
Lukáš Provod ze Slavie střílí gól proti Bohemians.

Slávističtí fotbalisté se po odpoledním vítězství Sparty v Mladé Boleslavi opět mohou vrátit na první příčku tabulky. Mají k tomu příležitost v domácím utkání proti Bohemians. Duel dvou týmů z jedné...

22. listopadu 2025  17:25,  aktualizováno  18:09

Dukla - Sigma Olomouc 2:2, hosté museli dvakrát dotahovat, bod vystřelil Vašulín

Olomoucký útočník Daniel Vašulín si dělá prostor v souboji s Erikem Hunalem z...

Fotbalisté olomoucké Sigmy nepotvrdili vydařenou formu z posledních týdnů, v 16. kole Chance Ligy pouze remizovali na pražské Dukle 2:2. Za domácí se dvakrát trefil Čermák, na straně Hanáků se...

22. listopadu 2025  14:41,  aktualizováno  18:08

ONLINE: West Ham promarnil náskok, Wolverhampton i Liverpool se dál trápí

Sledujeme online
Obránce Ladislav Krejčí z Wolverhamptonu v šanci míjí bránu Deana Hendersona z...

Fotbalisté West Hamu, za které od 52. minuty nastoupil Tomáš Souček, promarnili ve 12. kole anglické ligy dvougólový náskok na půdě Bournemouthu, se kterým remizovali 2:2. Slavit nemůže ani Ladislav...

22. listopadu 2025  13:20,  aktualizováno  17:58

Teplice - Ostrava 1:0, z penalty rozhodl Bílek, kouč Galásek je pořád nulový

Teplický Michal Bílek slaví gól z penalty vedle překonaného brankáře Dominika...

Fotbalisté Baníku Ostrava po příchodu nového trenéra Tomáše Galáska prohráli v lize popáté za sebou a ještě nedali gól. V 16. kole Chance Ligy neuspěli ani v Teplicích, podlehli 0:1 a jsou přikováni...

22. listopadu 2025,  aktualizováno  17:53

Regenerace? Žebírka! Navrátil byl blízko Zbrojovce, stále ale láme rekordy v Sigmě

Jan Navrátil slaví letošní triumf Sigmy v MOL Cupu.

I v pětatřiceti má pořád co nabídnout. Jak v kabině, tak na hřišti. Jan Navrátil kroutí v první fotbalové lize už šestnáctou sezonu, pořád ale patří mezi důležité články olomoucké Sigmy. Před pár...

22. listopadu 2025  17:50

Pardubice - Liberec 0:4, hosté potvrdili skvělou formu další jasnou výhrou

Liberecký útočník Lukáš Mašek se raduje z gólu.

Liberečtí fotbalisté potvrdili po dvou přesvědčivých výhrách vydařené období dalším triumfem, v 16. kole Chance Ligy zvítězili v Pardubicích jednoznačně 4:0. Trefy hostů obstarali Soliu, Dulay, Mašek...

22. listopadu 2025  14:43,  aktualizováno  17:39

Ml. Boleslav - Sparta 1:2, první výhra venku od konce září. Haraslín má gól i asistenci

Sparťanští fotbalisté se radují z proměněné penalty Lukáše Haraslína.

Sparťanští fotbalisté zvládli neoblíbený zápas po reprezentační přestávce a minimálně na pár hodin se vracejí do čela Chance Ligy. V šestnáctém kole zvítězili v Mladé Boleslavi 2:1 a na vedoucí...

22. listopadu 2025  16:57

Priskeho syn je králem střelců a nejlepším útočníkem švédské ligy. Kam se posune?

Dánský útočník August Priske, syn sparťanského trenéra Briana, slaví s fanoušky...

Když v posledních týdnech nemůže být šťastný z výkonů svých svěřenců z fotbalové Sparty, mohl mít trenér Brian Priske radost aspoň jako otec. Jeho syn August, který působí v Djurgardenu, byl v týdnu...

22. listopadu 2025  16:17

Kdybych měl dva životy, oba dva ti dám... Slavia představila novou hymnu

ZASE NA STADIONU. Po uvolnění opatření mohlo do Edenu na duel Slavie s...

Fotbalová Slavia má novou klubovou hymnu. Od slávistů pro slávisty. Její příprava trvala tři roky a vůbec poprvé zazní v Edenu před výkopem vršovického derby proti Bohemians 1905, které se hraje v...

22. listopadu 2025  12:22

Dárek k velké stovce? Další rozšíření MS. Jihoameričané sní o turnaji pro 64 zemí

Znovuzvolený předseda FIFA Gianni Infantino na kongresu ve rwandském Kigali.

Historicky první šampionát s 48 účastníky vypukne až příští rok v červnu, od zítřka přesně za 200 dnů. Přesto už se několik týdnů v zákulisí peče návrh, podle kterého by mělo fotbalové mistrovství...

22. listopadu 2025  10:15

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Napětí v Mostě. Hádky na zastupitelstvu města. Kdo bude řídit fotbalový klub?

Vladimír Wagner, předseda OFS Most a zástupce Souše, mluví na čtvrtečním...

Ve fotbalovém Baníku Most-Souš to vře. Na posledním jednání mosteckého zastupitelstva se řešila i budoucnost klubu, pátého celku třetí ligy. Spojení mezi Mostem a Baníkem Souš, které trvá od roku...

22. listopadu 2025  10:09

Sever nedáme, vzkázala Sigma Spartě. Dva tábory ho dostaly, my ne, diví se Pražané

Choreo sparťanských fanoušků během utkání v Olomouci

Fanoušci napříč republikou ji nazývají „mušlí,“ místní fandové toto označení nesnáší. Severní tribuna Androva stadionu v Olomouci patří mezi ikonická místa v kolonce českých fotbalových stadionů, je...

21. listopadu 2025  17:37

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.