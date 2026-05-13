Kontumace, excesy, ztráty s Hradcem i klopýtání rivala. Jak Slavia došla ke zlatu

Osudný soupeř z Hradce
V prvním kole remíza 2:2, ve třicátém porážka 1:2, první a do víkendu jediná v ligové sezoně. Jen s Hradcem Králové mají slávisté negativní bilanci.
„Ukázalo se, že duely s Hradcem jsou vždycky složité,“ říkal kouč Trpišovský po úvodním střetnutí celé sezony. „Nečekal bych, že doma dvakrát inkasujeme. Nejsme na to zvyklí.“
Před třemi lety Hradec senzační remízou v závěrečném kole základní části v Edenu připravil Slavii o první příčku. Ta pak musela hrát derby na Spartě, v němž podlehla 2:3 a rival udělal rozhodující krok k titulu.
Před necelým měsícem ji Hradec jen na okamžik rozhodil, ale nezastavil.