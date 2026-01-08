Chance Liga 2025/2026

Z fotbalisty manažerem. Jako hráč jsem už neměl perspektivu, připustil Vraštil

Václav Havlíček
  9:20
Devět sezon strávil v první fotbalové lize, další už olomoucký obránce Lukáš Vraštil nepřidá. Tedy ne jako profesionální hráč. Po novém roce totiž ve 31 letech ukončil profi kariéru a z pažitu se přesunul do managementu olomouckého klubu. Nově tak náplní jeho práce nebude sbírání čistých kont, nýbrž zajišťování servisu pro jeho teď už bývalé spoluhráče.
Teď už je manažer. Lukáš Vraštil ukončil ve 31 letech profi kariéru fotbalisty...

Teď už je manažer. Lukáš Vraštil ukončil ve 31 letech profi kariéru fotbalisty a změnil roli. | foto: SK Sigma Olomouc

Olomoucký Lukáš Vraštil (vlevo) posílá balon do vzduchu, zatímco se k němu...
Sparťanský útočník Tomáš Čvančara (vlevo) obchází faulujícího Lukáše Vraštila z...
Jan Kopic z Plzně (vlevo) v souboji s Lukášem Vraštilem ze Zlína.
Liberecký Karol Mészáros si kryje míč před Lukášem Vraštilem z Olomouce.
7 fotografií

Vraštilův přesun oznámil na začátku zimní přípravy trenér Tomáš Janotka. Bývalý stoper bude zastávat roli sportovního manažera A týmu. „Bude se věnovat nastavování a rozvoji interních procesů s cílem dlouhodobě zlepšovat podmínky pro fungování A týmu,“ informoval olomoucký klub.

Vraštilova agenda zahrnuje zlepšení v oblasti regenerace a fyzioterapie. Tak, aby klubový servis pro hráče co nejvíce odpovídal potřebám fotbalistům. Vraštil se dále bude podílet na zajišťování a zlepšení stravovacího režimu hráčů, cestování a logistiky týmu. V neposlední řadě bude mít na starosti plynulejší začleňování nově příchozích hráčů do klubového prostředí.

Zájem Slavie byl vysilující, popsal Kliment. Frydrych? Nechali jsme situaci uležet

„Naším cílem je vytvořit stabilní, profesionální a efektivní zázemí, které podporuje výkonnost týmu a odpovídá dlouhodobým ambicím klubu,“ uvedl Ondřej Navrátil, předseda Sigmy.

„Lukáš Vraštil nám do této nové manažerské role zapadá. Vzhledem k hráčským zkušenostem ví, jaké konkrétní věci profesionální fotbalista potřebuje. Vidíme v něm velký potenciál,“ doplnil předseda klubu.

Liberecký Karol Mészáros si kryje míč před Lukášem Vraštilem z Olomouce.

„Tohle nastavení jsme si vyzkoušeli v závěru kalendářního roku. Lukáš je výbornou spojkou mezi kabinou a managementem. Dává nám cenné podněty a zároveň je předává i směrem do kabiny. Bude řešit servis okolo hráčů a zlepšovat zázemí,“ upřesnil trenér Janotka.

Neblázni, ať nevypadáš líp než hráči

Svého bývalého svěřence už tak v mrazech nebude cepovat a vyžadovat po něm naběhané kilometry před ligovým restartem. „Lukáš už běhat sice nemusí, ale včera byl zase v posilovně a zvedal činky. Říkal jsem mu, ať neblázní, aby nevypadal lépe než nějací hráči,“ zasmál se Janotka.

V nejvyšší soutěži odehrál Vraštil 161 utkání a celkem nastřádal šest branek. Na Hané působil od roku 2022, nastoupil do 50 ligových zápasů a vstřelil jeden gól. Předtím oblékal také dres Zlína, Zbrojovky Brno, Baníku Ostrava a Mladé Boleslavi.

Bez zkratů. Snaživý olomoucký obránce Vraštil ukázal, že může být lepší

V aktuální sezoně už se ale přes nabitou konkurenci nedostal, nastoupil pouze jednou za třetiligový B tým. Příliš prostoru si nevybojoval ani v minulém ročníku, kdy v lize naskočil do osmi zápasů, dalších šest posbíral v béčku.

Při jeho příchodu ze Zlína měl na zádech nemalý terč, měl totiž být potenciální náhradou za končícího obránce Romana Hubníka. „Nechci, aby mě lidé s někým porovnávali, a já se také nehodlám sám vystavovat tlaku. Roman Hubník je bez pochyby výjimečná fotbalová persona. Já se však budu soustředit pouze na sebe,“ svěřoval se tenkrát.

Teď jej čeká nový profesní krok.

