Chance Liga 2025/2026

Slavia po incidentu v derby postaví nové bezpečnostní oddělení, hledá i pořadatele

  15:12
Poté, co v posledním pražském derby slávističtí fanoušci vtrhli na trávník a na čas překazili mistrovské oslavy, ve Slavii vybudují nové bezpečnostní oddělení. Na svém webu klub zveřejnil několik inzerátů, ve kterých hledá jak bezpečnostního šéfa a jeho podřízené, tak nového poskytovatele pořadatelské služby.
Pražský Eden před zápasem mezi Slavií a Viktorií Plzeň.

Pražský Eden před zápasem mezi Slavií a Viktorií Plzeň. | foto: Michal Růžička, MAFRA

„Slavia Praha buduje nové bezpečnostní oddělení a hledá člověka, který ho povede. Pozice odpovídá rozsahu a nárokům prostředí kritické infrastruktury – stadion s kapacitou téměř 20 000 míst, půl milionu diváků ročně, mezinárodní utkání. Bezpečnostní ředitel reportuje přímo předsedovi představenstva,“ stojí v jednom z inzerátů na klubovém webu.

Náplň práce?

Třeba vedení strategie bezpečnosti klubu napříč stadionem, tréninkovým centrem, hráči a klubovými akcemi. A nejdůležitějším úkolem nového bezpečnostního ředitele bude vybudovat nové oddělení, tedy tým specialistů a analytika.

I na tyto pozice klub vyhlásil výběrová řízení.

Po zmíněném derby, ve kterém selhala i pořadatelská služba, vymění klub i jejího poskytovatele. „Předmětem plnění výběrové poptávky je komplexní zajištění ochranných, bezpečnostních a pořadatelských služeb,“ píše Slavia.

Nabídku odeslala jak veřejně, tak oslovenému okruhu poskytovatelů s prokazatelnou zkušenosti s rizikovými akcemi v Česku i v zahraničí.

Cílem je minimalizovat podobné incidenty jako květnové derby.

Potřebujeme národní zákon o kamerách na stadionech, vzkazuje strážce soukromí

K diskutovaným bezpečnostním opatřením patří i posílení klubových pravomocí, zejména v oblasti kamer se schopností rozpoznávání obličejů.

Ty sice Slavia nainstalované má, ale podle současné legislativy je nesmí používat. A to pod hrozbou sankcí.

„Zpracování takových údajů podléhá výrazně vyšší ochraně, protože jakmile jednou uniknou, už je nelze změnit. Otisky prstů nezměníte, stejně tak obličej,“ řekl pro iDNES.cz místopředseda Úřadu pro ochranu osobních údajů Josef Mička.

Sobotní utkání Sparty proti Slávii skončilo kvůli slávistickým fanouškům předčasně. (9. května 2026)

„Úřad dlouhodobě říká, že biometrické údaje skrze kamerové systémy zpracovávat lze, ale je k tomu potřeba národní zákon. Pořád jsme ve fázi debat, i když se teď zdá, že se situace po událostech na fotbalové Slavii posune,“ připustil.

S tím souhlasil i ministr pro sport, prevenci a zdraví Boris Šťastný: „Naším cílem je provést ty změny ve dvou oblastech. Ta první je zpřísnění postihů v přestupkovém řízení za nevhodné chování na stadionech a vnášení pyrotechniky. Tou druhou věcí je samozřejmě rozpoznávání obličejů, což znamená vytvoření právního rámce, aby ho nejen fotbal, ale i jiné sporty, které by ho potřebovaly, mohly využívat.“

Klempíř nedopadne jako Pirát Bartoš. Šťastný o ČT, fotbale i pražských volbách

„Samozřejmě by se to dělo za podmínek, kdy by byly maximálně chráněny osobní údaje všech lidí. A nedocházelo by k plošnému shromažďování biometrických dat. To je základní podmínka. Dohodli jsme se, že do konce června budeme mít hotové paragrafované znění. A pak věřím, že napříč politickým spektrem předložíme návrhy změn jednotlivých zákonů tak, aby pokud možno celá věc mohla začít platit od ledna příštího roku,“ doplnil Šťastný.

