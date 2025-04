„Vždy říkám, že zajíci se počítají až po honu,“ mnul si ruce trenér Tomáš Janotka. „Je jedno jak k umístění dojdete. Po třiceti kolech se to sečte a my jsme si šestku uhráli v první řadě sami. Jistě, v momentě, kdy jsme to neměli ve vlastních rukách, jsme potřebovali souhru okolností. Čili určitě musíme poděkovat Karviné, která vyhrála v Liberci. Jela tam naplno, myslím, že férovost ligy se ukázala. A taky si myslím, že jsme si zasloužili být ve skupině o titul,“ řekl kouč.

„Klukům v kanclu jsem říkal, ať nejsou překvapení, že to vyjde. Měl jsem tedy tip, že Liberec prohraje 0:2. Už se muselo zlomit, že nedostává góly. Udělat poslední krok bývá nejtěžší, sami jsme si to zažili. Teplicím jsem věřil, že doma neprohrají,“ usmíval se Janotka.

O dokonalou ironii osudu se pak postaral gambijský útočník Ebrima Singhateh, který do Sigmy přišel na roční hostování už loni v zimě. Jenže v létě bez ohlášení nedorazil na začátek letní přípravy. A tak Janotka volal, posílal zprávy... Marně.

„Neplní individuální program, nebere telefony, neodepisuje,“ shrnul kouč. „Jeho absence mě nemrzí. Pokud je hráč charakterově takto nastavený, tak nemám zájem, abych někoho přemlouval. Takové hráče tady prostě nechceme. Určitě tu nebude, u mě má dveře zavřené,“ povídal Janotka v létě po Singhatehově vyhazovu z Olomouce.

Byl to právě Singhateh, kdo v sobotu potopil svým zásahem Liberec. A byť Karviná na severu Čech dvakrát prohrávala, přivezla díky jeho trefě ze 69. minuty výhru 3:2, jež Sigmu posunula do vrchní skupiny. I proto ji už následující sobotu (19.00) čeká domácí zápas se Slavií, která může na Andrově stadionu v případě výhry oslavit titul.

„Už náš videoanalytik říkal: Zaplať pánbůh, že Singhateh odešel,“ usmál se Janotka. „To jsou příběhy, které fotbal a život přináší, a to je na tom to krásné,“ dodal. Na páté místo, které může při shodě okolností znamenat postup do Konferenční ligy, ale jeho svěřenci ztrácí osm bodů.

„Díra na Jablonec je značná. Obrat o body ty nejlepší a dotáhnout se na Jablonec je asi neřešitelné, ale těžko říct. Pro diváky je ovšem skvělé, že tu budou dva velké zápasy. Je to pro nás odměna, budeme tady mít dva silné týmy, věřím, že to přitáhne plný stadion. Třeba zamotáme kartami o konečné umístění,“ okomentoval Janotka následující program, v němž Sigmu čeká i domácí zápas s Plzní a výjezdy na Baník, Spartu a Jablonec.

Semifinále s Baníkem? Bude to extra zápas

„Cítili jsme, že naděje umírá poslední. Chtěli jsme se odvděčit fanouškům, odčinit předchozí domácí nezdary. To se nám beze zbytku povedlo,“ odkázal Janotka na domácí prohry s Karvinou, Hradcem či Libercem. Ani zaváhání s přímými konkurenty nakonec Sigmu top šestku nestálo, byť se v posledním zápase musel celý tým spoléhat na jiné soupeře.

„Zbytečně jsme si to zkomplikovali. Myslím, že jsme si to měli uhrát dřív. Domácí zápasy jsme měli rozhodnout, nemuseli jsme čekat do poslední chvíle. Ale mělo to náboj do posledního kola, můžeme to nazvat tak, že jsme teď šťastnější,“ povídal Janotka.

Olomoucký trenér Tomáš Janotka

„Měli jsme plán, že první poločas nebudeme řešit skóre na ostatních stadionech. O poločase jsme se podívali, v průběhu toho druhého už jsme to potřebovali vědět. Ale jinak jsme se soustředili plně na náš výkon a to, co můžeme ovlivnit,“ popsal trenér průběh mače s Budějovicemi.

Ke konci zápasu se ovšem olomoucké ochozy začaly radovat. Zápas v Liberci totiž skončil. „Emoce vystříkly, byla to velká euforie. Takže ještě předtím, než se ke mně dostal výsledek, už jsem od diváků, kteří to patrně sledovali, vytušil, že je konec,“ liboval si Janotka. „Byly to pouze domněnky. Tušili jsme to, ale na hřišti to nikdy nemáte potvrzené,“ přiblížil pak obránce Jakub Elbel.

Společně se svým týmem dokázal něco, čemu před posledním kolem věřil málokdo. Sigma po loňské mdlé sezoně zakončí ročník ve skupině o titul. „Mega úspěch,“ culil se Janotka, pro kterého jde o první sezonu v nejvyšší české soutěži a teprve druhou sezonu v profesionálních ligách.

„V konkurenci týmů, které si brousily zuby na top šestku, se s námi asi moc nepočítalo. Vznikl nám tu nový, namixovaný kádr, nebylo jednoduché tohoto umístění dosáhnout. Kluci zaslouží velký kredit. Pro nás je tohle fantastická vzpruha pro sebevědomí,“ těšilo trenéra.

Už v úterý jej od 19.00 čeká semifinále MOL Cupu na půdě Baníku Ostrava. V případě vítězství by Sigma hostila finále na Andrově stadionu. „Bude to extra zápas. Bude to mít nádech derby, motiv toho, že můžeme hrát finále doma. Ale i Baník bude chtít uspět. Je to jediný tým z top čtverky, který jsme letos neporazili, tým, který má na jaře možná nejlepší formu. Máme jim co vracet,“ velí Janotka.

Podaří se mu po umístění v top šestce další „mega úspěch“?