To bude teď tříčlenné. Kromě Navrátila v něm bude na pozici místopředsedy Jakub Beneš, předseda spolku SK Olomouc Sigma MŽ, jenž do letoška klub vlastnil a stále má na starost fungování veškeré sigmácké mládeže. V představenstvu dále jako řadový člen usedne Aleš Škerle, někdejší kapitán Sigmy a také bývalý vedoucí mužstva.

V představenstvu už naopak nebude figurovat sekretář Adam Košař, bývalý předseda Petr Konečný ani Ladislav Minář. Poslední jmenovaný ovšem bude i po příchodu nového majitele dále zastávat roli sportovního manažera klubu. „Nad sportovním úsekem jsme přemýšleli, ale chtěl bych říct zásadní věc, a to sice, že úspěšný tým se nemění. To by byla základní strategická chyba. Sportovnímu úseku se sluší poděkovat za skvělé výsledky, kterých v minulé sezoně dosáhl,“ vysvětluje Šimonovský.

„Fanoušci by panu Minářovi měli dát minimálně respekt a kredit za sportovní výsledky, kterých dosáhl. Nyní pracujeme s rozpočtem dvě stě milionů korun. Pan Minář s trenérem Janotkou dokázali letos vyhrát Český pohár s rozpočtem sto milionů korun, tedy s rozpočtem polovičním. Tým dokázal porazit venku Slavii, Spartu i Plzeň, udělal obrovský úspěch, navíc založený na našich vlastních odchovancích,“ přidává předseda Navrátil.

Ladislav Minář byl přitom předmětem sporů s fanoušky. Několikrát na Andrově stadionu zaznívaly pokřiky „Minář ven“ nebo „vedení banda prasat.“

Navrátil: Reakce, třeba i na sociálních sítích, jsme samozřejmě vnímali. Ale pokud je někdo fanoušek, měl by oddělit sympatie a realitu. Rozumím tomu, že někdo nemusí být někomu sympatický. Ale pokud oddělíme sympatie a předvedenou práci, myslím si, že nikdo nemůže rozporovat současné výsledky pana Mináře.

Šimonovský: Samozřejmě jsme nad tím přemýšleli. Ale situace je jednoduchá: Důvod, proč byli fanoušci a předchozí vedení, včetně pana Mináře rozhádaní, byl, že se ve vedení klubu kombinovala celá řada vlivů a historicky se dělalo mnoho kroků, se kterými fanoušci nemuseli souhlasit, protože neznali pozadí a mysleli si kdovíco. Proto jsem přijal řešení, kdy jsem oddělil sportovní úsek, který povede pan Minář, od profesního fungování klubu, které bude mít na starosti představenstvo s Ondřejem Navrátilem.

Zleva trenér Tomáš Janotka, předseda představenstva SK Sigma Olomouc Ondřej Navrátil, majitel společnosti Sigma Sport Milan Šimonovský a sportovní manažer SK Sigma Olomouc Ladislav Minář.

Bude to stačit na nápravu vztahu s fanoušky, z nichž někteří bojkotovali domácí zápasy?

Šimonovský: Myslím, že tímto krokem odstraníme hlavní úskalí, tedy to, že si to tam lidé ve vedení motali tak nějak všechno mezi sebou. To chceme fanouškům vysvětlit. Jako noví vlastníci jsme doplnili dozorčí radu o zástupce nového partnera firmy Uced a zástupce společnosti Sigma. Především jsme ale restrukturalizovali představenstvo, čímž právě dosáhneme oddělení sportovního úseku od organizačních a finančních věcí. Tak, aby se tyto segmenty už neprolínaly a aby fungování klubu a finanční správa byly kontrolovány a koordinovány vlastníky, potažmo jejich zástupci. Ale jak jsem říkal: Úspěšný tým se nemění. Co pan Minář s trenérem Janotkou dokázali ve složitých podmínkách, je neskutečné a vstoupí to do historie klubu. Byl bych rád, aby to fanoušci tak vnímali.

Nastínili jste rozpočet, jak to tedy vypadá s klubovou kasou?

Navrátil: Díky novým partnerům jsme už teď na dvě stě milionech a chceme dál pokračovat. Ale to neznamená, že budeme na přestupovém trhu dělat finanční závody a přehazovat ostatní nabídky. Přestupy, které jsme doteď dělali, byly doplnění kádru na základě dlouhodobých absencí nebo odchodů klíčových hráčů. Je pro nás důležité reagovat na evropské poháry a rostoucí počet zápasů. Proto pro nás bylo tohle přestupové okno specifické velkým počtem příchodů. Ale chceme investovat efektivně, abychom doplňovali kvalitu, která nám na jednotlivých postech chyběla. Nadále však budeme mít prioritu začleňovat do sestavy naše odchovance, prosazovat mládež, kterou dál chceme se spolkem SK Olomouc Sigma MŽ budovat. Spolupráce se spolkem pro nás bude dál stěžejní.

