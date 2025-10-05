Chance Liga 2025/2026

Mikulenkův skvost, bučení na Zorvana. Asi fans zapomněli, kdo jim vyhrál pohár, říká

Václav Havlíček
  19:38
Ani Sparta, ani Slavia, ani Plzeň. Prvním přemožitelem Jablonce v nové sezoně Chance ligy jsou fotbalisté Olomouce. A přesně tohle Sigma potřebovala. K čemu by byl obstojný výkon v Konferenční lize, kdyby hráči nezískali ligové body... Na ně Sigma po malátných výkonech čekala od posledního srpna. I to dokazuje, jak si Hanáci museli oddechnout.
Filip Zorvan (v černém) nastoupil proti svým někdejším spoluhráčům.

Filip Zorvan (v černém) nastoupil proti svým někdejším spoluhráčům. | foto: SK Sigma Olomouc

Olomoucký záložník Artur Dolžnikov
Olomoucký obránce Jiří Sláma v utkání proti Jablonci
Jablonecký obránce Daniel Souček v utkání proti Olomouci
Jablonecký obránce Daniel Souček odehrává míč před Jáchymem Šípem z Olomouce.
9 fotografií

Severočeši na první porážku ročníku čekali jedenáct zápasů. „Sice jsme prohráli po dlouhé době, ale stejně to mrzí. Hlavně proto, že jsme do prvního gólu podali špatný výkon, domácím jsme to ulehčili. Pořád jsme couvali, nevím z jakého důvodu,“ kroutil hlavou jablonecký kouč Luboš Kozel.

V první půli rozhodl o tříbodovém zisku Sigmy gólem Dolžnikov a dost možná nejkrásnější trefou aktuální sezony Mikulenka.

Ten z dobrých třiceti metrů napřáhl svojí slabší levou nohu a míč se zastavil až v šibenici Hanušovy brány. S tímhle jablonecký gólman nemohl nic dělat.

Mikulenka se v lize trefil po dlouhých deseti měsících. „Takhle jsem ho nikdy neviděl vystřelit! A asi už nikdy neuvidím. Byl to nádherný gól, gratuluju mu. Pro nás to ale byla smůla,“ povídal uznale záložník Jablonce Filip Zorvan, jenž strávil v Olomouci tři sezony.

Po té loňské mu vypršela smlouva a Zorvan po dlouhém rozmýšlení a čekání na zahraniční angažmá nakonec během posledních dnů přestupového okna zamířil do Jablonce. Na Andrův stadion se vrátil poprvé od finále MOL Cupu, ve kterém Sigma díky jeho gólům skolila Spartu 3:1 a kvalifikovala se do pohárové Evropy.

Matěji Mikulenka stráží míč před dotírajícím obráncem Jablonce.

V neděli vydržel na hřišti Zorvan přes 70 minut. A zdaleka nehýřil takovým ladným pohybem jako v dresu Sigmy. „Naše hra nestojí jenom na Zorvanovi, ale je pravda, že nepodal úplně dobrý výkon. V předchozích zápasech byl lepší. Nicméně každý hráč se svezl se špatným týmovým výkonem. V prvním poločase jsme neměli rozehrávku, to se promítalo dál,“ vycítil Kozel.

Nejhorší výkon Jablonce, myslí si Zorvan

Trenér Jablonce podotkl, že Zorvan ještě není stoprocentně připravený. „Tři měsíce netrénoval s týmem, takže mu chybí kondice. Něco jiného je běžecká kondice a herní, kterou nejde získat jinak než hraním. Sigma je složená spíše z rychlostních hráčů a Zorvi se do toho proti nim moc nedostal. Ale je to ještě čerstvé. Hledáme způsob hry, jak ho zakomponovat. Ale vidíme ho na tréninku každý den, může být rozdílový hráč, on to ukáže,“ podotkl trenér Kozel.

Přidal se k němu i domácí trenér Tomáš Janotka: „Bylo to na něm znát, nebyl ještě úplně ve formě.“

Nabídka nebyla snad jen z Grónska, říká jablonecká posila Zorvan

Zorvan kvůli turbulentnímu přestupovému období Jabloneckých naskočil hned do základní sestavy. „Jsem tu měsíc a proti Sigmě to byl náš nejhorší výkon,“ nelíbilo se Zorvanovi.

