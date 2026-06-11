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Chance Liga 2025/2026

Česko-polské přátelství, Slavia uzavřela spolupráci s klubem z Gdyně

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  18:29
Jeden druhým rokem vládne fotbalové lize v Česku, je znovu v Champions League. Druhý naopak z nejvyšší soutěže v Polsku jako nováček sestoupil. Přesto Slavia a Arka Gdyně uzavřely dohodu o strategické spolupráci, která se zaměří na fotbalový rozvoj i na aktivity mimo hřiště. V oblasti sportovní, finanční a organizační však kluby zůstávají plně autonomní.
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Čelní představitelé Slavie a Arky Gdyně se domluvili na spolupráci. Zleva Martin Říha, Jaroslav Tvrdík, Marcin Gruchala a Wojciech Pertkiewicz. | foto: www.slavia.cz

„Spolupráce pro nás představuje přirozený krok v rozvoji našeho klubu na mezinárodní úrovni. Arka je tradiční klub s ambiciózní vizí a silným postavením v polském fotbale. Memorandum vytváří rámec pro sdílení zkušeností a know-how v oblastech, kde mohou oba kluby vzájemně profitovat. Věříme, že tato spolupráce přinese konkrétní hodnotu jak Arce, tak Slavii,“ prohlásil Jaroslav Tvrdík, předseda představenstva Slavie.

„Těší nás, že naše dvouletá práce na budování zdravého a stabilního klubu, pevně zakotveného v místní komunitě, získala uznání a ocenění. Slavia je moderní a výborně řízený klub, který pravidelně bojuje o český titul a účastní se Ligy mistrů. Podepsané memorandum a zájem o úzkou spolupráci nám otevírají přístup ke zkušenostem a know-how, které pro nás dosud nebyly dostupné,“ poznamenal Marcin Gruchala, předseda dozorčí rady Arka Gdyně.

Kluby se společně zaměří na oblasti jako skauting a datová analytika, sportovní věda, rozvoj hráčů, spolupráce mládežnických akademií a sdílení know-how v oblasti komerčních aktivit.

Předseda slávistického představenstva Jaroslav Tvrdík (vlevo) podáním ruky s Marcinem Gruchalou, předsedou dozorčí rady Arky Gdyně, stvrzují spolupráci obou klubů.

„Při hledání partnera jsme nepostupovali nahodile. Po několik měsíců jsme analyzovali různé možnosti a Arka z tohoto procesu vyšla jako klub s řadou předpokladů pro tento typ spolupráce,“ podotkl slávistický místopředseda Martin Říha.

„Vedle atraktivního polského trhu a sportovního potenciálu klubu jsme ocenili zejména otevřenost a konstruktivní přístup vlastníka Arky, jeho silné ukotvení v regionu i důvěru, které se těší mezi fanoušky a místní komunitou. Významnou roli sehrála také kulturní blízkost obou zemí a dobrá dostupnost z Prahy.“

Arka je klub s bezmála stoletou historií, v posledních dvaceti letech se pohybuje mezi první a druhou ligou. Letos jako nováček zase putuje o patro níž, v závěrečném dějství podlehl v Čenstochové 0:3 a obsadil předposlední příčku polské Ekstraklasy.

Před devíti lety Arka vyhrála Polský pohár, což je její největší úspěch. Áčko hraje zápasy na stadionu pro patnáct tisíc diváků.

Město Gdyně leží na severu Polska v Gdaňském zálivu a je významným přístavem, žije v něm asi čtvrt milionu obyvatel. Spolu s takřka půlmilionovým Gdaňskem a letoviskem Sopoty tvoří tzv. Trojměstí.

„Slavia je pro náš klub ideálním partnerem pro tento typ spolupráce. Na jedné straně jde o klub, který po sportovní, organizační i ekonomické stránce funguje na výrazně vyšší úrovni než Arka či většina polských klubů. Na straně druhé jsme během společných jednání našli kulturní blízkost, vzájemné porozumění a shodu na společných cílech. Možnost čerpat ze zkušeností a odbornosti Slavie prakticky ve všech oblastech klubového řízení nám otevírá mnohem širší prostor pro rozvoj, než jaký jsme měli dosud k dispozici,“ řekl Wojciech Pertkiewicz, předseda představenstva Arky.

