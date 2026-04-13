Škoda, že jsme nevyužili přesilovku. Ale bod bereme, řekl Hyský po remíze na Slavii

Nejvíc vyzdvihl kromě rakouského brankáře, který v závěru dvakrát likvidoval velké šance slávistického beka Davida Juráska, také dvacetiletého útočníka Mohameda Toureho.
„Zase předvedl, že má velký potenciál hrát na téhle úrovni,“ líčil Hyský.
„V poslední době procházíme personálními problémy, máme spoustu hráčů, kteří momentálně nejsou k dispozici. Kádr, který byl dnes připravený, má ale obrovskou kvalitu a kluci to ukázali,“ zmínil pak absence kapitána Lukáše Červa či bosenského reprezentanta Amara Memiče.
|
Berete bod, nebo cítíte, že šlo odvézt víc?
Je to spravedlivá remíza. Oba týmy měly situace, ze kterých mohly dát gól, ale velmi dobré výkony podali oba gólmani. Líbilo se mi, jak jsme odehráli hlavně druhý poločas. Byly tam pasáže, kdy jsme Slavii přehrávali, ale bohužel ve finální fázi se nám gól dát nepovedlo. Tady se nevyhrává jednoduše a nevozí se odsud body snadno. Své mužstvo chválím.
Trochu jste upravil rozestavení i taktiku oproti tomu, jak hrajete obvykle. Nuceně, nebo to byl plán?
Chci, abychom byli variabilní. Rozestavení, které je na papíře, nikdy není během celého zápasu určující. Jde o to, jakým způsobem se chováme, když máme a nemáme míč. Snažili jsme se do zápasu jít s tou nejvhodnější typologií. Sestava měla vypadat trochu jinak, ale, bohužel, včera nám kvůli lehkému zranění vypadl Adam Kadlec. Věřím, že do příštího zápasu bude v pořádku. Vrátil se Karel Spáčil, kterému byla pozice vlastní.
Po delší době nastoupil vepředu Prince Adu. Jak hodnotíte jeho výkon a jak to vypadá s jeho zraněním?
Je to hráč, který umí udělat rozdíl a hrát velké zápasy. Jsem velmi rád, že se mu zápas povedl. Byl jeden z našich nejnebezpečnějších hráčů. Je škoda, že mu u individuální akce v prvním poločase nevyšlo zakončení a nedal gól. Má před sebou velký cíl, a to je mistrovství světa za Ghanu. Moc mu pomohla reprezentační přestávka, kdy se zúčastnil obou přípravných zápasů, ve kterých nastoupil v základní sestavě. Když se vrátil, viděl jsem trochu jiného hráče. Věřím, že v tom bude pokračovat.
|
Jak jste viděl údajné plivnutí na Sampsona Dweha, kvůli kterému rozhodčí vyloučil Tomáše Chorého?
Situaci jsem neviděl, takže se k tomu vůbec vyjadřovat nechci. Je to věc pro soupeře nebo rozhodčí, ne pro mě. Je škoda, že jsme převahu nevyužili. S nastavením zbývalo do konce takových osm, devět minut. Neměli jsme v závěrečné fázi úplně správně postavené hřiště. Záleží na fyzických silách, které už při takhle intenzivním zápase hráčům dochází.
Dweh s Chorým absolvoval hodně soubojů, proti podzimnímu zápasu ho uhlídal, navíc pak přišlo vyloučení. V čem duel zvládl lépe?
Do zápasu jsme vstupovali v úplně jiném rozpoložení než na podzim. Byli jsme necelé tři dny po výborném zápase s Fenerbahce v Evropské lize. To hrálo velkou roli. Teď jsme měli celý týden na to se nachystat, takže to ve fyzických silách například u Dweha bylo hodně znát. Podal výborný výkon, nejen on, ale celá obranná řada. Merchase Doskiho bych z toho nechtěl vyloučit. Velmi důležitou roli pro naše obránce hrál Patrik Hrošovský, který plnil přesně to, co jsme chtěli.
|
Málokdo tady Slavii v některých pasážích přehrával, dokonce se od domácích fanoušků nezvykle ozýval pískot. Je tento výkon velkým příslibem do závěru sezony?
Ano, je to velké povzbuzení. Klukům v kabině jsem poděkoval a řekl jim, že to je malý krok, protože jsme získali jen bod. Je potřeba zůstat pokorný, na zemi. Bod je důležitý, ale hlavní je výkon, který jsme předvedli. Dá se z něj odrazit, čerpat energie a poučit. Když do zbytku sezony budeme hrát tímto způsobem a s takovým nastavením, věřím tomu, že budeme úspěšní.
Je to pro vás v něčem ještě stále speciální, když nastupujete na Slavii?
Plně jsem se soustředil na zápas, nechtěl jsem se zaobírat minulostí. Mám velmi bohatou slávistickou minulost, jsem v mnoha věcech Slavii vděčný za to, co mi dala. Při příchodu sem to ale v mém myšlení nehrálo vůbec žádnou roli. Byl jsem plně koncentrovaný na zápas a snažil jsem se týmu pomoct, abychom ho zvládli.