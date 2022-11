Faul i bez videa, zlobil se Hapal. Trpišovský soupeře chápal, VAR mlčel

Z ostravského tábora byla po porážce 1:3 na Slavii cítit křivda.

„Pozor, domácí byli lepší, to je třeba zmínit,“ řekl trenér Pavel Hapal. „Ale podle toho, jak rozhodčí celé utkání vedl, Olayinka před druhým gólem Ndefeho prostě fauloval. To je jasné i bez videa,“ zlobil se ostravský kouč.

Za stavu 1:1 vystihl pravý obránce Ndefe na polovině hřiště pomalou přihrávku slávisty Davida Juráska, předskočil Olayinku, pravou nohou se dotkl míče a domácí soupeř, který byl v souboji druhý, mu přišlápl špičku. Spadli oba. Olayinka se prstem okamžitě naznačoval, že nefauloval, zvedl se a náběhem ještě podpořil gólovou akci, která následovala.

Míč u lajny uzmul Oscar, posunul ho na Tecla, který se s ním otočil a po pár sekundách ho předal na pravé křídlo Matěji Juráskovi, gólové hvězdě večera.

Ndefe? Ten zůstal ležet a později byl dokonce ošetřován. „Kdyby nebyl faulovaný, tak přece nespadne,“ kroutil hlavou nazlobený Frydrych.

„Těžký na posouzení, protože podobných kontaktů bylo v zápase spoustu a fotbal je pořád kontaktní sport,“ reagoval na ostravskou kritiku domácí Jindřich Trpišovský. „Na jednu stranu je chápu, ale kdyby tohle VAR odvolal, rozčilovali bychom se zase my.“

„Z mého pohledu na hrací ploše se o přestupek nejednalo,“ poznamenal ve vysílání O 2 TV hlavní sudí Batík. „VAR pak situaci samozřejmě kontroloval, ale pochybení neobjevil a rozhodnutí potvrdil.“

Od souboje ke gólu uběhlo šestnáct sekund. Akce pokračovala výhradně vpřed, rovnou do pokutového území, do zakončení, do gólu.

„Kdybychom remízový stav udrželi déle, mohli jsme zápas třeba zlomit i na svou stranu,“ věřil Hapal. Jenže takhle Slavia na konci přidala ještě třetí branku a dokráčela k cennému vítězství.

Mimochodem, nebylo to během víkendu poprvé, co do velkého ligového šlágru výrazně (ne)vstoupil VAR.

V sobotu v Plzni videorozhodčí Pavel Franěk ignoroval nebezpečný a surový zákrok domácího útočníka Chorého, jenž hlavou bez možnosti trefit míč udeřil sparťanského soupeře Sörensena.

Právě Franěk měl přitom z pozice VAR dohlédnout i na nedělní utkání Slavie.

„Z nominace byl však stažen a jeho hrubá chyba se projeví do dalšího nasazování,“ oznámila komise rozhodčích. Do Edenu pak místo něj poslala jiného zkušeného sudího Tomáše Kocourka, přehmatu se však nevyhnul ani on.