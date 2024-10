Může se Provod o narozeninách prodat? To v překladu vynechte, prosil Trpišovský

Nejdřív se rozhlédl po sepjatých rudých tribunách, pokochal se působivou průhlednou střechou, sáhl na sestříhaný trávník a hned pak kopl do balonu: „Věřím, že moje osmadvacáté narozeniny oslavíme ve čtvrtek výkonem, který potěší. Nemůžeme se dočkat.“

Všiml jste si, že vám k narozeninám přál i renomovaný portál transfermarkt? Vaši cenu hodnotí na 130 milionů korun. Může vás úspěšný zápas v Bilbau prodat? Už v létě přece mělo zájem italské Empoli. (V tu chvíli se ke tlumočnici naklonil trenér Jindřich Trpišovský a vtipně podotkl: „Pokud můžu, ten případný přestup bych v překladu vynechal.“)

Znovu děkuju za přání, to jsem nevěděl. Pravda je, že evropské poháry vás můžou vystřelit, ukážete se. Ale taky česká liga je daleko sledovanější než dřív. A jestli se můžu prodat? To se uvidí. Pro mě to určitě není důvod, na který budu při zápase s Bilbaem myslet. Chceme na hřišti podat nejlepší možný výkon a když to půjde, odvézt si body. Ale bude to těžké, to víme. Stačilo se podívat na video.

Bilbao o víkendu rozmetalo Espaňol 4:0, nepolekalo vás to? Nebo věříte, že vaše výborná defenziva odolá?

Ofenzivní kvalita Bilbaa je enormní, ale zároveň věřím naší obranné práci. Snad potvrdíme formu a budeme úspěšní.

Kromě úžasného mladíka Nika Williamse, který pomohl Španělsku k titulu mistrů Evropy, se v kádru Bilbaa bojíte koho nejvíc?

Chtělo by se říct, že se nebojíme nikoho. Ale kvalita soupeře, především jeho ofenzivní trojice, je skoro až neuvěřitelná. Určitě bych znovu vyzvedl bratry Williamsovi. Jak úžasně řeší situace v poslední třetině hřiště, smekám. Ale věřte mi, i tak se na zápas těšíme.

Vždyť zkušeností z pohárů máte dost.

To ano, nabraly jsme jich hodně. Evropské zápasy jsou specifické a souhlasím, že by nám ta zkušenost mohla pomoct.

Na stadionu San Mamés jste ještě nenastoupili.

Bavili jsme se s trenérem o filozofii Athletika. Je to mimořádné a trochu až neuvěřitelné, že do klubu berou jen Basky. Bude to unikátní konfrontace. A kór pro mě, protože když nebudu počítat pár minut s Barcelonou, zahraju si poprvé proti španělskému soupeři.

A to San Mamés? Je hodně speciální?

Nerad bych urazil jiné arény, nastoupili jsme na San Siru v Miláně, na Nou Campu v Barceloně. Ale máte pravdu, že tohle bude patřit k nejhezčím vzpomínkám.