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MS fotbal 2026 (USA, Kanada, Mexiko)

MS ve fotbale 2026 začíná ve čtvrtek 11. června. Šampionát pořádají USA, Kanada a Mexiko. Už 12. června sehraje svůj úvodní zápas Česká republika, a to s Jižní Koreou. Play off je na programu od 28. června a finále 19. července 2026.

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Skupina o záchranu - 5. kolo

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Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. MexikoMexiko 0 0 0 0 0:0 0
2. Jižní KoreaJižní Korea 0 0 0 0 0:0 0
3. ČeskoČesko 0 0 0 0 0:0 0
4. Jihoafrická republikaJihoafrická republika 0 0 0 0 0:0 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ŠvýcarskoŠvýcarsko 0 0 0 0 0:0 0
2. KanadaKanada 0 0 0 0 0:0 0
3. Bosna a HercegovinaBosna 0 0 0 0 0:0 0
4. KatarKatar 0 0 0 0 0:0 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. MarokoMaroko 0 0 0 0 0:0 0
2. BrazílieBrazílie 0 0 0 0 0:0 0
3. SkotskoSkotsko 0 0 0 0 0:0 0
4. HaitiHaiti 0 0 0 0 0:0 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. AustrálieAustrálie 0 0 0 0 0:0 0
2. ParaguayParaguay 0 0 0 0 0:0 0
3. TureckoTurecko 0 0 0 0 0:0 0
4. USAUSA 0 0 0 0 0:0 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. NěmeckoNěmecko 0 0 0 0 0:0 0
2. EkvádorEkvádor 0 0 0 0 0:0 0
3. Pobřeží slonovinyPobřeží slonoviny 0 0 0 0 0:0 0
4. CuraçaoCuraçao 0 0 0 0 0:0 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ŠvédskoŠvédsko 0 0 0 0 0:0 0
2. TuniskoTunisko 0 0 0 0 0:0 0
3. JaponskoJaponsko 0 0 0 0 0:0 0
4. NizozemskoNizozemsko 0 0 0 0 0:0 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. EgyptEgypt 0 0 0 0 0:0 0
2. ÍránÍrán 0 0 0 0 0:0 0
3. BelgieBelgie 0 0 0 0 0:0 0
4. Nový ZélandNový Zéland 0 0 0 0 0:0 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. Saúdská ArábieSaúdská Arábie 0 0 0 0 0:0 0
2. UruguayUruguay 0 0 0 0 0:0 0
3. ŠpanělskoŠpanělsko 0 0 0 0 0:0 0
4. KapverdyKapverdy 0 0 0 0 0:0 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. FrancieFrancie 0 0 0 0 0:0 0
2. SenegalSenegal 0 0 0 0 0:0 0
3. NorskoNorsko 0 0 0 0 0:0 0
4. IrákIrák 0 0 0 0 0:0 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ArgentinaArgentina 0 0 0 0 0:0 0
2. RakouskoRakousko 0 0 0 0 0:0 0
3. AlžírskoAlžírsko 0 0 0 0 0:0 0
4. JordánskoJordánsko 0 0 0 0 0:0 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. PortugalskoPortugalsko 0 0 0 0 0:0 0
2. KolumbieKolumbie 0 0 0 0 0:0 0
3. UzbekistánUzbekistán 0 0 0 0 0:0 0
4. Demokratická republika KongoKongo 0 0 0 0 0:0 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ChorvatskoChorvatsko 0 0 0 0 0:0 0
2. PanamaPanama 0 0 0 0 0:0 0
3. AnglieAnglie 0 0 0 0 0:0 0
4. GhanaGhana 0 0 0 0 0:0 0

Do šestnáctifinále play off postoupí první dva týmy z každé skupiny a osm nejlepších týmů z žebříčku týmů na třetích místech.

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