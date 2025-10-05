Severočeši na první porážku ročníku čekali jedenáct zápasů. „Sice jsme prohráli po dlouhé době, ale stejně to mrzí. Hlavně proto, že jsme do prvního gólu podali špatný výkon, domácím jsme to ulehčili. Pořád jsme couvali, nevím z jakého důvodu,“ kroutil hlavou jablonecký kouč Luboš Kozel.
V první půli rozhodl o tříbodovém zisku Sigmy gólem Dolžnikov a dost možná nejkrásnější trefou aktuální sezony Mikulenka.
Ten z dobrých třiceti metrů napřáhl svojí slabší levou nohu a míč se zastavil až v šibenici Hanušovy brány. S tímhle jablonecký gólman nemohl nic dělat.
Mikulenka se v lize trefil po dlouhých deseti měsících. „Takhle jsem ho nikdy neviděl vystřelit! A asi už nikdy neuvidím. Byl to nádherný gól, gratuluju mu. Pro nás to ale byla smůla,“ povídal uznale záložník Jablonce Filip Zorvan, jenž strávil v Olomouci tři sezony.
Po té loňské mu vypršela smlouva a Zorvan po dlouhém rozmýšlení a čekání na zahraniční angažmá nakonec během posledních dnů přestupového okna zamířil do Jablonce. Na Andrův stadion se vrátil poprvé od finále MOL Cupu, ve kterém Sigma díky jeho gólům skolila Spartu 3:1 a kvalifikovala se do pohárové Evropy.
V neděli vydržel na hřišti Zorvan přes 70 minut. A zdaleka nehýřil takovým ladným pohybem jako v dresu Sigmy. „Naše hra nestojí jenom na Zorvanovi, ale je pravda, že nepodal úplně dobrý výkon. V předchozích zápasech byl lepší. Nicméně každý hráč se svezl se špatným týmovým výkonem. V prvním poločase jsme neměli rozehrávku, to se promítalo dál,“ vycítil Kozel.
Nejhorší výkon Jablonce, myslí si Zorvan
Trenér Jablonce podotkl, že Zorvan ještě není stoprocentně připravený. „Tři měsíce netrénoval s týmem, takže mu chybí kondice. Něco jiného je běžecká kondice a herní, kterou nejde získat jinak než hraním. Sigma je složená spíše z rychlostních hráčů a Zorvi se do toho proti nim moc nedostal. Ale je to ještě čerstvé. Hledáme způsob hry, jak ho zakomponovat. Ale vidíme ho na tréninku každý den, může být rozdílový hráč, on to ukáže,“ podotkl trenér Kozel.
Přidal se k němu i domácí trenér Tomáš Janotka: „Bylo to na něm znát, nebyl ještě úplně ve formě.“
|
Nabídka nebyla snad jen z Grónska, říká jablonecká posila Zorvan
Zorvan kvůli turbulentnímu přestupovému období Jabloneckých naskočil hned do základní sestavy. „Jsem tu měsíc a proti Sigmě to byl náš nejhorší výkon,“ nelíbilo se Zorvanovi.
Stejně tak se mu nelíbilo ani přijetí olomouckého publika. Ultras Sigmy zpoza brány na Zorvana při každém dotyku s míčem bučeli a častovali ho pokřikem: „Zorvane co, ty ku...“
„Na zápas se Sigmou jsem se těšil hodně. Když jsem přicházel na stadion, všichni lidi mě rádi viděli, já zase rád viděl je. Proto mě mrzí reakce fanoušků,“ netajil Zorvan.
Nenechal se příliš přemlouvat, aby se o čerstvých emocích rozpovídal. „Byla to jiná odezva, než co jsem čekal. Jde vidět, že se rychle zapomíná. Asi fanoušci zapomněli, kdo jim tu vyhrál pohár. Říkal jsem si, že bych vstřelený gól neslavil, ale po tom průběhu bych klidně slavil. Bohužel. Jsem z toho zklamaný, čekal jsem lepší přivítání. Já o Sigmě mluvil vždy dobře, a to i po mém odchodu, to je moje osobní kaňka,“ vylíčil Zorvan.
Janotka: Fanoušci na to mají právo
„Fandové dali najevo svůj názor. Jestli je to dobře, nebo špatně, nevím. Filip byl jeden ze stavebních kamenů, který nám pomohl k vítězství v poháru a šestému místu v lize. Ale tohle je fotbal, asi mu fanoušci vyčítali, že tady nechtěl dál být a asi na to mají právo,“ prohlásil Janotka. Zároveň však podotkl, že hanlivé pokřiky na jeho bývalého svěřence neslyšel.
Od Sigmy měl Zorvan štědrou nabídku na pokračování v klubu. Nicméně se po konci kontraktu – a životní sezoně, ve které zaznamenal bilanci 5 gólu, 10 asistencí a triumf v MOL Cupu – viděl v zahraničí. Ideálně v exotice, kde by se fotbalem zajistil.
|
Olomouc - Jablonec 2:0, hosté přišli o neporazitelnost, krásně se trefil Mikulenka
„Sigmě jsem nic neprovedl. Když to řeknu namachrovaně, teď hraje Olomouc v Evropě i díky mojí práci. Ještě na konci léta, když jsme stále bydleli v Olomouci, mě fanoušci, kteří mě potkali, prosili, ať tady zůstanu a podepíšu novou smlouvu. A teď najednou tohle,“ posteskl si Zorvan.
Na konci léta přitom uvažoval, že zůstane v Olomouci. „Když se uzavírala soupiska na Konferenční ligu, šel jsem spát s tím, že prodloužím v Olomouci. Ale přes noc se mi to rozleželo v hlavě a ráno jsem si vyhodnotil, že musím pryč. Se všemi už jsem se rozloučil, došlo mi, že by asi nedělalo dobrotu, kdybych zůstal,“ prozradil 29letý záložník.
I přes nepříliš vřelé přivítání bude ale Zrovan na Sigmu vzpomínat v dobrém. „Do konce života,“ ubezpečil. „Kustodi, doktory, lidi okolo týmu... všechny rád vždycky uvidím,“ pověděl.
O jeho vztahu s bývalým klubem svědčí i fakt, že Sigmu pravidelně sleduje. „Proti nám podali nejlepší výkon sezony,“ uznal Zorvan. A pohárová Evropa? „Troch mě mrzí, že v Evropě nehraju, ale tuhle cestu jsem si vybral.“
„Musím se snažit, abych se tam teď dostal s Jabloncem. Ale klukům, kteří si to vykopali, to moc přeju a fandím jim. S fyzickým stylem, kterým se Sigma prezentuje, může v Evropě uspět, protože tam týmy hrají spíše kombinačně a Sigma je může fyzičnem uhnat,“ viděl Zorvan.