Oba trenéři dobře věděli, co přijde. Zatímco Nádvorník během reprezentační přestávky piloval se svými svěřenci útočné akce po stranách hřiště, jeho jablonecký protějšek Luboš Kozel se zaměřoval na jejich eliminaci. Když pak v sobotu krátce před čtvrtou hodinou odpolední odcházeli do útrob stadionu na Srbské, mohl být s výsledkem své práce spokojený jen jeden z nich.
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Tři centry, tři přesné hlavičky. Brňané během dvaadvaceti minut rozebrali defenzivu účastníka Konferenční ligy. O góly se podělili Polák Dominik Sarapata, Kapverďan Papalelé a Nigerijec Quadri Adediran.
„Připravovali jsme se na to, že budeme mít rychlou přechodovou fázi, půjdeme v dostatečném počtu hráčů do vápna a soupeři uděláme obrovské problémy na stranách v soubojích jeden na jednoho. Povedla se nám i finální fáze. Když jsme obešli krajního obránce, dostali jsme do vápna kvalitní centr, měli jsme tam dobrý pohyb a náběhy,“ pochvaloval si Nádvorník.
Jeho protějšek jen nevěřícně kroutil hlavou. Jablonečtí přijeli do Brna s touhou odčinit deset dní staré pohárové vyřazení, při němž na Srbské podlehli Artisu 1:2, přestože domácí dohrávali v oslabení. Kozel oproti pohárovému klání na šesti místech pozměnil základní sestavu, ani to však Severočechům nepomohlo.
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„Vždycky jsme se opírali o dobrou defenzivu, o to, jak jsme se chovali v pokutovém území. A tentokrát i proti soupeři, o kterém bych neřekl, že má nějak vysoké hráče, dostaneme tři góly ze vzduchu. To je neúnosné,“ zlobil se Kozel.
V čem Brňané předčili své soupeře, přiblížil záložník Sebastian Boháč. „Někdy to ani není o výšce, spíš o výběru místa a o tom, jak agresivně tam hráč jde. A myslím, že jsme byli agresivní dost.“
Nejmladší z brněnských střelců, devatenáctiletý Sarapata, si při svém premiérovém zásahu v české nejvyšší soutěži našel prostor mezi jabloneckými obránci a zužitkoval centr zkušeného Martina Pospíšila. Nádvorníka ofenzivní schopnosti mladíka, který v Brně hostuje z dánské Kodaně, nepřekvapily.
„Ač se to nezdá, má velice dobré zakončení hlavou a dobré načasování. Od každé desítky chci, aby měla náběhy, finále a zakončení. Proto se na té pozici momentálně zabydlel. Jestli bude takhle pokračovat, těžko ho z ní někdo dostane,“ chválil svého svěřence.
Osmnáct nových hráčů a čtyři jazyky
Zatímco začátkem podzimu Nádvorník skládal mužstvo prakticky za pochodu, v posledních týdnech už se na hřišti stále zřetelněji projevuje jeho trenérský rukopis. S rychlostně vybavenými křídelníky, aktivními krajními obránci a snahou o konstruktivní rozehrávku od vlastního brankáře.
„Od prvního kola do reprezentační pauzy jsme přivedli osmnáct hráčů. Teď už o sobě daleko víc vědí, je tam víc automatismů. Jsem rád, že jsme zlepšili obrannou fázi i výstavbu hry odzadu. Otáčíme rychle hru, nezbavujeme se balonů. Myslím, že všichni musí vidět, že je to týden od týdne lepší,“ líčil brněnský kouč.
Vedle fotbalových záležitostí však musí řešit i poněkud netradiční komplikace. V kabině Artisu se vedle češtiny mísí francouzština, angličtina, portugalština či nizozemština.
„Tu fotbalovou angličtinu většina z nich zná a rozumí jí. Samozřejmě když potřebujete řešit něco dalšího, musíme si nějakým způsobem pomoct. Využíváme moderní technologie, různé překladače,“ popisoval trenér.
Téma práce s početnou skupinou zahraničních hráčů se otevřelo také v souvislosti s disciplínou brněnského mužstva, které ve třech soutěžních zápasech před reprezentační pauzou dohrávalo v deseti. Nádvorník se pozastavil nad kritikou své práce.
„Přečetl jsem si, jak s nimi nepracujeme a jak se s nimi nedělá. Ale zajímalo by mě, kdo z těch lidí, kteří to píšou a mluví o tom, pracoval s deseti Afričany v jednom týmu. Od stolu se to řekne hezky, ale ta práce s nimi není úplně jednoduchá,“ poznamenal.
Podle Nádvorníka hráči musejí umět krotit vlastní emoce, zároveň je však nechce o jejich temperament připravit.
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„Většina trenérů chce po hráčích, aby měli emoce, aby zápasy nebyly mrtvé. Fotbal o těch emocích je. Pracovali jsme na tom a pracujeme na tom každý týden.“
Z hráčského pohledu přiblížil fungování pestré kabiny Boháč, jenž má s podobným prostředím zkušenosti už z předchozího angažmá v Karviné. Ani jazykové bariéry mu na trávníku nečiní výraznější potíže.
„Občas klidně zakřičím česky na cizince a vůbec neřeším, jestli mi rozumí, nebo ne. Myslím, že už nějaká slovíčka pochytili,“ usmíval se. A jak vypadá soužití fotbalistů z různých koutů světa mimo hřiště? „Kluci z Afriky jsou zábavní, mají hodně energie. Rádi si zatančí v kabině po tréninku,“ dodal Boháč s tím, že některé tanečky už zná z Karviné.
Pryč z barážových příček
Zatímco v brněnské kabině mohli mít po sobotním utkání znovu důvod k tanci, v té jablonecké se ozýval zvýšený hlas trenéra. Kozel sice sáhl ke dvojímu střídání už v 35. minutě, ještě před přestávkou však jeho mužstvo inkasovalo potřetí.
„V týdnu jsme na to dělali i cvičení, ale v zápase z toho žádný efekt nebyl. Chovali jsme se špatně, nedůrazně. Měl jsem důraznější pohovor v kabině. Uvidíme, buď to pro nás bude nějaký bod zlomu, anebo se v tom budeme plácat dál,“ přemítal Kozel.
Ani záložník Richard Sedláček nedokázal najít vysvětlení pro kolaps svého mužstva. „Je to nepochopitelné. Nedá se to ani popsat, nejde to omluvit. Vypadnutí z poháru je, dá se říct, trochu ostuda. O to víc jsme to tady chtěli napravit.“
Brňané naproti tomu pokukují po vyšších patrech ligové tabulky. Zatím jim náleží čtrnácté místo, v pátek se však představí na hřišti Slovácka, jednoho z přímých konkurentů v boji o záchranu.
„Chceme se dostat z barážových příček, hrát co nejvýš a klidně se dostat i do střední skupiny,“ neskrýval Boháč ambice.
Na historicky první domácí ligovou výhru Artisu se přišlo podívat 1 284 diváků. I jejich počet by brněnský záložník rád v dalších týdnech navýšil.
„Doufám, že začnou chodit víc lidi, když vidí, jak hrajeme a že dokážeme porazit i ty lepší kluby.“
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Podobné přání má i Nádvorník. Po dlouhém čekání na domácí vítězství okusili jeho svěřenci radost na Srbské hned dvakrát během deseti dnů. A trenér by byl rád, kdyby se z výjimečných okamžiků postupně stala rutina.
„Věřil jsem, že jsme to pohárovým zápasem odšpuntovali a že už doma body nebudeme ztrácet, ale budeme je sbírat. Je to náš dům. Všichni bychom byli rádi, kdyby byl nedobytnou pevností,“ uzavřel.
Šanci navázat na domácí výhru budou mít fotbalisté Artisu už v pátek, kdy se od 18 hodin utkají v brněnské ShipEx Aréně se Slováckem. Naopak Jablonec bude muset na prohru rychle zapomenout, už ve čtvrtek se v rámci Konferenční ligy utká doma od 18.45 se švýcarským Luganem.