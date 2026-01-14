Chance Liga 2025/2026

Konec Breiteho éry, Sigmě odešel kapitán. Zájem je i o Mikulenku, na Hanou míří Sejk

Václav Havlíček
  11:44
Když v zimě roku 2020 přestoupil do fotbalové Sigmy záložník Radim Breite, ani o sám si nemohl myslet, že na Hané zanechá tak velkou stopu. V Olomouci nakonec strávil šest let, odehrál 181 ligových zápasů, stal se kapitánem a dovedl své družstvo k triumfu v MOL Cupu a do pohárové Evropy. Teď jeho éra končí. V Olomouci uvolní místo mladším, přestupuje do druholigového Artisu Brno, kde podepsal dvouletou smlouvu.
V Sigmě se dnes 36letý Breite vypracoval. Už dávno to není jen buldok, který umí ve středu hřiště pořádně přitvrdit, když je potřeba. Vylepšil kopací techniku i výstavbu hry. A ve svém věku stále poctivě naháněl leckdy i o patnáct let mladší soupeře.

Jenže mohutné posilování Sigmy nekončí. Jen za léto přivedla třináct hráčů, za zimu další tři a ještě další jsou na cestě. Během necelého roku Olomouc získala hned šest středních záložníků, a tak je jasné, že někdo musí pryč.

Přijdou v Sigmě o kapitána? Breite přiznal: Už jsem byl jednou nohou v Teplicích

„Nechceme už rozšiřovat kádr, chceme ho zkvalitnit,“ konstatoval na začátku zimní přípravy trenér Sigmy Tomáš Janotka.

O Breiteho se už v létě zajímaly Teplice. A Breite, vědom si, že jeho herní vytížení navzdory kapitánské pásce už nebude tak velké jako dřív, se návratu na rodný sever Čech nebránil. Ale Sigma transfer zatrhla.

Měla před sebou tři soutěže, premiéru v evropských pohárech. „Jednou nohou jsem už byl v Teplicích. Přestup byl kousek od toho, aby se uskutečnil. Přišlo to nečekaně, pár dní se to řešilo. Měl jsem z toho smíšené pocity, nevěděl jsem, co bude. A pak jsem jen dostal info, že je to na bodu mrazu a že se přestup nekoná,“ přiznal Breite.

„Jsem rád, že jsem v Sigmě, ale když ještě cítíte zájem… Je to těžké,“ pověděl během podzimu.

Jeho příběh teď nabral jiný směr, ozval se totiž ambiciózní druholigový celek a Breiteho koupil. Sigma by kapitána v létě uvolnila jen v případě, kdyby z Teplic získala jiného záložníka Daniela Trubače, toho ovšem skláři odmítli pustit.

Breite už tak ve středu s Olomoucí nepoletí na zimní soustředění do Španělska. Stejně jako další olomoucká ikona – Jan Navrátil. „Oba zůstávají v Česku a dolaďují podrobnosti dalšího angažmá,“ informoval olomoucký klub.

„Oba si zaslouží obrovský respekt a poděkování za všechny služby, které pro klub odvedli. V aktuální situaci s příchody nových hráčů jsme se s oběma bavili, že by do budoucna neměli takové vytížení, jaké by si sami představovali a jaké by je naplňovalo. Proto jsme jim po vzájemné dohodě umožnili hledat jiné angažmá, vysvětlil trenér Tomáš Janotka.

Polská média v mezičase informují, že Sigma dotahuje přestup dvou hráčů. Přijít má defenzivní záložník Jakub Jezierski (21 let) z klubu Slask Wroclaw a další středopolař Peter Barath (23 let) z Rakówa.

U Sejka schází zdravotní prohlídka

Sigma posiluje i v útok, přestup bývalého kapitána mládežnické reprezentace Václava Sejka už je hotový, zbývá doladit poslední záležitosti jako zdravotní prohlídka, která se protahuje kvůli Sejkově nedávné operaci slepého střeva. Útočník už přímo v Olomouci sledoval víkendový přátelský zápas Sigmy s polským Piastem (2:0).

Václav Sejk na tréninku české reprezentace.