Co jsou teď hlavní cíle Sigmy?

Šimonovský: Sportovní výsledky jsou to hlavní, co očekáváte. Doufáme, že sportovní úsek bude pokračovat v dobré práci. Náš herní cíl je tedy upevnit si pozici v domácí lize, hrát pravidelně o poháry a nezklamat v Evropě. Ale pak máme i další cíle: Získat zpátky ztracenou důvěru fanoušků a společně s městem, krajem, spolkem a dalšími partnery rozvíjet zázemí a podporu mládeže.

Navrátil: Chceme, aby talenti, kteří běhají po hřištích, měli šanci se do nejlepších fotbalových pater dostat od nás. Potřebujeme zajistit návaznost naší skvělé mládeže na profi fotbal. Důležitým cílem je i napravit vztah s fanoušky. Způsob, jakým se s nimi komunikovalo v předchozích letech, nebyl šťastný. Rozhodně se to chystáme dělat jinak. Už jsem měl tu čest se s některými fanoušky potkat. Bylo to to jádro, které vyhlásilo bojkot domácích zápasů. Sedli jsme si, řekli jsme si, co chtějí. Nemají žádné velké nároky, prakticky jen chtějí, aby se s nimi transparentně a slušně komunikovalo. Potřebujeme, aby fanoušci měli pocit, že jsou tady na stadionu vítaní. Což samozřejmě jsou. Chceme plný stadion, chceme být hrdí na Sigmu a věřím, že se to vše odrazí i na výkonech.

Vyhradíte tedy v klubu člověka na pozici SLO, který bude mít na starost výlučně vztah a komunikaci s fanoušky?

Navrátil: Ano, děláme na tom. SLO oznámíme. Potřebujeme mít mezi klubem a fanoušky aktivní spojku, které budou věřit obě strany.

V souvislosti s tím, uvažujete o přesunutí fanouškovského kotle na jižní tribunu?

Navrátil: Ano, kotel na jihu si přejeme všichni. Zejména hráči. Myslím, že to bude mnohem lepší, než když budou fanoušci na východě. Jediný problém co je, tak, že za dobu co byl fanouškovský bojkot, se fanouškovské skupiny rozštěpily. Musí nyní mezi sebou začít komunikovat, aby se sjednotily. Máme menší skupinky aktivních fanoušků, kteří by raději zůstali na východě, ať už kvůli akustice nebo kvůli tomu, že jde o krytou tribunu. My bychom ale kotel chtěli na jihu, myslím, že tam bude lepší atmosféra. Pro nás je teď priorita dostat fanoušky na stadion. Dostat sem aktivní fanoušky. Chceme ultras, chceme velký kotel. Bohužel jsou věci, které nejdou koupit, nemůžeme předpokládat, že hned první domácí zápas bude na jižní tribuně vyprodáno. Ale děláme maximum proto, aby se tak stalo, a abychom se jednou dočkali i toho, že jižní kotel pak přesuneme na ikonickou severní tribunu.

Pane Šimonovský, jaká byla vaše motivace koupit klub? A jak to vypadá s podnikatelem Pavlem Hubáčkem, jenž Sigmu kupoval společně s vámi?

Šimonovský: Mnoho let se mě obchodní partneři ptali, jestli vlastním ten fotbalový klub Sigma, který se jmenuje stejně jako naše společnost. Všichni se divili, když jsem říkal, že ne. Sigma Group byla dlouholetým, leckdy i největším, partnerem olomouckého fotbalu. Takže to byla věc, kterou jsem měl v hlavě už delší dobu. Pak potřebujete i chuť prodávajícího subjektu. Je to vždy otázka příležitosti, když se na chvilku otevře možnost, musíte ji uchopit, tak to v byznysu chodí. A do jisté míry to bylo i štěstí, protože jak víte, bylo zde více zájemců o odkup, kteří nabízeli lukrativní podmínky. Co se týče Pavla Hubáčka, ten má záměr věnovat se hlavně mládeži, jejímu rozvoji a výchově.

Milan Šimonovský, majitel společnosti Sigma Sport vlastnící olomoucký fotbalový klub.

A jaký budete majitel? Hodně jich rádo a často zasahuje i do sportovní sféry klubu.

