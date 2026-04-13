Škoda, že jsme nevyužili přesilovku. Ale bod bereme, řekl Hyský po remíze na Slavii

  11:05
Jeho svěřenci v Edenu předvedli odvážný výkon, díky jistému Florianu Wiegelemu v bráně neinkasovali a navíc mohli sami několikrát udeřit. Martin Hyský, trenér fotbalistů Viktorie Plzeň, byl s bezgólovým zápasem na Slavii spokojený a hlavně chválil. „Bod bereme, je to spravedlivá remíza,“ hodnotil na tiskové konferenci.
Plzeňský kouč Martin Hyský během utkání na Slavii.

Plzeňský kouč Martin Hyský během utkání na Slavii. | foto:  Petr Topič, MAFRA

Nejvíc vyzdvihl kromě rakouského brankáře, který v závěru dvakrát likvidoval velké šance slávistického beka Davida Juráska, také dvacetiletého útočníka Mohameda Toureho.

„Zase předvedl, že má velký potenciál hrát na téhle úrovni,“ líčil Hyský.

„V poslední době procházíme personálními problémy, máme spoustu hráčů, kteří momentálně nejsou k dispozici. Kádr, který byl dnes připravený, má ale obrovskou kvalitu a kluci to ukázali,“ zmínil pak absence kapitána Lukáše Červa či bosenského reprezentanta Amara Memiče.

Berete bod, nebo cítíte, že šlo odvézt víc?
Je to spravedlivá remíza. Oba týmy měly situace, ze kterých mohly dát gól, ale velmi dobré výkony podali oba gólmani. Líbilo se mi, jak jsme odehráli hlavně druhý poločas. Byly tam pasáže, kdy jsme Slavii přehrávali, ale bohužel ve finální fázi se nám gól dát nepovedlo. Tady se nevyhrává jednoduše a nevozí se odsud body snadno. Své mužstvo chválím.

Trochu jste upravil rozestavení i taktiku oproti tomu, jak hrajete obvykle. Nuceně, nebo to byl plán?
Chci, abychom byli variabilní. Rozestavení, které je na papíře, nikdy není během celého zápasu určující. Jde o to, jakým způsobem se chováme, když máme a nemáme míč. Snažili jsme se do zápasu jít s tou nejvhodnější typologií. Sestava měla vypadat trochu jinak, ale, bohužel, včera nám kvůli lehkému zranění vypadl Adam Kadlec. Věřím, že do příštího zápasu bude v pořádku. Vrátil se Karel Spáčil, kterému byla pozice vlastní.

Plzeňský Patrik Hrošovský a Jan Bořil ze Slavie v debatě s rozhodčím Markem Radinou.

Po delší době nastoupil vepředu Prince Adu. Jak hodnotíte jeho výkon a jak to vypadá s jeho zraněním?
Je to hráč, který umí udělat rozdíl a hrát velké zápasy. Jsem velmi rád, že se mu zápas povedl. Byl jeden z našich nejnebezpečnějších hráčů. Je škoda, že mu u individuální akce v prvním poločase nevyšlo zakončení a nedal gól. Má před sebou velký cíl, a to je mistrovství světa za Ghanu. Moc mu pomohla reprezentační přestávka, kdy se zúčastnil obou přípravných zápasů, ve kterých nastoupil v základní sestavě. Když se vrátil, viděl jsem trochu jiného hráče. Věřím, že v tom bude pokračovat.

Jak jste viděl údajné plivnutí na Sampsona Dweha, kvůli kterému rozhodčí vyloučil Tomáše Chorého?
Situaci jsem neviděl, takže se k tomu vůbec vyjadřovat nechci. Je to věc pro soupeře nebo rozhodčí, ne pro mě. Je škoda, že jsme převahu nevyužili. S nastavením zbývalo do konce takových osm, devět minut. Neměli jsme v závěrečné fázi úplně správně postavené hřiště. Záleží na fyzických silách, které už při takhle intenzivním zápase hráčům dochází.

Dweh s Chorým absolvoval hodně soubojů, proti podzimnímu zápasu ho uhlídal, navíc pak přišlo vyloučení. V čem duel zvládl lépe?
Do zápasu jsme vstupovali v úplně jiném rozpoložení než na podzim. Byli jsme necelé tři dny po výborném zápase s Fenerbahce v Evropské lize. To hrálo velkou roli. Teď jsme měli celý týden na to se nachystat, takže to ve fyzických silách například u Dweha bylo hodně znát. Podal výborný výkon, nejen on, ale celá obranná řada. Merchase Doskiho bych z toho nechtěl vyloučit. Velmi důležitou roli pro naše obránce hrál Patrik Hrošovský, který plnil přesně to, co jsme chtěli.

Málokdo tady Slavii v některých pasážích přehrával, dokonce se od domácích fanoušků nezvykle ozýval pískot. Je tento výkon velkým příslibem do závěru sezony?
Ano, je to velké povzbuzení. Klukům v kabině jsem poděkoval a řekl jim, že to je malý krok, protože jsme získali jen bod. Je potřeba zůstat pokorný, na zemi. Bod je důležitý, ale hlavní je výkon, který jsme předvedli. Dá se z něj odrazit, čerpat energie a poučit. Když do zbytku sezony budeme hrát tímto způsobem a s takovým nastavením, věřím tomu, že budeme úspěšní.