Stejně tak se mu nelíbilo ani přijetí olomouckého publika. Ultras Sigmy zpoza brány na Zorvana při každém dotyku s míčem bučeli a častovali ho pokřikem: „Zorvane co, ty ku...“

„Na zápas se Sigmou jsem se těšil hodně. Když jsem přicházel na stadion, všichni lidi mě rádi viděli, já zase rád viděl je. Proto mě mrzí reakce fanoušků,“ netajil Zorvan.

Jan Navrátil objímá Filipa Zorvana po jeho druhém gólu ve finále, s gratulacemi se řítí i další olomoučtí hráči.

Nenechal se příliš přemlouvat, aby se o čerstvých emocích rozpovídal. „Byla to jiná odezva, než co jsem čekal. Jde vidět, že se rychle zapomíná. Asi fanoušci zapomněli, kdo jim tu vyhrál pohár. Říkal jsem si, že bych vstřelený gól neslavil, ale po tom průběhu bych klidně slavil. Bohužel. Jsem z toho zklamaný, čekal jsem lepší přivítání. Já o Sigmě mluvil vždy dobře, a to i po mém odchodu, to je moje osobní kaňka,“ vylíčil Zorvan.

Janotka: Fanoušci na to mají právo

„Fandové dali najevo svůj názor. Jestli je to dobře, nebo špatně, nevím. Filip byl jeden ze stavebních kamenů, který nám pomohl k vítězství v poháru a šestému místu v lize. Ale tohle je fotbal, asi mu fanoušci vyčítali, že tady nechtěl dál být a asi na to mají právo,“ prohlásil Janotka. Zároveň však podotkl, že hanlivé pokřiky na jeho bývalého svěřence neslyšel.

Od Sigmy měl Zorvan štědrou nabídku na pokračování v klubu. Nicméně se po konci kontraktu – a životní sezoně, ve které zaznamenal bilanci 5 gólu, 10 asistencí a triumf v MOL Cupu – viděl v zahraničí. Ideálně v exotice, kde by se fotbalem zajistil.

Olomouc - Jablonec 2:0, hosté přišli o neporazitelnost, krásně se trefil Mikulenka

„Sigmě jsem nic neprovedl. Když to řeknu namachrovaně, teď hraje Olomouc v Evropě i díky mojí práci. Ještě na konci léta, když jsme stále bydleli v Olomouci, mě fanoušci, kteří mě potkali, prosili, ať tady zůstanu a podepíšu novou smlouvu. A teď najednou tohle,“ posteskl si Zorvan.

Na konci léta přitom uvažoval, že zůstane v Olomouci. „Když se uzavírala soupiska na Konferenční ligu, šel jsem spát s tím, že prodloužím v Olomouci. Ale přes noc se mi to rozleželo v hlavě a ráno jsem si vyhodnotil, že musím pryč. Se všemi už jsem se rozloučil, došlo mi, že by asi nedělalo dobrotu, kdybych zůstal,“ prozradil 29letý záložník.

I přes nepříliš vřelé přivítání bude ale Zrovan na Sigmu vzpomínat v dobrém. „Do konce života,“ ubezpečil. „Kustodi, doktory, lidi okolo týmu... všechny rád vždycky uvidím,“ pověděl.

Artur Dolžnikov zakončuje proti bráně Jablonce.

O jeho vztahu s bývalým klubem svědčí i fakt, že Sigmu pravidelně sleduje. „Proti nám podali nejlepší výkon sezony,“ uznal Zorvan. A pohárová Evropa? „Troch mě mrzí, že v Evropě nehraju, ale tuhle cestu jsem si vybral.“

„Musím se snažit, abych se tam teď dostal s Jabloncem. Ale klukům, kteří si to vykopali, to moc přeju a fandím jim. S fyzickým stylem, kterým se Sigma prezentuje, může v Evropě uspět, protože tam týmy hrají spíše kombinačně a Sigma je může fyzičnem uhnat,“ viděl Zorvan.