Šimonovský: Myslím, že setrvám v roli rádce. V žádném případě nebudu zasahovat do sportovní stránky klubu. Nechci se porovnávat s panem Tykačem, majitelem Slavie, ale myslím, že to mám podobně jako on. Jsem aktivní fanda, to je celé, a tak to zůstane. Já zápasy nervově strašně prožívám, proto jsem ani moc na fotbal nechodil. A když jo, tak jsem raději zůstal v zákulisí, abych mohl sledovat opakovačky.

Není tajemstvím, že jednáte s bývalým brankářem Petrem Čechem, aby s vámi spolupracoval.

Šimonovský: S Petrem Čechem doopravdy jednáme, v následujících dnech s ním budeme mít schůzku. Rozsah a formu spolupráce upřesníme, jakmile dojde k dohodě. Představa je zatím různorodá, uvidíme, jak se to protne. Ale já bych byl rád, aby se minimálně věnoval nějakému metodickému poradenství ohledně práce s mládeží a byl bych velmi rád, kdyby se podařilo dohodnout, že bychom jej na týden nebo dva v létě dostali k nám na nějaký tréninkový kemp.

Prohlásil jste také, že chcete vybudovat novou infrastrukturu a zázemí pro akademii.

Šimonovský: Máme to všichni v hlavách, ale jistě chápete, že je to dlouhodobější věc. Je to složitější, zejména s ohledem na územní plánování, které s tím naprosto úzce souvisí. Doufám, že se to podaří brzy. Budeme se tomu všichni intenzivně věnovat. Rozhodně je to náš strategický cíl, který chceme realizovat co nejdříve. Ale jak jsem řekl, řešení kvůli územně-plánovacímu procesu bude chvíli trvat. Ale podotýkám, že je to opravdu naše priorita.

Na hřišti Sigma posiluje dost. Bude klub před sezonou s evropskými poháry posilovat i personálně?

Navrátil: Určitě. Máme novou marketingovou ředitelku. Marketingový úsek byl v Sigmě, kulantně řečeno, poddimenzovaný, proto jej budeme dál posilovat. Potřebujeme více správců sociálních sítí, chceme vyvíjet mobilní aplikaci pro fanoušky, abychom s nimi mohli komunikovat napřímo. To je dlouhodobá záležitost, na které se musí někdo podílet. Marketing je pro nás velice důležitý, ne z důvodu tržeb, ale abychom naplnili stadion. Chceme tady lidi, a ti o nás zase musí vědět. Co se dalšího personálního doplňování týče, bude záležet, jestli vzejde požadavek od sportovního úseku. Pokud přijde trenér a řekne: Hele, potřebujeme druhého kondičáka nebo maséra, najdeme způsob, jak je sehnat, jak je zaplatit. A uděláme to velice rádi. Chceme nastavit komfort nejen pro hráče, ale i pro realizační tým. Chceme, aby Sigma byla pro hráče dobrým stanovištěm. Aby to nebyla jen přestupní stanice. Jasně, v Česku jsou týmy sportovně lepší než Sigma, nemusíme si nic nalhávat. Ale chceme být destinací, kde se hráč bude cítit dobře a nebude mít záminku přecházet do jiných českých klubů.

Fanoušci Sigmy si na sociálních sítích stěžovali na skokové zdražení permanentních vstupenek, které v určitých kategoriích činily třeba i padesát procent.

Navrátil: Sociální sítě jsou prostor, kde právě potřebujete ty profesionály, kteří to dokáží správně komunikovat. Ano, permice jsou dražší. Je to reakce na to, že tady poslední sezony žádné evropské poháry nebyly. S permanentkáři se nepracovalo. Teď jsou permice sice dražší, ale jejich držitelé budou mít prioritní služby – přednostní právo na vstupenky na evropské soutěže, slevy například ve fanshopu a podobně. Důležité je, že byť jsou permice dražší než loni, už teď jsme jich prodali více než za celou minulou sezonu. Pohybujeme se okolo tisíce prodaných permanentek. Kupní cena je tedy asi stále taková, že ji fanoušci jsou ochotni akceptovat. My jsme zvědaví na sezonu a fanoušci taky.

Aplikace do telefonu, posílený marketing, co ještě směrem k fanouškům plánujete?

Navrátil: Jsou věci, které nejdou uspíšit, ale chceme na stadionu vytvořit komfortní prostředí. Tedy posílit stánky s občerstvením, zvýšit komfort pro diváky. A co se ultras týče, ti třeba ještě chtějí trochu upravit jižní tribunu, aby tam doopravdy mohl být kotel. Je potřeba tam namontovat stupínek pro speakera, ve všech věcech jim chceme vyjít vstříc. Ne vše jde ale hned.