„Na svou novou roli se moc těším. Když se objevila nabídka pokračovat v klubu, tak jsem ji rád přijal. Vzhledem k mým opakovaným zdravotním problémům a zvyšujícím se ambicím celého klubu už jsem sám cítil, že nemám pro Sigmu takovou perspektivu jako hráč. Tak jsme se o tom bavili i s trenéry. Teď se budu týmu snažit pomáhat klubu z jiné pozice,“ řekl Vraštil klubovému webu Sigmy.

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

20. kolo

Kompletní los

19. kolo

Kompletní los
Mužstvo Z V R P S B
1. SK Slavia PrahaSlavia 19 13 6 0 41:16 45
2. AC Sparta PrahaSparta 19 11 5 3 35:23 38
3. FK JablonecJablonec 19 10 5 4 27:20 35
4. FC Viktoria PlzeňPlzeň 19 9 5 5 35:26 32
5. MFK KarvináKarviná 19 10 2 7 34:30 32
6. FC Slovan LiberecLiberec 19 8 7 4 33:19 31
7. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 19 7 6 6 30:26 27
8. SK Sigma OlomoucOlomouc 19 7 6 6 18:17 27
9. FC ZlínZlín 19 7 5 7 26:24 26
10. FK TepliceTeplice 19 5 6 8 20:25 21
11. FK PardubicePardubice 19 5 6 8 25:34 21
12. Bohemians Praha 1905Bohemians 19 5 4 10 14:24 19
13. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 19 4 5 10 27:41 17
14. FK Dukla PrahaDukla 19 2 8 9 14:27 14
15. FC Baník OstravaOstrava 19 3 5 11 12:25 14
16. 1. FC SlováckoSlovácko 19 3 5 11 11:25 14
Zobrazit více
Sbalit

Nejčtenější

Nejdražší přestupy v lize: poprvé přes sto milionů. Kdo se vyplatil nejméně?

Mladoboleslavský Matyáš Vojta oslavuje gól do branky Sparty.

Nad dvaceti miliony korun, což ještě nedávno byla pomalu nepředstavitelná hranice, se už přestupy mezi největšími kluby v české fotbalové lize pohybují běžně. Naposledy prolomil rekord příchod...

Mladý fotbalista hrdinou. Do hořícího baru ve Švýcarsku se vrátil zachránit přítelkyni

Tahirys Dos Santos v dresu FC Mety.

Francouzský fotbalista Tahirys Dos Santos, který utrpěl popáleniny při požáru v baru ve švýcarském středisku Crans Montana, nejspíš mohl vyváznout s méně závažným poraněním. Ale rozhodl se vrátit pro...

Fotbalové přestupy ONLINE: Sparta údajně dotahuje příchod peruánského křídelníka

Sledujeme online
Peruánský křídelník Joao Grimaldo (vlevo) v souboji se sparťanským obráncem...

Podzimní části fotbalových sezon jsou ve většině zemí minulostí, některé však pokračují bez přestávky. Jak se trh s hráči změní přes zimu? To všechno sledujeme online.

Jsem ready trénovat, čekám na nabídky, hlásí Řepka. Haškovo odvolání nepochopil

Tomáš Řepka ze Sparty v utkání veteránů.

Silvestrovské derby si zahrál po čtrnácti letech, a ačkoliv bylo plné emocí či slovních přestřelek, on sám se možná překvapivě do žádné nezapojil. „Možná jenom trochu, abych se připomněl a osvěžil si...

Spengler Cup 2025: program, výsledky, jak hrála Sparta

Sparťan David Němeček bojuje o puk s Yannickem Rathgebem z Fribourgu.

Vánoční svátky jsou v hokejovém prostředí spojené s velkou zápasovou nadílkou. Jednou z tradičních akcí je Spengler Cup. Turnaj pro zvané týmy se hraje už od roku 1923. Českým zástupcem byla...

Z fotbalisty manažerem. Jako hráč jsem už neměl perspektivu, připustil Vraštil

Teď už je manažer. Lukáš Vraštil ukončil ve 31 letech profi kariéru fotbalisty...

Devět sezon strávil v první fotbalové lize, další už olomoucký obránce Lukáš Vraštil nepřidá. Tedy ne jako profesionální hráč. Po novém roce totiž ve 31 letech ukončil profi kariéru a z pažitu se...

8. ledna 2026  9:20

Nový ředitel Zbrojovky pohledem kolegů: Svědomitý, ale i tsunami. Na data nedá

Jiří Sabou

Nepozorný fotbalový fanoušek jméno Jiří Sabou zaregistroval až loni v září, kdy se tehdejší manažer Hradce Králové sápal po brankáři Sparty Peteru Vindahlovi. Ti znalejší však věděli, že práce...

8. ledna 2026  8:58

Máme jasný plán, který i uskutečníme. Rosický o přestupech a cílech pro jaro

Sparťanský sportovní ředitel Tomáš Rosický na tiskové konferenci na startu...