Vstoupit do diskuse

11. kolo

12. kolo

Kompletní los

5. kolo

11. kolo

Kompletní los
Mužstvo Z V R P S B
1. AC Sparta PrahaSparta 10 8 1 1 22:10 25
2. SK Slavia PrahaSlavia 10 7 3 0 21:7 24
3. FK JablonecJablonec 11 7 3 1 16:8 24
4. SK Sigma OlomoucOlomouc 11 5 3 3 9:6 18
5. FC ZlínZlín 11 5 3 3 14:12 18
6. FC Viktoria PlzeňPlzeň 11 4 4 3 20:13 16
7. FC Slovan LiberecLiberec 11 4 4 3 15:13 16
8. MFK KarvináKarviná 11 5 0 6 17:16 15
9. Bohemians Praha 1905Bohemians 10 4 3 3 9:10 15
10. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 11 3 4 4 17:19 13
11. FC Baník OstravaOstrava 11 2 4 5 8:13 10
12. FK TepliceTeplice 11 2 3 6 12:18 9
13. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 10 2 3 5 15:24 9
14. 1. FC SlováckoSlovácko 11 1 4 6 6:13 7
15. FK Dukla PrahaDukla 11 1 4 6 8:17 7
16. FK PardubicePardubice 11 1 4 6 11:21 7
Zobrazit více
Sbalit

Nejčtenější

Inter - Slavia 3:0, chyba Staňka i jediná střela na bránu. Dva góly dal Martínez

Od naší zpravodajky v Itálii Potřetí v historii se představili na San Siru. Jenže poprvé nedali slávističtí fotbalisté ani gól. Naopak dostali pořádnou lekci. S Interem Milán, finalistou minulého ročníku Champions League,...

Plzeň - Malmö 3:0, tři góly i červené karty. Domácí mají první výhru, soupeř nestíhal

Plzeňští fotbalisté slaví první výhru v základní fázi Evropské ligy. Švédské Malmö porazili jednoznačně 3:0, přičemž celé utkání od začátku kontrolovali. Úvodní gól vstřelil kapitán Vydra, prosadili...

Koubek v Plzni skončil. Shodli jsme se, že tým potřebuje impuls, řekl Šádek

Trpělivost došla porážkou se Zlínem. Kouč plzeňských fotbalistů Miroslav Koubek končí po vzájemné dohodě. „Shodli jsme se, že tým potřebuje nový impuls,“ řekl šéf klubu Adolf Šádek....

Sparta - Shamrock 4:1, přesvědčivá výhra, u třech gólů Sadílek, trefil se i Haraslín

Sparťanští fotbalisté základní část Konferenční ligy začali vítězstvím. V repríze loňského souboje o Champions League porazili irský Shamrock Rovers přesvědčivě 4:1. U tří branek byl středopolař...

KVÍZ: Tomáš Rosický slaví 45. Co víte o něm a jeho kariéře?

Není to tak dávno, co ještě elegantně kroužil po hřišti. Po aktivní kariéře ale hned přesedlal do funkcionářského křesla a stal se sportovním ředitelem ve Spartě, kde už získal dva tituly a dostal se...

Mikulenkův skvost, bučení na Zorvana. Asi fans zapomněli, kdo jim vyhrál pohár, říká

Ani Sparta, ani Slavia, ani Plzeň. Prvním přemožitelem Jablonce v nové sezoně Chance ligy jsou fotbalisté Olomouce. A přesně tohle Sigma potřebovala. K čemu by byl obstojný výkon v Konferenční lize,...

5. října 2025  19:38

ONLINE: Sparta - Slavia 1:1, Vlčkova minela, v závěru půle srovnává Rrahmani

Sledujeme online

Vrchol podzimní části Chance Ligy. Pražské derby s pořadovým číslem 315. Po úvodním poločase je stav utkání mezi Spartou a Slavií nerozhodný, když v závěru nastavení srovnal po Vlčkově špatné...

