Slavia po událostech v derby posiluje bezpečnost, přichází bývalí elitní policisté

Příchody Kopečného s Komorousem souvisí s nedávnými událostmi během květnového derby, kdy v závěru zápasu hordy slávistických chuligánu vtrhly na hřiště, napadaly sparťanské hráče a do sektoru hostujících fanoušků házely světlice.
Utkání se nedohrálo, Sparta ho vyhrála kontumačně 3:0, Slavia od disciplinární komise obdržela pokutu deset milion korun a také ji komise na čtyři zápasy uzavřela hlediště. Polovinu trestu si Slavia odpykala už v závěru sezony.
Bezprostředně po událostech v derby rezignoval dosavadní slávistický bezpečnostní ředitel Miloslav Kolín.
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Cílem angažování nových odborníků na bezpečnost je, aby se podobné případy už neopakovaly a Eden byl bezpečným stadionem.
Kopečný působil několik let jako zástupce ředitele odboru pro boj s organizovaným zločinem, s problémovými fanoušky měl jako policista zkušenosti už z devadesátých let minulého století. Scéna fotbalových ultras pro něj není novinkou.
Měl hodnost plukovníka a byl styčným důstojník Ochranné služby Policie České republiky.
Podílel se na ochraně prezidentů Spojených států při jejich cestách do Česka i vysokých ústavních činitelů. U policie sloužil bezmála čtyřicet let a na konci loňského roku odešel do civilu.
Komorous, pětašedesátiletý generálmajor ve výslužbě, bude mít pozici bezpečnostního poradce představenstva klubu.
K policii nastoupil v roce 1984, v polovině devadesátých let stál u zrodu Národní protidrogové centrály, kterou čtrnáct let vedl.
Byl také náměstkem ministra vnitra a v letech 2013 až 2025 ředitelem ochranné služby.