MS ve fotbale

Mistrovství světa ve fotbale začíná ve čtvrtek 11. června 2026. Šampionát pořádají USA, Kanada a Mexiko. Už 12. června sehraje svůj úvodní zápas Česká republika, a to s Jižní Koreou. Play off je na programu 28. června a finále 19. července 2026.

PŘEHLEDNĚ: Koubkova nominace. Kteří čeští fotbalisté letí na mistrovství světa?

Čeští fotbalisté v euforii po rozhodující penaltě.

Po přípravném utkání s Kosovem už je jasno, kteří fotbalisté se podívají na šampionát v Severní Americe. Kdo se vešel do širší nominace české reprezentace na mistrovství světa? Podívejte se na jména...

PSG - Arsenal 1:1, 4:3 po pen. Obhajoba titulu, při rozhodujícím kopu selhal Gabriel

Fotbalisté PSG s trofejí pro vítěze Ligy mistrů.

Loni se konečně dočkali prvního triumfu v soutěži a teď ho obhájili. Fotbalisté Paris St. Germain ve finále Ligy mistrů v Budapešti porazili anglický Arsenal až po penaltách (4:3), k nímž zápas...

Nejdražší přestupy v lize: další rekord po půl roce. Kdo se vyplatil nejméně?

Danijel Šturm, čerstvá posila Slavie, pózuje s dresem po podpisu smlouvy.

Nad dvaceti miliony korun, což ještě nedávno byla pomalu nepředstavitelná hranice, se už přestupy mezi největšími kluby v české fotbalové lize pohybují běžně. Naposledy prolomil rekord příchod...

Česko - Kosovo 2:1, výhra za první poločas, výraznou postavou fotbalistů byl Hložek

Čeští fotbalisté se radují z gólu Adama Hložka.

Čeští fotbalisté v první přípravě na mistrovství světa vyhráli. Pár hodin před nedělním večerním odletem do Spojených států v Praze na Letné porazili Kosovo 2:1. Po utkání trenér Miroslav Koubek...

Na šampionát nepoletí Ladra, Bucha a Kabongo. Koubek bere i Sochůrka

Tomáš Ladra se raduje z gólu proti Kosovu.

Z devětadvaceti je už jen šestadvacet vyvolených, kteří se podívají na světový šampionát ve fotbale. Ze širší nominace českých reprezentantů vypadla po vítězném přátelském utkání s Kosovem (2:1)...

MS 1930: Jak všechno začalo? Useknutý zápas, bezruký hrdina i chloroform v očích

Momentka z utkání Uruguaye proti Argentině na MS 1930.

Brankář Thépot nakopl balon daleko na polovinu Mexičanů. Záložník Chantrel prodloužil na parťáka Libératiho, který fikaně přihrál pod sebe, a volej maličkého útočníka Luciena Laurenta zaplul do sítě....

2. června 2026

Revize kádru Zbrojovky: do Brna má namířeno top hrot, hledají se kreativci

Lukáš Vorlický (23) oslavuje trefu proti brněnským rivalům před svými fanoušky.

Pěstitelský řez místo kácení. Tak by se dala popsat plánovaná letní proměna fotbalové Zbrojovky po návratu do první ligy. Brněnský klub po suverénní jízdě nechystá rozsáhlou přestavbu, spíš pár...

2. června 2026  10:47

Fotbalové přestupy ONLINE: Posílí Spartu nový útočník? Údajně jedná o Singhatehovi

Útočník Jablonce Singhateh v přetlačované s kapitánem Slavie Vlčkem.

Sezony ve fotbalových ligách postupně končí a už se opět řeší, kdo změní působiště. Jaké kluby budou na přestupovém trhu nejaktivnější? A kdo trhne rekord letního okna? Sledujte v podrobném online...

2. června 2026  10:19

Messi musel k zemi. Obří sochu v Indii odvezli dělníci, kymácela se ve větru

Nejdřív přemístit na improvizovaném podstavci a poté položit na přistavený vůz....

