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Chance Liga 2026/2027

Skuhravý chválil, ale... Když vidíte Noghu na tréninku, chcete spáchat sebevraždu

Jiří Seidl
  8:33
Trenér Roman Skuhravý slaví s hráči Baníku vítězství nad Olomoucí.

Trenér Roman Skuhravý slaví s hráči Baníku vítězství nad Olomoucí. | foto: Alexandr Satinský, MAFRA

Baník se raduje z vítězného gólu, který dal Jiří Míček.
Olomoucký záložník Marko Soldo si kryje míč před Jiřím Míčkem z Baníku.
Ostravští fanoušci
Ostravský záložník Michal Kohút (vlevo) a Anton Ekeroth z Olomouce
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Fotbalisté Baníku v této sezoně potřetí z dosavadních pěti prvoligových zápasů vyhráli a opět 1:0. V sobotu vyzráli nad Sigmou Olomouc, která poprvé v tomto ročníku ligy vyšla gólově naprázdno. Ostravští podali nejlepší výkon za pořádně dlouhou dobu. A to i v obraně, která tentokrát až na menší zaváhání, jako třeba ve 28. minutě, kdy Václav Sejk střílel do břevna, působila pevně.

„Každý zápas si precizně vyhodnocujeme data a statistiky,“ uvedl Skuhravý. „A v utkáních, v nichž jsme nebyli dobří, jsme měli velké hřiště. A na tom teď makáme. Hloubka hřiště, tlak celé řady na soupeře je klíčový, abyste mohli být aktivní v útoku. Bez toho bychom Olomouc neporazili, protože oni jsou v meziprostorech šikovní.“

Kouč připustil, že byly situace, kdy se hosté do nebezpečných prostorů dostali. „Ale byli jsme kompaktní, takže když někdo z Olomoučanů obešel jednoho našeho hráče, byli jsme okamžitě v tlaku, a tak narazil na někoho dalšího. To bylo hodně důležité.“

Výbornou práci odvedla stoperská trojice Jevhenij Skyba, Roan Nogha a Jiří Míček.

Skuhravý o Míčkovi: Umí bránit i založit útok. Může být zajímavý nejen pro Baník

„Ale třeba Noghu nechci úplně chválit,“ pousmál se Skuhravý. „Kdybyste ho viděl na tréninku den před zápasem, tak normálně chcete spáchat sebevraždu, přísahám Bohu. A on pak odehrál zápas, jaký jsem už dlouho neviděl – na Sejka, na rozběhového Ghaliho, s jednou malou chybkou. Sebevědomě, přesně, agresivně.“

Ostravským fotbalistům ale pořád chybí větší důraz nejen před vlastní brankou, ale především v útoku. Často volí místo střely kličku nebo si pořád přihrávají. Někdy jako by si při zakončení dávali přednost... „Ve všech týmech, ve kterých jsem byl, mi vždycky ofenziva fungovala. V Baníku poprvé...,“ trenér Skuhravý nedořekl, že tomu tak není, ale pokračoval: „Nevím, jestli to je úplně tím, že tady chci enormně uspět, takže obrana je pro mě teď hodně důležitá.“

Ostravský obránce Míček: Mám chuť i na góly, střely mi asi jdou

Skuhravý je přesvědčený, že hráči začnou střílet góly. „Je to o klidu. A třeba Gningovo zranění bylo podle mě z přemíry snahy. On byl v tom souboji v pokutovém území fantastický. Kdyby si míč normálně zasekl, tak Lurvink s ním měl velký problém. Ale Abu se snažil balon zpracovat v krkolomné pozici... Tam vidím prostor na zlepšení.“

Zmínil i neplatný gól Víta Škrkoně, který si naběhl mezi protivníky a únik zakončil. Jenže byl v postavení mimo hru. „Až na ten ofsajd vše zvládl. Strašně mě se..“ zvolil trenér ostré slovo, „že jsme s Olomoucí měli zase asi osm ofsajdů.“

Podle oficiálních statistik Baník na ofsajdy „vyhrál“ 4:1, ale kvůli několika dalším se domácí ani nehnali do útoku. Často se v postavení mimo hru pohyboval zkušený útočník Václav Jurečka, který se vrátil do základní sestavy po dvou zápasech. „Měli jsme vážný rozhovor, samozřejmě nebyl spokojený, že nehraje,“ přiznal trenér. „Ale Venca je stoprocentní profík, jen se potřebuje uklidnit. Furt chce někomu něco dokazovat, a tak jsem mu říkal: Venco, nikomu nic nedokazuj a jen se uvolni. On to dá. Je to hráč, který góly dával a bude je dávat zas.“

Olomoucký David Tkáč se snaží obejít Daniela Holzera z Baníku.

