Smola: Trošku jsme slávisty podráždili. Teď nastal čas ligové odvety

„Pro mě to je poprvé, hrát během tak krátké doby s jedním mužstvem dva zápasy,“ řekl ostravský útočník Tomáš Smola. „Ale kluci říkali, že to tak mají každý rok, že jsou už zvyklí. V minulých letech jim to podobně vyšlo se Spartou i Plzní. Ale je to divné. Třeba Martin Fillo se hned po poháru ptal, s kým hraje Slavia v sobotu... (směje se). Asi mu to také nedošlo. Je to zvláštní, ale co se dá dělat.“

Jak těžké bude zopakovat středeční výkon? „Teď jsme trošku slávisty podráždili, takže nám to budou chtít v sobotu vrátit se vším všudy,“ upozornil Tomáš Smola. „Snažili jsme se zregenerovat a co nejlépe se na sobotu připravit. Ale bude to úplně jiné utkání, protože Slavia hodně hráčů prostřídala. A nás na lavičce moc není. Budeme ale bojovat.“

Ostravský stoper Patrizio Stronati podotkl, že by bylo pěkné zopakovat středeční výkon. „Hrát se stejným nasazením, stejným srdcem, co jsme tam nechali,“ dodal.

Jenže venku Baník čtyřikrát za sebou prohrál a výkonem nijak nenadchnul. „Věřím, že když k zápasu přistoupíme jako ve středu, tak máme šanci uspět. Víme, že Slavia je doma silná, stejně jako my. Ale nic není nemožné,“ prohlásil Stronati.

„Je pravda, že venku nám to nejde,“ potvrdil Smola. „Proč tomu tak je, bohužel nevíme. Nikdo neprohrává schválně, ale je fakt, že minulé zápasy venku nám vůbec nevyšly. Někdy se to však zlomit musí. Musíme se odpíchnout od toho pohárového utkání. To jsme dokázali, že můžeme se Slavií hrát. Nemusíme tam jet bázliví.“

Slavia - Baník Ostrava Sledujte od 17.00 hodin online.

Smola uznává, že Baník je silný především doma. „Chodí diváci a my doma musíme porazit každého, ať už přijede Sparta, Slavia, Opava, Plzeň, s nimiž jsou zápasy vždy vyhecované. Ale samozřejmě uspět chceme i venku.“

Patrizio Stronati připustil, že roli může hrát i to, že soupeř má širší kádr a může v lize postavit z velké části jinou sestavu, než tomu bylo v poháru. „Mají širší kádr než my, ale také náročnější program, přestože je pravda, že mají dvacet kvalitních fotbalistů, takže i když některé vymění, pořád mají svou sílu.“