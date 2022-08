Bitva se Slavií? Obří zápas o respekt, čeká Švancara

Čekáte i větší zápas než předloni doma proti Spartě, jímž se Zbrojovka slavně vracela do ligy?

Může být významnější, to jednoznačně. Po třech kolech máme sedm bodů, a když porazíme Slavii, posune nás to někam, kde získáváte obrovský respekt a kredit v soutěži. Není tajemstvím, že body uhrané se Slavií fanoušky vždycky potěší. Nás by to těšilo i z toho důvodu, že by se klub vzdálil starostem o záchranu, protože ač chcete, nebo ne, pořád musíme myslet na to, že se může stát všechno možné. Užíváme si, kde momentálně jsme a kolik bodů máme, ale taky víme, že stačí prohrát dva tři zápasy, a můžeme se bavit úplně jinak. To je realita.

Umí být hlučný i stadion v Králově Poli, který řada fanoušků stále nepřijala?

V prvním řadě říkám za sebe, že je ostuda, že na něm hrajeme. Je špatný, není důstojný pro Brno. To zaprvé. Vzpomínám na zápasy proti Slavii za Lužánkami, v obou jsem shodnou okolností vstřelil branku, to mám rád. Zadruhé, atmosféra v neděli bude dobrá. I když ten stadion není celý zastřešený, tak dvanáctým hráčem umí být. Vyprodaný vypadá jinak než s nějakou „obyčejnou“ šestitisícovou návštěvou.

Ty jste překračovali třeba na podzim roku 2003. Hráli jste o první místo v lize a ve 4. kole přišlo 9 695 lidí na Žižkov. Neděle večer, právě skončila Velká cena motorek, a vy jste pod světly vyhráli 2:1.

Moc dobře si to pamatuju. Libor Došek mně zprava dal balon a já jsem ten zápas rozhodl. Pak jsem utíkal za fanoušky pod kotel, tehdy byl ještě za brankou...

Za což jste dostal žlutou kartu.

Miloval jsem žluté karty za oslavy gólů!

Museli jste milovat i tehdejší dobu. Došli jste do semifinále Intertoto Cupu, v něm jste trápili španělský Villarreal a v lize jste byli do 8. kola druzí.

V létě jsem přišel z Opavy, navázaly na to příchody dobrých hráčů, byli jsme silní. Kdyby se ten mančaft nechal pohromadě, mohli jsme hrát v lize do pátého místa.

Co tehdy tak výborný start do ligy udělalo? V sezoně předtím jste skončili devátí, nečekal se boj o poháry...

Měli jsme dobrou partu, kvalitní hráče, vedl nás kvalitní trenér Karel Večeřa. Ono se to poskládá. Někdy to funguje tak, že to trvá jen chvilku. My jsme pak měli několik výsledků ne tak dobrých, série se neudržela a pak se neudrželi ani hráči. Pohromadě jsme mohli díru do světa udělat mnohem větší.

Podlomila se vám kolena, když jste přišli na zápas proti tuctovému Žižkovu a na tribunách nebylo k hnutí?

Není jiné východisko než se na takový zápas těšit. Někdo řekne, že je nervózní, ale to je zdravá sportovní nervozita. Je plný stadion a ty za každou cenu chceš. Zejména v Brně, kde se před pár měsíci hrála druhá liga a stadion plný nebyl. V neděli bude. To je to „děkuju“ pro hráče. Nejsou to peníze, není to sláva, tohle je ono. A jak to vnímám z kabiny já, kluci jsou schopni podporu divákům výkonem vrátit.

Mimochodem v oné sezoně 2003/04 vaše skvostná jízda ztroskotala právě na Slavii, podlehli jste jí 1:4. Je to varování?

Může se stát, že se příští dva zápasy (se Slavií a Baníkem, pozn. red.) nevyhrají, ale taky se vyhrát můžou. Statistiky nefungují napořád. Teď přijede současná Slavia, ne tehdejší. Možná je silnější, než byla tehdy, to se uvidí. Není dané, že musíme prohrát. Je to velká výzva pro všechny kluky v kabině i pro celý klub.

Může být určitým mementem aspoň fakt, že i v době, o které se bavíme, jste po úvodní sérii výher začali uhrávat body stále obtížněji, až jste narazili?

