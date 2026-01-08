Vraštilův přesun oznámil na začátku zimní přípravy trenér Tomáš Janotka. Bývalý stoper bude zastávat roli sportovního manažera A týmu. „Bude se věnovat nastavování a rozvoji interních procesů s cílem dlouhodobě zlepšovat podmínky pro fungování A týmu,“ informoval olomoucký klub.
Vraštilova agenda zahrnuje zlepšení v oblasti regenerace a fyzioterapie. Tak, aby klubový servis pro hráče co nejvíce odpovídal potřebám fotbalistům. Vraštil se dále bude podílet na zajišťování a zlepšení stravovacího režimu hráčů, cestování a logistiky týmu. V neposlední řadě bude mít na starosti plynulejší začleňování nově příchozích hráčů do klubového prostředí.
Zájem Slavie byl vysilující, popsal Kliment. Frydrych? Nechali jsme situaci uležet
„Naším cílem je vytvořit stabilní, profesionální a efektivní zázemí, které podporuje výkonnost týmu a odpovídá dlouhodobým ambicím klubu,“ uvedl Ondřej Navrátil, předseda Sigmy.
„Lukáš Vraštil nám do této nové manažerské role zapadá. Vzhledem k hráčským zkušenostem ví, jaké konkrétní věci profesionální fotbalista potřebuje. Vidíme v něm velký potenciál,“ doplnil předseda klubu.
„Tohle nastavení jsme si vyzkoušeli v závěru kalendářního roku. Lukáš je výbornou spojkou mezi kabinou a managementem. Dává nám cenné podněty a zároveň je předává i směrem do kabiny. Bude řešit servis okolo hráčů a zlepšovat zázemí,“ upřesnil trenér Janotka.
Neblázni, ať nevypadáš líp než hráči
Svého bývalého svěřence už tak v mrazech nebude cepovat a vyžadovat po něm naběhané kilometry před ligovým restartem. „Lukáš už běhat sice nemusí, ale včera byl zase v posilovně a zvedal činky. Říkal jsem mu, ať neblázní, aby nevypadal lépe než nějací hráči,“ zasmál se Janotka.
V nejvyšší soutěži odehrál Vraštil 161 utkání a celkem nastřádal šest branek. Na Hané působil od roku 2022, nastoupil do 50 ligových zápasů a vstřelil jeden gól. Předtím oblékal také dres Zlína, Zbrojovky Brno, Baníku Ostrava a Mladé Boleslavi.
Bez zkratů. Snaživý olomoucký obránce Vraštil ukázal, že může být lepší
V aktuální sezoně už se ale přes nabitou konkurenci nedostal, nastoupil pouze jednou za třetiligový B tým. Příliš prostoru si nevybojoval ani v minulém ročníku, kdy v lize naskočil do osmi zápasů, dalších šest posbíral v béčku.
Při jeho příchodu ze Zlína měl na zádech nemalý terč, měl totiž být potenciální náhradou za končícího obránce Romana Hubníka. „Nechci, aby mě lidé s někým porovnávali, a já se také nehodlám sám vystavovat tlaku. Roman Hubník je bez pochyby výjimečná fotbalová persona. Já se však budu soustředit pouze na sebe,“ svěřoval se tenkrát.
Teď jej čeká nový profesní krok.
„Na svou novou roli se moc těším. Když se objevila nabídka pokračovat v klubu, tak jsem ji rád přijal. Vzhledem k mým opakovaným zdravotním problémům a zvyšujícím se ambicím celého klubu už jsem sám cítil, že nemám pro Sigmu takovou perspektivu jako hráč. Tak jsme se o tom bavili i s trenéry. Teď se budu týmu snažit pomáhat klubu z jiné pozice,“ řekl Vraštil klubovému webu Sigmy.