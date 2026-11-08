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Chance Liga 2026/2027

O vyloučení na Slavii se trenéři přeli. Když tohle bude procházet..., dumal Trpišovský

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  18:59
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Kapitán Artisu Jeřábek vidí červenou kartu v duelu se Slavií.

Kapitán Artisu Jeřábek vidí červenou kartu v duelu se Slavií. | foto:  Petr Topič, MAFRA

Richard Kašík z Artisu zasahuje v pražském Edenu.
Roman Nádvorník gestikuluje v zápase se Slavií.
Lukáš Provod překonává brankáře Kašíka.
Slávista Chaloupek a jeho střela hlavičkou v zápase s Artisem.
19 fotografií
Nechápal, kroutil hlavou, mával rukama. „Tohle druhá žlutá karta být neměla. Vyloučení rozhodlo,“ ulevil si Roman Nádvorník, trenér fotbalistů Artisu Brno, po ligové porážce na Slavii (1:4). „Když tyhle zákroky budou procházet, budeme říkat, že se netrestají. Já u toho stál, byla to rána,“ oponoval jeho protějšek Jindřich Trpišovský.

Druhou žlutou kartu dostal kapitán Michal Jeřábek po deseti minutách za stavu 1:0 pro Slavii.

Poprvé ho rozhodčí Daniel Vokoun napomenul za faul na Mubaraka Suleimana na polovině hřiště. Jedenatřicetiletý obránce byl v souboji pozdě a protivníka podrazil, přidal i dost na síle. O žluté kartě není pochyb.

Druhou obdržel o dvě minuty později poté, co si ho Ayaosi obhodil a on ho křižoval. Ze záznamu to vypadalo, že ke střetu došlo tělem, takový bodyček.

Slavia - Artis 4:1, rychlý gól, pak hra v přesile. Lídr se však rozstřílel až po půli

„Když se mě na tu druhou žlutou kartu takhle ptáte, tak asi máte taky jiný názor,“ pronesl Nádvorník se smíchem. „Podle mě to zákrok na žlutou kartu nebyl. Tím vyloučením se zápas úplně znehodnotil.“

K faulu došlo před slávistickou lavičkou, která sudího Vokouna dostala pod tlak.

„Já u toho stál a byla to velká rána. Možná to v televizi tak nevypadalo, ale byla to opravdu velká rána. Lekl jsem se a měl jsem o Manua strach,“ řekl Trpišovský.

Chance Liga 2026/27

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„Ano, zápas to změní, to říkám pořád. Ale když má hráč žlutou kartu, musí vědět, co dělá a nemůže tam takhle jít. Myslím si, že to byl zbytečný zákrok. Když mu to projde, budeme říkat, že se tyhle zákroky netrestají. Manu Ayaosi byl rozběhlý, soupeř zastavil nadějnou akci,“ líčil Trpišovský svůj pohled. „Jeřábka mi je líto, ale se žlutou kartou tohle udělat nemůže.“

Slavia vedla od třetí minuty, o dalších sedm minut později šel soupeř do oslabení. „Na Slavii je to náročné v jedenácti, natož v deseti,“ poznamenal hostující obránce Albert Labík. „Pak si přejete, ať je co nejdřív poločas.“

Artis ho dohrál před vlastní bránou, ale už neinkasoval. Tři góly dali slávisté po pauze. Hostující kouč Jeřábkovi za oslabení nespílal a jeho bojující spoluhráče pochválil.

Roman Nádvorník gestikuluje v zápase se Slavií.

Jindřich Trpišovský během duelu s Artisem.

Pro sudího Vokouna však vlídná slova neměl. „Tlačíte mě k tomu, abych ho komentoval, když to nemůžeme,“ ošíval se na tiskovce.

„Jeho kolegové mi řekli, že hlavní má pravdu. Když to zkrátím, tak že to byl hrubý faul. Já se s tím neztotožňuju. Pokud během dvou minut dám dvě žluté karty, tak ta druhá musí splňovat všechny podmínky pro její udělení. A to nesplňovala. Ale nebrečíme, museli jsme se s tím vypořádat. Mohli jsme v první půli dát na jedna jedna, Slavii trochu víc znervóznit, ale asi by se její obrovská kvalita stejně potvrdila,“ řekl Nádvorník smířlivě.

Richard Kašík z Artisu zasahuje v pražském Edenu.
Roman Nádvorník gestikuluje v zápase se Slavií.
Lukáš Provod překonává brankáře Kašíka.
Slávista Chaloupek a jeho střela hlavičkou v zápase s Artisem.
19 fotografií

„Na hřišti jsem si myslel, že ho trefil nohou. Ale pak nám rozhodčí řekl, že od videa mu potvrdili, že to bylo loktem. Já nevím, záznam jsem neviděl,“ podotkl Labík.

V deseti se hosté soustředili především na defenzívu, bránili se všemi hráči a slávisté se do nich nemohli dostat. Druhý gól dali až po půli ze standardky, v nichž by se absence jednoho hráče projevit nemusela.

„Když takhle brzy padne červená karta, je to vždycky do zápasu velký zásah. Soupeř se stáhne, vzadu má vlastně pořád stejně hráčů a vy dobýváte,“ přemítal Trpišovský.

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Fotbalová Chance liga odstartovala 25. července 2026. V evropských pohárech hrají čtyři české týmy. Reprezentace pod koučem Santim Deniou bojuje v elitní skupině Ligy národů.

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Mužstvo Z V R P S B
1. SK Slavia PrahaSlavia 14 10 4 0 36:8 34
2. FC Slovan LiberecLiberec 13 8 2 3 16:8 26
3. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 14 7 4 3 22:15 25
4. SK Sigma OlomoucOlomouc 14 7 3 4 22:20 24
5. AC Sparta PrahaSparta 13 7 2 4 25:13 23
6. FK TepliceTeplice 14 6 3 5 22:22 21
7. FK JablonecJablonec 14 6 3 5 16:18 21
8. Bohemians Praha 1905Bohemians 14 5 5 4 15:15 20
9. FC Zbrojovka BrnoZbrojovka 14 6 2 6 17:22 20
10. FC Viktoria PlzeňPlzeň 13 5 4 4 28:21 19
11. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 14 5 3 6 17:18 18
12. FK PardubicePardubice 14 5 2 7 19:20 17
13. FC Baník OstravaOstrava 13 4 2 7 10:23 14
14. SK Artis BrnoArtis Brno 14 2 4 8 15:28 10
15. 1. FC SlováckoSlovácko 14 2 4 8 13:26 10
16. FC ZlínZlín 14 0 3 11 11:27 3
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1. až 6. tým postupuje do skupiny o titul, 7. až 10. tým bude bojovat v play off o umístění a 11. až 16. tým se utká ve skupině o záchranu.

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