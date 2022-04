Pět klubů a jejich jistota skupiny o záchranu. Jak by se v nadstavbě mohla hrát

Výsledky víkendového osmadvacáté dějství definitivně stvrdily, že vedle poslední Karviné a předposledních Pardubic jsou účastníky nadstavbové skupiny o záchranu také Jablonec, Bohemians 1905 a Teplice.

Závěrečná dvě kola základní části rozhodnou, jestli šestým účastníkem bude Zlín, nebo zda pod sebe dokáže dostat České Budějovice, případně Liberec či Olomouc.

Zlín na Budějovice ztrácí tři body a má lepší bilanci ze vzájemných zápasů. Na Olomouc i Liberec má čtyřbodové manko, se Sigmou má lepší bilanci, s Libercem horší.

O víkendu hostí Mladou Boleslav, na kterou ztrácí pět bodů, a základní část zakončí příští středu na Slavii.

„Se vší pokorou ten bod nakonec bereme, i když remíza nic neřeší. Teď musíme zvládnout domácí zápas s Mladou Boleslaví,“ řekl zlínský kouč Jan Jelínek po sobotní remíze v Jablonci.

Budějovice hrají s Bohemians a končí v Teplicích. V zápasech s týmy, které budou jistě bojovat o záchranu, si mohou situaci zkomplikovat dvojnásobně - mohou se propadnout do nejnižší skupiny a ještě se strachovat o udržení.

Los skupiny o záchranu, pokud by zůstalo současné pořadí 1. kolo (23. a 24. dubna)

Bohemians 1905 - Pardubice, Jablonec - Teplice, Karviná - Zlín 2. kolo (30. dubna a 1. května)

Teplice - Pardubice, Bohemians - Karviná, Zlín - Jablonec 3. kolo (7. a 8. května)

Pardubice - Karviná, Zlín - Teplice, Jablonec - Bohemians 4. kolo (11. května)

Pardubice - Zlín, Karviná - Jablonec, Bohemians - Teplice 5. kolo (14. a 15. května)

Jablonec - Pardubice, Zlín - Bohemians, Teplice - Karviná

I kdyby se Zlín z jedenácté příčky už výš neposunul, do nadstavby půjde z pozice, která mu v ní zajistí tři zápasy doma a dva venku.

Na tuto výhodu dosáhnou týmy na jedenáctém, dvanáctém a třináctém místě. Čtrnáctý, patnáctý a šestnáctý budou hrát doma jen dvakrát a venku třikrát.

„Budeme hrát o bytí a nebytí. Musíme zmobilizovat síly na neděli, kdy hrajeme proti úřadujícímu mistrovi,“ podotkl jablonecký kouč Petr Rada.

Právě o výhodnější postavení do nadstavby půjde v posledních dvou kolech základní části. A některé týmy, které čeká boj o udržení, se utkají mezi sebou.

Teplice se představí na hřišti Pardubic a doma mají Budějovice. Pardubice po domácím duelu s Teplicemi zakončí základní část v Karviné. Ta předtím hraje v Liberci.

„Pořád věřím, že soutěž zachráníme. Teď přijdou zápasy pravdy,“ říká pardubický trenér Jaroslav Novotný

Jablonec má Slavii a Ostravu venku. Bohemians hrají v Budějovicích a doma s Hradcem Králové.

Až teprve v nadstavbě vypuknou záchranářské boje naplno. Do druhé ligy sestoupí poslední celek tabulky, což je momentálně Karviná.

Los do konce základní části Zlín

doma M. Boleslav, venku Slavia Jablonec

doma Slavia, venku Ostrava Bohemians

venku Č. Budějovice, doma Hradec Králové Teplice

venku Pardubice, doma Č. Budějovice Pardubice

doma Teplice, venku Karviná Karviná

venku Liberec, doma Pardubice

Aby se přímému sestupu vyhnula, musí během zbývajících sedmi zápasů smazat sedmibodové manko na Pardubice čili vyhrát o tři zápasy víc než její nejbližší konkurent, což bude hodně složité.

Čtrnáctý tým tabulky čeká baráž (19. a 22. května) proti třetímu týmu druhé ligy, patnáctý tým nejvyšší soutěže nastoupí v souboji na dva zápasy doma venku proti druhému týmu druhé ligy.

Ve finále to však úplně platit nemusí. Pokud na prvních třech příčkách druhé ligy skončí Sparta B, čtrnáctý tým Fortuna ligy se zachrání. Sparta B totiž nemůže působit ve stejné soutěži jako její áčko, proto by baráž vůbec nehrála.

Osm kol před koncem základní části druhé ligy je sparťanské béčko čtvrté, na třetí Líšeň ztrácí bod, na druhou Vlašim tři body.

Soutěž suverénně vede Zbrojovka Brno, která si jde pro přímý postup.

Do baráže proti týmům z první ligy by šly momentálně Vlašim a Líšeň, druhý klub z Brna.

Ani jeden z klubů nemá vhodný stadion pro nejvyšší soutěž. V případě úspěchu v baráži by si musely zajistit náhradní hřiště a Vlašim začít se stavbou nové arény. Takové jsou podmínky. Líšeň by mohla využívat městský stadion v Brně, na kterém už hraje Zbrojovka.

Pokud by Vlašim jako jeden z vítězů baráže v příštím ročníku nejvyšší soutěže účinkovat nemohla - ať už by se startu sama vzdala, nebo kvůli nevyhovujícímu stadionu neobdržela licenci -, právo účasti by přešlo na další kluby v tomto pořadí: čtrnáctý tým první ligy, druhý tým druhé ligy, třetí tým druhé ligy a patnáctý tým první ligy.