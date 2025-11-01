Chance Liga 2025/2026

ONLINE: Slavia - Ostrava, v sestavě i Sanyang, v útoku Chorý s Chytilem

Slávističtí fotbalisté se mohou bodově dotáhnout na Spartu. V utkání 14. kola Chance ligy je jejich soupeřem Baník Ostrava, duel můžete od 18.00 sledovat v online reportáži.

Ostravský brankář Dominik Holec padá po souboji se slávistou Igohem Ogbuem. Následně padl gól, který sudí po zásahu VAR odvolal. | foto:  Michal Růžička, MAFRA

Ještě na jaře to byl vypjatý souboj dvou elitních týmů, který většinou ovládne Slavia. Proti Baníku vyhrála osmkrát za sebou.

Jenže momentálně je Baník u dna tabulky, i po změně na trenérském postu, kdy Pavla Hapala nahradil Tomáš Galásek, body nezískává.

Slavia v posledních třech ligových zápasech remizovala, náladu si spravila v týdnu vítězstvím v osmifinále poháru ve Zlíně. A také prolomila černou sérii bez gólu, skórovala po 345 minutách, tím šťastným byl útočník Chytil.

Ten dostává znovu šanci vedle Chorého, v sestavě je i Sanyang, levý krajní hráč dosud odehrál v lize jen jedinou minutu.

Chance Liga 2025/2026
1. 11. 2025 18:00
Slavia : Ostrava 0 : 0
()
Sestavy:
J. Markovič - Š. Chaloupek, D. Zima, T. Vlček - D. Moses, M. Oscar, M. Sadílek, Y. Sanyang - M. Chytil, T. Chorý, L. Provod
Sestavy:
D. Holec - O. Kričfaluši, M. Chaluš, K. Pojezný, E. Šehič - A. Bewene, J. Boula, C. Frýdek, D. Planka - L. Almási, D. Owusu
Náhradníci:
D. Hašioka, M. Cham, C. Zafeiris, E. Prekop, D. Douděra, J. Staněk, O. Zmrzlý, V. Kušej, L. Vorlický, E. Fully, T. Jelínek
Náhradníci:
A. Munksgaard, P. Kpozo, M. Kubný, M. Frydrych, V. Budinský, D. Lischka, D. Buchta, J. Pira, A. Musák, M. Havran, P. Jaroň
Mužstvo Z V R P S B
1. AC Sparta PrahaSparta 13 9 3 1 25:12 30
2. FK JablonecJablonec 14 8 4 2 19:11 28
3. SK Slavia PrahaSlavia 13 7 6 0 22:8 27
4. FC ZlínZlín 14 6 5 3 19:15 23
5. FC Viktoria PlzeňPlzeň 13 6 4 3 23:13 22
6. FC Slovan LiberecLiberec 14 5 5 4 19:16 20
7. SK Sigma OlomoucOlomouc 13 5 5 3 10:7 20
8. MFK KarvináKarviná 13 6 1 6 22:19 19
9. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 13 4 5 4 18:19 17
10. Bohemians Praha 1905Bohemians 13 4 4 5 11:14 16
11. FK Dukla PrahaDukla 14 2 6 6 10:18 12
12. FK PardubicePardubice 14 2 6 6 16:25 12
13. FK TepliceTeplice 13 2 5 6 13:19 11
14. FC Baník OstravaOstrava 13 2 4 7 8:16 10
15. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 13 2 4 7 19:31 10
16. 1. FC SlováckoSlovácko 14 1 5 8 6:17 8