Skuhravý věří, že výsledek s Olomoucí pomůže právě útočníkům. „Musím je pochválit, protože dneska bez nich a bez osmiček (středních záložníků) bychom takového výsledku nedosáhli.“

Uprostřed zálohy nastoupili Michal Kohút a Jiří Boula, který ožil.

„Jirkovi věřím, je důležitý člen kádru. Pokles formy mají všichni i světoví hráči, tak to je,“ řekl Skuhravý. „Opravdu chlapcům věřím a byl bych moc rád, abychom se posouvali. Nevím, na co to bude stačit, ale vím, jak pracují, jaký tlak na ně vytvářím. Hodně trénují. Možná to je špatně, ale věřím, že se nám to vyplatí, a tohle utkání s Olomoucí je pomůcka, aby mi kluci věřili.“

Hapal: Všichni budeme muset s Baníkem počítat

Když hlasatel před sobotním ligovým utkáním v Ostravě četl sestavu fotbalistů Sigmy, ozýval se pískot. Když však ohlásil jméno trenéra Pavla Hapala, diváci tleskali. Ostravští fanoušci si dobře pamatují, že právě pod jeho vedením se Baník v roce 2024 po 14 letech vrátil do evropských pohárů. Leč kouč loni v říjnu, když tým začal uvadat, po dohodě se šéfy ostravského klubu odešel do „své“ Olomouce.

„Ten potlesk mě potěšil,“ usmál se Hapal po utkání, které jeho tým ztratil 0:1. Připomněl, že během jeho zhruba tříletého působení v Ostravě byla jedna situace, kdy lidé na tribunách skandovali: Hapal ven!

„To mě hodně mrzelo, ale nakonec jsem tady zažil krásné roky, kdy jsme v lize skončili třetí a čtvrtí, takže mě těší, že se lidé zamysleli a takhle ocenili, že jsem tady nějakou práci odvedl,“ dodal Hapal.

S Olomoucí byl na Městském stadionu v Ostravě už i letos v únoru, kdy jeho tým prohrál 0:2. „Ale to jsem seděl nahoře v křesle,“ zmínil, že tehdy byl jen v roli sportovního manažera. Nyní už je i olomouckým trenérem. „Teď jsem tady byl na lavičce. Zdejší výbornou kulisu znám, ale snažil jsem se hlavně soustředit na své mužstvo.“

Jak se Baník od jeho odchodu proměnil? „Přišel nový trenér, spousta hráčů je tady jiných,“ odpověděl Hapal. „Už ale i během minulé sezony se tady hodně věcí změnilo, takže je to úplně nové mužstvo. Tuto sezonu sice Ostravští nezačali herně až tak dobře, ale i s tím utkáním s námi urvali devět bodů. To jim určitě dodá sebevědomí. Budeme muset všichni s Baníkem počítat.“

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1. SK Slavia PrahaSlavia 6 4 2 0 17:5 14
2. FC Slovan LiberecLiberec 6 4 1 1 8:3 13
3. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 5 3 2 0 11:6 11
4. FC Zbrojovka BrnoZbrojovka 5 3 1 1 9:5 10
5. SK Sigma OlomoucOlomouc 6 3 1 2 10:8 10
6. FK TepliceTeplice 6 3 1 2 12:12 10
7. AC Sparta PrahaSparta 6 3 0 3 12:10 9
8. FK JablonecJablonec 4 3 0 1 5:3 9
9. FC Baník OstravaOstrava 5 3 0 2 4:6 9
10. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 4 2 1 1 4:4 7
11. FC Viktoria PlzeňPlzeň 5 1 3 1 11:12 6
12. Bohemians Praha 1905Bohemians 4 1 2 1 5:5 5
13. SK Artis BrnoArtis Brno 6 1 1 4 6:13 4
14. 1. FC SlováckoSlovácko 6 0 2 4 5:12 2
15. FK PardubicePardubice 6 0 1 5 5:12 1
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