Jeřáb ji vedle improvizovaného bambusového lešení nadzvedl nad svah a spustil na rušnou asfaltovou silnici. Pak ji dělníci položili na přistavený nákladní vůz a odvezli pryč. Nebezpečná...

2. června 2026  10:16

Skuhravý a Slovácko licitují o délce smlouvy. Trenér chce, aby se klub rozvíjel

Trenér Slovácka Roman Skuhravý během zápasu, který jeho tým doma prohrál s...

Obtížný úkol, se kterým do Uherského Hradiště v listopadu dorazil, v baráži splnil. Po záchraně Slovácka v nejvyšší fotbalové soutěži chce trenér Roman Skuhravý pokračovat, zájem má také klub, k...

2. června 2026  10:05

Se ztrátou dokladů pomůže, s letenkami ne. Macinka o krizové lince pro MS ve fotbale

Tisková konference Ministerstva zahraničí a Fotbalové asociace ČR k informacím...

Čeští fanoušci, kteří se chystají na fotbalový šampionát v USA, Kanadě a Mexiku, musí počítat se zdejšími pravidly. Ministerstva a fotbalová asociace na tiskové konferenci varovaly před regulací...

2. června 2026  8:31,  aktualizováno  10:04

Baník už musí řešit kádr pro příští sezonu. Trenérovi závěr odhalil charaktery hráčů

Ostravský trenér Josef Dvorník křičí na hráče běhm prvního poločasu barážového...

Josef Dvorník vedl fotbalisty Baníku Ostrava v závěrečných sedmi zápasech sezony. A díky čtyřem výhrám za sebou dotáhl skomírající mužstvo k prvoligové záchraně. Stihl kouč během sedmi vypjatých...

2. června 2026  9:01

Soupisky všech týmů na MS ve fotbale 2026. Jaké hvězdy uvidíte?

Vinícius Júnior (vlevo) a Bruno Guimaraes slaví brazilský gól.

Přípravy na mistrovství světa ve fotbale vrcholí, týmy čekají poslední zkušební zápasy a trenéři oznamují nominace. V našem průběžně aktualizovaném přehledu najdete soupisky všech zemí, které se...

1. června 2026  23:17

Zpoždění kvůli bouřce, na cestě přes deset hodin. Ale měli jsme komfort, líčil Provod

Trénink české reprezentace před přípravným utkáním proti Kosovu.

V připraveném speciálu pro cestu na mistrovství světa si nějakou dobu poseděli, než je z řídicí věže poslali na dráhu. Čeští fotbalisté vyčkávali na Terminálu 3 na pražském letišti a směr Severní...

1. června 2026  19:51

Bohemians hlásí první letní posilu. Z Ostravy přivádějí útočníka Almásiho

Ostravský střelec Ladislav Almási (v popředí) se raduje z gólu do sítě Teplic.

Fotbalista Ladislav Almási půl roku před koncem smlouvy v Baníku Ostrava přestoupil do jiného prvoligového klubu Bohemians. Sedmadvacetiletý slovenský útočník podepsal v novém působišti kontrakt do...

1. června 2026  19:41

Zfušovaná práce, sok Čechů odletěl na MS se zpožděním. Jsme za blázny, zuří ministr

Jihoafričtí fotbalisté slaví postup na mistrovství světa.

V neděli měli odletět do dějiště mistrovství světa stejně jako jejich soupeři z Česka. Jenže výprava s fotbalisty Jihoafrické republiky zůstala kvůli potížím s vízy trčet doma a místo cesty do...

1. června 2026  13:01,  aktualizováno  18:55

Jeden z lepších výkonů. Čtenáři ocenili Hložka, nejhorší tři slávisté či Višinský

Čeští fotbalisté před přípravným utkáním proti Kosovu

Tradičně se nebáli kritizovat. Čtenáři v anketě iDNES.cz hodnotili přípravné utkání českých fotbalistů s Kosovem (2:1) před odjezdem na mistrovství světa. Výkon byl podle nich slušný, ale o poznání...

1. června 2026  16:42

