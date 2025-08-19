Šestá posila na cestě. Sparta řeší příchod mladého norského záložníka z Ajaxu

Informaci jako první přinesl velký nizozemský list De Telegraaf. Zdroje iDNES.cz ji potvrzují.
„Mannsverk by mohl odejít do italského Lecce, ale on dává přednost Spartě. V Praze bude nejdřív hostovat a Sparta bude mít opci na přestup,“ napsal De Telegraaf.
Třiadvacetiletý záložník zaujal v Molde, odkud v létě 2023 přestoupil za šest milionů eur do Ajaxu Amsterdam.
Naskočil do osmnácti zápasů, ale pevné místo v sestavě si nevybojoval. I proto letos na jaře hostoval v Cardiffu, v druhé anglické lize nastupoval pravidelně.
Pro Spartu je to výhodné. Nic neriskuje, během ročního hostování se může rozhodnout, jestli hráče angažuje na přestup. Podobný model zvolila u brankáře Petera Vindahla či srbského útočníka Veljka Birmančeviče.
Mezi Ajaxem a Spartou to může druhý obchod v krátké době. Před pár týdny do Nizozemska prodala brankáře Joeriho Heerkense, který chytal druhou ligu za rezervu.
Naopak v letním přestupním termínu by to byla už šestá posila. Po deseti letech se vrátil odchovanec Pavel Kadeřábek z Hoffenheimu.
|
Sparta vítá Preciadova krajana. