Bude „mušle“ olomoucká? Sigma zvažuje, že na sever hostující fandy nepustí

Časy, kdy Sigma plnila stadion „svými“ fanoušky, byly dlouhou dobu pryč a je otázkou, zda a kdy se opět vrátí. Na většinu ligových zápasů je proto severní tribuna zavřená. A při těch velkých zápasech zase patří hostujícím fanouškům. S novým majitelem v zádech a rostoucí popularitou fotbalu v Olomouci by to mohla být brzy minulost.
„Naši fanoušci vždy byli proti poskytnutí tribuny hostům. Nicméně předchozímu vedení to bylo poměrně jedno a nějakých 800 tisíc do klubové kasy za vstupenky se hodilo. Nové vedení už jasně říká, že o tyto peníze nestojí, nepotřebuje je. A za klub, majitele, vedení i hráče je jasný názor: Nechceme, aby hosté měli domácí prostředí,“ napsal do facebookové diskuse Zbyněk Müller, nový SLO (koordinátor fanoušků) Sigmy.
I někteří hráči Olomouce nevnímají jako příjemné, když na jejich stadionu má domácí atmosféru soupeř. Na druhou stranu, kulisa, kterou tábory Slavie, Sparty a Baníku v Olomouci vytvořily, dosahuje výtečné úrovně.
Přijde český fotbal o tuhle unikátnost? „Pragmaticky bohužel víme, že není jak ovlivnit, aby si hosté nekoupili sami vstupenky na stadion. Fanoušci Baníku tribunu ještě dostanou, další zápasy už tak jisté nejsou. Možná to zatím zní jako utopie, ale řešení je jediné: Pět tisíc permic pro fans Sigmy, předkupní právo na vstupenky na top zápasy a nemusíme řešit tribunu pro hosty. Zhruba tak ta situace je,“ doplnil Müller.
Trenér: Asi by to bylo proti fotbalu
„Můj názor je takový, že bychom neměli jít z extrému do extrému. Sportovní kultuře a atmosféře prospělo, když přijeli fanoušci Slavie, Sparty či Baníku. Jejich fandění bylo skvělé pro celkovou úroveň utkání. Nebudeme-li schopni ty sektory vyprodat, myslím si, že nedává smysl hostující fanoušky omezovat. I přesto, že by tu měli hosté za zády silnou podporu. Myslím, že by to bylo proti fotbalu,“ reagoval na dotaz iDNES.cz trenér Sigmy Tomáš Janotka.
„Ale pokud přilákáme dost lidí a budeme zvedat počet fanoušků na stadionu takovým způsobem, že by zaplnili i severní tribunu, pak je třeba reagovat. Já ovšem tohle rozhodnutí nedělám, je potřeba zvážit pro a proti. Neměli bychom však jít radikální cestou,“ míní.
|
Olomouc získala do majetku města Andrův stadion, fotbalová Sigma si oddechla
„Záměrem klubu v první řadě je, abychom stadion zaplnili a vyprodali našimi vlastními fanoušky. Pak nebude důvod přidělit jakémukoliv soupeři vyšší počet míst, než stanovují pravidla. Věříme, že se tak v budoucnu opravdu stane, ale je jasné, že to nebude ze dne na den,“ řekl před časem Seznam Zprávám tiskový mluvčí Sigmy Jiří Fišara. „Do té doby se bude každý zápas posuzovat zvlášť, s ohledem na všechny okolnosti.“
Další scénář může být takový, že sever zůstane jen Spartě a Slávii. Baník i vlivem špatných výsledků z letošní sezony nechá v sedmém kole Chance Ligy na tribuně zhruba 2000 volných míst.