Jednoznačně. V období, kdy se vám daří, získáváte respekt. Pak si všichni řeknou: Bacha, to Brno není špatný! Nejsou to výsledky po haluzi, je to podepřené hrou. Během období, kdy vám se daří, ostatní mančafty nespí, připravují se, a já věřím, že i Slavia přijede připravená.

Ovšem také po obrovském čtvrtečním pohárovém vypětí v prodloužení proti Rakówu.

Třeba toho využijeme a kombinace naší euforie a atmosféry na stadionu, i když je béčkový, převáží. Slavii nebudeme porážet, ale můžeme ji porazit, a tohle může být ta neděle, kdy se to může stát. Zbrojovka měla minulý víkend volno místo zápasu v Plzni, který se odložil, a Plzni to fantasticky pomohlo v Lize mistrů. Svůj podíl na tom má i Zbrojovka, která jí umožnila odpočinout si, pomohla jí vydělat peníze. O to víc budou možná kluci natěšení, že minulý týden nemohli hrát.

Bude je před zápasem lepší vybláznit až do úplné euforie, nebo spíš držet při zemi?

Osobně jsem to měl tak, že mně nemusel nikdo nic říkat. Každý jsme jiný, každý jsme originál, a já jsem narcis. Těšil jsem se, chtěl jsem se ukázat. Výhoda v takovém zápase je, že každý aut, každý roh nebo každý odkop umí fanoušci ocenit, protože je to Slavia, je to favorit. Každý roh je tady šance.

Odhadnete, jak bude s brněnským týmem pracovat trenér Dostálek?

Richard v roce 1996 dával za Lužánkami proti Slavii na 1:1. On moc dobře ví, že bude fanouškovské prostředí na hráče působit, a to jsou přesně ty zkušenosti, pro které já tvrdím, ať trénují hráči s bohatými kariérami za sebou. Takový hráč něco dokázal, zažil a umí to přenést na kabinu. Myslím si, že Richard je schopný hráčům říct, co čekat, i kdyby se prohrávalo, i kdyby se vedlo. Znovu se vrátím k atmosféře, která je v tomto případě důležitá. Nemáme kotel hned za brankou jako Slavia, Slovácko a další kluby, ale pořád je to negativní atmosféra pro soupeře, což je dobře.

Jste s kabinou Zbrojovky v kontaktu?

Za klukama chodím často, pozdravíme se. Formou tohoto rozhovoru nemám problém jim slíbit občerstvení, to je běžná věc. Kluci ale nepotřebují motivovat občerstvením od Švancary, cítím z nich odhodlání i tak. Vědí, že to bude narvaný, a chtějí dát fanouškům to „děkuju“ v podobě dobrého fotbalu. I já jako občan Brna cítím, že po třech povedených zápasech je zpátky taková menší euforie kolem Zbrojovky.

Má Zbrojovka podchycené, aby tato euforie vydržela?

Marketing může vymýšlet různé věci. V neděli bude fanzóna, přijde Jirka Procházka, což je jednička bojových sportů. Já akorát říkám, že marketing se hned dělá jinak, když jsou výsledky a výkony hráčů. Chystáme různé další věci, jsme připraveni dělat z našich borců hvězdy. Využíváme toho, že bude vyprodáno. Faktem zůstává, že největší pozvánkou na další zápas je výkon na hřišti.

Hvězda už je ze záložníka Ševčíka, upozorňuje na sebe stoper Endl. Budete zvědavý, jestli v Brně vydrží do konce podzimu nebo sezony?

Tohle je vždycky dvousečné. Vždycky máš radost, že mládežnická akademie produkuje takové hráče, o které je velký zájem, zároveň o ně nechceš přijít. To, co se děje kolem Ševčíka, naznačuje, že ani nemusí automaticky jít do Slavie, nebo do Sparty. Bude záležet na strategii jeho manažera, kterou já neznám. Jsme šťastní, že máme důkaz, že se to v mládeži dělá dobře, na druhou stranu na rovinu říkám, že konkrétně u Ševčíka se bojím, že v Brně do konce tohoto přestupního období nezůstane.

Což nás vrací znovu k paralele se sezonou 2003/04. I vy jste řekl, že byla chyba mužstvo oslabit. Z boje o první místo jste pak skončili desátí.

Možná jsme tehdy mohli udělat pohárovou sezonu, kdo ví? Cítím to tak, že je potřeba kluky neprodávat, pokud to jde, a zkusit je ponechat pohromadě.