5. října 2025  17:36,  aktualizováno  19:22

Barcelona v La Lize utrpěla nečekaný debakl, od Sevilly dostala čtyři branky

Fotbalisté Barcelony utrpěli v 8. kole španělské ligy první porážku a na vedoucí Real Madrid ztrácejí dva body. V Seville prohráli 1:4 a byla to jejich teprve druhá prohra v La Lize v kalendářním...

5. října 2025  19:03

Olomouc - Jablonec 2:0, hosté přišli o neporazitelnost, krásně se trefil Mikulenka

Jablonečtí fotbalisté odmítli příležitost se minimálně do večera posunout na první místo ligové tabulky. V 11. kole padli v Olomouci 0:2 a přišli o neporazitelnost v aktuálním ročníku. Skóre otevřel...

5. října 2025  15:10,  aktualizováno  18:35

Šulc nastoupil až v nastavení, Lyon krátce nato dostal gól a poprvé doma prohrál

Fotbalisté Lyonu v 7. kole francouzské ligy utrpěli první domácí prohru v sezoně a propásli šanci postoupit do čela tabulky. Hosté z Toulouse vyhráli po obratu 2:1 gólem v nastavení.

5. října 2025  18:14

Plzeň - Hradec 3:3, gólová smršť v závěru, hosté i v deseti srovnali

Šest gólů, dramatický závěr. Utkání 11. kola fotbalové Chance ligy mezi Plzní a Hradcem Králové nakonec vítěze nemělo, skončilo 3:3. Domácí dvakrát prohrávali, v samém závěru ale proti hostům, kteří...

5. října 2025  17:37,  aktualizováno  18:13

Trakařem až na derby. Výprava nadšenců ze Smržovky zdárně dorazila na Letnou

Osm dnů a 145 kilometrů v nohách. Navíc s trakařem, na němž po celou dobu seděl slávista a nechal se vézt sparťanem. Kuriózní výprava skupiny nadšenců ze Smržovky, která měla připomenout šedesát let...

5. října 2025

ONLINE: Krejčí s Wolverhamptonem přidal další remízu, City hraje proti Brentfordu

Sledujeme online

Fotbalisté Crystal Palace ztratili jako poslední v Premier League neporazitelnost, když v 7. kole prohráli na hřišti Evertonu 1:2 gólem ve třetí minutě nastavení. Wolverhampton stále čeká na první...

5. října 2025  14:55,  aktualizováno  17:34

Rezerva Sparty popáté v řadě ve druhé lize padla, béčko Slavie porazilo Ostravu

Fotbalisté Sparty B ve 12. kole druhé ligy nestačili doma na Chrudim, podlehli jí 2:3 a utrpěli již pátou porážku v řadě. Východočeši drží stejně dlouhou sérii bez prohry a v neúplné tabulce se...

5. října 2025  12:48,  aktualizováno  16:09

Zlín - Baník 1:1, domácí dlouho vedli, v nastavení ale srovnal Munksgaard

Fotbalisté Zlína si pojistili čtvrté místo. V jedenáctém kole Chance Ligy doma remizovali 1:1 s Baníkem Ostrava. Dlouho se zdálo že míří za třemi body, od 17. minuty po proměněné penaltě Jakuba...

5. října 2025  15:27

Ať derby skončí bez gólů! Sadílek proti Sadílkovi. Co na to jejich dědeček?

Premium

Poletuje po zahrádce za domkem a trvá to, než se zastaví a vydechne. Na nohou je od rána, a jakmile dorazí hosti, dává si záležet, aby je neodbyl. Na dřevěnou lavici položí podsedáky a kmitá dál. „Co...

5. října 2025

Tahle domácí ztráta bolí nejvíc, mrzelo Kováče. Rychlý návrat marodů vyloučil

Bodovali popáté za sebou, velkou radost z toho ovšem neměli. Výsledek 0:0 s Bohemians byl v 11. kole Chance Ligy pro fotbalisty Liberce zkrátka málo. „Urputný zápas, remíza je asi zasloužená,“ uznal...

5. října 2025  9:36

    Nepřehlédněte

    Mohlo by Vás zajímat

    Další weby

    Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.