Kdy se připojí? „To nevím,“ usmál se trenér Sigmy Tomáš Janotka před novináři po víkendovém zápase. Třiadvacetiletý Sejk ještě nedávno patřil formálně pražské Spartě, ale od začátku aktuální sezony hostoval v Heerenveenu. Nizozemský celek aktivoval ve smlouvě zahrnutou klauzuli na odkup, aby Sejka mohl se ziskem přeprodat právě Olomouci. Sparta tak transfer nemohla ovlivnit.

Tkáče čeká operace, má tříselnou kýlu

Zranění trápí záložníka fotbalové Sigma Davida Tkáče, který na Hanou v létě přestoupil ze Zlína za deset milionů korun. Třiadvacetiletý záložník platí za hráče s velkým potenciálem, žel už v mladém věku jej brzdí vážné zdravotní patálie.

Olomoucký David Tkáč zkouší zakončit přes domácího Čermáka.

Ještě ve Zlíně jej na rok a půl vyřadilo zranění stydké kosti, poté stál kvůli trombóze, lékaři u něj měli dokonce podezření i na plicní embolii. Loňskou zimní přípravu promarodil s ploškou na noze, měl už i trable s kotníkem. Nyní se jako problematická ukázala třísla, s nimiž laboruje už od října.

Lékaři mu nyní diagnostikovali tříselnou kýlu. „Tento týden by měl jít na operaci, takže bude tři až čtyři týdny mimo,“ mrzí trenéra Tomáše Janotku.

„Je škoda, že se zranil, protože v úvodu podzimu jsme mu dávali prostor a bylo vidět, že každým zápasem rostl, zvedal se. A pak se v bezvýznamném souboji na tréninku zranil, což nás strašně mrzí. Ať je to, jak chce, pozice desítky nás bolela. Byli jsme ve fázi hledání, od hráčů to v zápasech nebylo pravé ořechové, nebylo to to, co jsme si představovali. Naším cílem je, aby se David dal co nejdřív do kupy a udělala se správná diagnóza, aby se to vše mohlo vyřešit. Mrzí nás to, ale to je fotbal,“ uvedl Janotka.

Velké příchody si nevyhnutelně vynutí i odchody. Vždyť Sigma zahájila přípravu se 37 hráči! „Asi nemá smysl to nějak rozebírat, ale mohu potvrdit, že o Matěje Mikulenku je zájem,“ prozradil Janotka. „Pro nás není na pořadu dne ho nikam pouštět, nebo jen za takové peníze, které by pro nás byly zajímavé. Stejně jako my oslovujeme jiné hráče či kluby, je logické a jasné, že o naše hráče je zájem také,“ dodal kouč Sigmy.

Mikulenka, jedna z nejvýraznějších tváří loňského úspěchu Sigmy, v aktuální sezoně spíše stagnuje. Do zimních přáteláků zatím nezasáhl, trápí ho svalové zranění. „Vypadá to u něj ještě na dva až tři týdny. Svalové zranění, které si odnesl z podzimu, je přece jen vážnější,“ upřesnil Janotka. Na začátku minulého týdne totiž mluvil jen o pár dnech.

Míchá nesmysly a genialitu, zachránil život ve vlaku. Olomoucká naděje Mikulenka

Během úterý opustil klub útočník Muhamed Tijani, kterému hostování v Olomouci vůbec nesedlo. Více než svými výkony „zaujal“ svojí laxností, i proto Sigma po půlroce předčasně ukončila Tijaniho původně roční hostování a vrací ho zpátky do mateřské Slavie.

„Tijimu děkujeme za odvedené služby. Očekávání obou stran od tohoto hostování určitě byla vyšší, proto jsme se rozhodli, že se rozejdeme. Do další kariéry mu přejeme hodně štěstí,“ řekl klubovému webu generální sportovní manažer Sigmy Pavel Hapal.

Tijani na podzim nastoupil za Sigmu do třinácti ligových zápasů a vstřelil jednu branku. Zasáhl do všech osmi utkání v evropských soutěžích a jeden start přidal i v MOL Cupu. Postupem času ovšem nastupoval už jen na krátké časové úseky.