Je to pro vás v něčem ještě stále speciální, když nastupujete na Slavii?
Plně jsem se soustředil na zápas, nechtěl jsem se zaobírat minulostí. Mám velmi bohatou slávistickou minulost, jsem v mnoha věcech Slavii vděčný za to, co mi dala. Při příchodu sem to ale v mém myšlení nehrálo vůbec žádnou roli. Byl jsem plně koncentrovaný na zápas a snažil jsem se týmu pomoct, abychom ho zvládli.

Vstoupit do diskuse
Mužstvo Z V R P S B
1. SK Slavia PrahaSlavia 28 20 8 0 60:20 68
2. AC Sparta PrahaSparta 28 18 6 4 57:30 60
3. FK JablonecJablonec 28 15 6 7 39:28 51
4. FC Viktoria PlzeňPlzeň 28 14 8 6 49:33 50
5. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 28 12 7 9 40:33 43
6. FC Slovan LiberecLiberec 28 11 9 8 41:29 42
7. SK Sigma OlomoucOlomouc 28 11 7 10 31:31 40
8. MFK KarvináKarviná 28 11 3 14 41:47 36
9. FK PardubicePardubice 28 9 8 11 35:45 35
10. FC ZlínZlín 28 8 7 13 33:43 31
11. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 28 7 10 11 41:52 31
12. Bohemians Praha 1905Bohemians 28 8 6 14 22:35 30
13. FK TepliceTeplice 28 6 11 11 27:34 29
14. 1. FC SlováckoSlovácko 28 5 8 15 24:41 23
15. FC Baník OstravaOstrava 28 5 7 16 25:42 22
16. FK Dukla PrahaDukla 28 3 11 14 17:39 20
Slavia - Plzeň 0:0, chabý šlágr, domácí navíc přišli o vyloučeného Chorého

Tomáš Chorý ze Slavie opouští zápas s Plzní po obdržené červené kartě.

Slávističtí fotbalisté po sedmi zápasech nevyhráli, ale jejich cestu za titulem to výrazně neohrožuje. Nezvládli šlágr 29. ligového kola proti Viktorii Plzeň. Po bezbrankové remíze přišli o dva body...

MS ve fotbale 2026: program, výsledky, skupiny, s kým hrají Češi

Trofej pro vítěze mistrovství světa na losování ve Washigtonu.

V létě 2026 čeká sportovní fanoušky historická událost. Mistrovství světa ve fotbale se vůbec poprvé odehraje za účasti 48 týmů a hostit jej budou tři země – USA, Mexiko a Kanada. A v akci budou i...

Chorý předvedl další zkrat. Ale nešlo o úmysl, míní experti. Jaký mu hrozí trest?

Rozhodčí Marek Radina vykazuje slávistu Tomáše Chorého ze hřiště po červené...

Zpočátku nebylo vůbec jasné, proč se sudí Marek Radina běží v závěru šlágru fotbalové ligy podívat k monitoru. Učinil tak bezprostředně po faulu slávisty Tomáše Chorého na plzeňského stopera Dweha,...

Baník - Slavia 0:2, hosté vyhrají základní část, Chaluš v závěru nedal penaltu

Slávistický kapitán Holeš sleduje počínání Gninga z Baníku.

Slávističtí fotbalisté si s předstihem pojistili první místo po základní části Chance Ligy. Ve 28. kole porazili ostravský Baník 2:0 a zůstávají neporažení. Ve 23. minutě otevřel z penalty skóre...

Dělám chyby, ale plivnutí? To je nesmysl. Sliny jsem vtahoval zpátky, bránil se Chorý

Rozhodčí Marek Radina vykazuje slávistu Tomáše Chorého ze hřiště po červené...

Nejdřív se podivil, pak sklonil hlavu a odešel do kabin. „Ptal jsem se: Za co mám jít ven? Za plivnutí? To je přece nesmysl, to není možný,“ líčil Tomáš Chorý. Fotbalový reprezentant nedohrál ligový...

NEJ Z LIGY: Sochůrek jako Lobotka i bitva gólmanů. A kdo nechce do elitní šestky?

Choreo fanoušků Slavie v utkání s Plzní.

Ještě věříte, že by snad v závěru Chance Ligy přišlo drama? Náskok vedoucí Slavie na druhou Spartu se dvě kola do konce základní části snížil na osm bodů poté, co lídr soutěže doma remizoval 0:0 s...

13. dubna 2026  11:30

Škoda, že jsme nevyužili přesilovku. Ale bod bereme, řekl Hyský po remíze na Slavii

Plzeňský kouč Martin Hyský během utkání na Slavii.

Jeho svěřenci v Edenu předvedli odvážný výkon, díky jistému Florianu Wiegelemu v bráně neinkasovali a navíc mohli sami několikrát udeřit. Martin Hyský, trenér fotbalistů Viktorie Plzeň, byl s...