Když sparťanský sportovní ředitel Tomáš Rosický mluvil o cílech pro jarní část ligy, do řeči mu skočil vedle sedící František Čupr, výkonný místopředseda představenstva. „Tomáš už má rezervovaný...

8. ledna 2026  7:08

Exsparťan Lačný si vydělává fotbalem na Maledivách. Dovolená? Ne, hlavně góly

Miloš Lačný hraje fotbal na Maledivách

Maledivy. Dovolenkový ráj na zemi. Souostroví v Indickém oceánu lemované nádhernými plážemi s bílým pískem. Miloš Lačný sem ale nevyrazil za odpočinkem, nýbrž za fotbalem. Útočník, který hrál v roce...

8. ledna 2026  5:29

City remizovali s Brightonem, ztratila i Chelsea. Burnley obralo o body United

Kaoru Mitoma z Brightonu slaví v 60. minutě vyrovnávací gól na 1:1 v zápase...

Oba kluby z Manchesteru remizovaly už potřetí v řadě. City ve 21. kole anglické Premier League uhráli s Brightonem výsledek 1:1. United se po odvolání trenéra Rúbena Amorima rozešli (2:2) se sestupem...

7. ledna 2026  20:30,  aktualizováno  23:51

Tottenham oplakává legendu. V 80 letech zemřel anglický reprezentant Chivers

Martin Chivers v dresu Tottenham Hotspur.

V 80 letech zemřel bývalý hráč Tottenhamu a anglický reprezentant Martin Chivers. O úmrtí své legendy informovali Spurs několik hodin před ligovým zápasem proti Bournemouthu, který poté hráči na...

7. ledna 2026  22:44

Bilbao si do Saúdské Arábie přiletělo pro debakl. Barcelona prožila snovou půli

Barcelonský Raphinha se raduje z gólu proti Bilbau.

Prvními finalisty španělského Superpoháru jsou fotbalisté Barcelony. V semifinále i díky čtyřem brankám v prvním poločase smetli Bilbao 5:0. Katalánský velkoklub je s 15 trofejemi nejúspěšnějším...

7. ledna 2026  22:16

Někdejší fotbalista a trenér Keegan má rakovinu. Byl hospitalizován, zahájí léčbu

Fotbalový trenér Kevin Keegan v roce 2008.

Dvojnásobnému držiteli Zlatého míče Kevinu Keeganovi byla diagnostikována rakovina. Oznámili to Newcastle United, kde bývalý kapitán anglické fotbalové reprezentace působil jako hráč i trenér.

7. ledna 2026  20:45

Karviná ulovila druhého Slovince. Podepsala mládežnického reprezentanta

Obránce Nino Milič v dresu slovinské reprezentace do 19 let.

Fotbalisty Karviné posílil obránce Nino Milič. Slovinský reprezentant do 21 let zamířil do slezského klubu z Domžale a v novém působišti podepsal blíže nespecifikovanou dlouhodobou smlouvu.

7. ledna 2026  19:34

Messi chystá nákup fotbalového klubu. Ale kterého? Trenérská kariéra ho neláká

David Beckham (vpravo) a Lionel Messi drží za Inter Miami trofej pro vítěze MLS...

Lionel Messi chce po konci fotbalové kariéry jít ve stopách Davida Beckhama a stát se majitelem klubu. Osmatřicetiletý kapitán argentinských mistrů světa uvedl, že by dal funkci vlastníka přednost...

7. ledna 2026  18:23

Vyhrajte pobyt snů v Beskydech: Soutěžíme o tři vouchery v ceně 10 000 Kč
Vyhrajte pobyt snů v Beskydech: Soutěžíme o tři vouchery v ceně 10 000 Kč

Hned takto z kraje nového roku jsme si pro vás společně s Rodinnými porodnicemi AGEL připravili exkluzivní soutěž o 3 poukazy v hodnotě 10 000 Kč...

Sparta řeší situaci v útoku. Přetlak hráčů? Někdo může odejít, říká Rosický

Sparťanský sportovní ředitel Tomáš Rosický (vlevo) a trenér Brian Priske na...

Na podzim ji mimo jiné trápila produktivita. I proto fotbalová Sparta jako první zimní posilu představila mladého útočníka Matyáše Vojtu. Jenže rázem má na tuhle pozici hned čtyři hráče - kromě Vojty...

7. ledna 2026  16:01

Hrát v Arábii je na h**no. Williams se pustil do Superpoháru, který opět hostí Saúdové

Iňaki Williams, kapitán Athletiku Bilbao.

Za svá slova se sice v úterý omlouval s tím, že měl raději volit mírnější výraz. Ale přesto si stál za svým: „Pro nikoho to tady není příjemné. Ať už jsou to fanoušci nebo týmy,“ řekl Iňaki Williams...

7. ledna 2026  14:45

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.