13. dubna 2026  11:05

V první půli jsme snad měli kopačky obráceně, štvalo Trousila. Výhra? Pro fandy

Pardubický kouč Jan Trousil v debatě s Michalem Hlavatým.

Stává se často, že pardubičtí fotbalisté soupeře na domácím stadionu soupeře většinu času přehrávají a nakonec zápas ztratí. V neděli doma s Olomoucí se stal přesný opak. Sigma měla po první půli...

13. dubna 2026

Kinský zpět v bráně, ale kolos se nadále topí. Vyhne se ještě Tottenham propasti?

Zdravotníci ošetřují Antonína Kinského po zásahu do hlavy.

Jako kdyby si té smůly nevykousl už dost. Celou hodinu chytal Antonín Kinský vlastně pohodový zápas. Předvedl jeden výborný zákrok na konci poločasu, v modrém dresu s krátkým rukávem z něj od začátku...

13. dubna 2026  10:02

Moulis: Na „psy“ nám to nešlo. Proti fotbalovým týmům je to lepší

Pavel Moulis a Tomáš Vondrášek slaví gól Ústí nad Labem proti Jihlavě.

Fotbalisté ústeckého Viagemu chytili ve druhé lize druhou mízu. Na hřišti se jim zapálila lýtka – a díky třem výhrám v řadě, ta poslední byla 2:1 v Českých Budějovicích, se pohybují v zacílených...

13. dubna 2026  9:55

Slavia protestuje proti vyloučení Chorého: Plivnutí nelze prokázat, kartu zrušte

Slávista Tomáš Chorý opouští hřiště po červené kartě za plivnutí na plzeňského...

Dvanáct hodin po konci nedělního fotbalového šlágru s Plzní (0:0) zveřejnila Slavia protest proti rozhodnutí sudího Marka Radiny, jenž v závěru zápasu po přezkumu u videa vyloučil domácího útočníka...

13. dubna 2026  9:32,  aktualizováno  9:52

Frťala vs. Priske, usmíření: Konflikty za hranou nedělaly fotbalu reklamu

Brian Priske a Zdenko Frťala (vpravo), trenéři Sparty a Teplic v nedělním...

Láska nebeská z toho asi nebude, ale už ani Klub rváčů. Spory mezi fotbalovými trenéry Zdenkem Frťalou a Brianem Priskem ustaly. Dřív po sobě štěkali, před nedělním ligovým magnetem Teplic se Spartou...

13. dubna 2026  9:38

Nejde to jen odcvrnkat. Lerch o přechodu do Artisu i práci asistenta

Asistent trenéra SK Artis Brno Jiří Lerch

Sotva skončil v Jihlavě, hned se stěhoval do Brna. Fotbalový trenér Jiří Lerch v závěru března vyslyšel volání zdejšího druholigového Artisu, který po sérii jarních neúspěchů hledal pobočníka k...

13. dubna 2026  9:18

Trpišovský o Chorém: Není svatoušek, ale úmysl tam nevidím. Je to vaření z vody

Slávistický trenér Jindřich Trpišovský reaguje během utkání s Plzní.

Na otázku odpověděl otázkou. „Zeptám se, chlapi, já vás. Kdo jste viděl úmyslné plivnutí, tak zvedněte ruku. Nebojte, já to na vás neřeknu.“ Trenér slávistických fotbalistů Jindřich Trpišovský s...

13. dubna 2026  8:28

Haraslín zpátky v gólovém vagonu. Slavia? Koukáme hlavně na sebe, řekl v Teplicích

Sparťanský kapitán Lukáš Haraslín se raduje z gólu proti Teplicím.

Už jen jediný gól mu chybí, aby vyrovnal své sparťanské ligové maximum. V doublové sezoně 2023/24 nastřádal dvanáct zásahů a pět asistencí, teď kapitán Lukáš Haraslín pomalu útočí na ještě vyšší...

13. dubna 2026  7:05

Porážka s Pardubicemi a konec. Olomouc odvolala Janotku, mužstvo přebírá Hapal

Olomoucký trenér Tomáš Janotka reaguje v zápase s Pardubicemi.

Svou druhou sezonu v první lize nedokončí. Tomáš Janotka končí na lavičce Sigmy. Vedení sedmého celku tabulky jej odvolalo v neděli večer po porážce 1:2 v Pardubicích. O trenérově konci se v klubu...

12. dubna 2026  22:45,  aktualizováno  22:55

Dělám chyby, ale plivnutí? To je nesmysl. Sliny jsem vtahoval zpátky, bránil se Chorý

Rozhodčí Marek Radina vykazuje slávistu Tomáše Chorého ze hřiště po červené...

Nejdřív se podivil, pak sklonil hlavu a odešel do kabin. „Ptal jsem se: Za co mám jít ven? Za plivnutí? To je přece nesmysl, to není možný,“ líčil Tomáš Chorý. Fotbalový reprezentant nedohrál ligový...

12. dubna 2026  22:15

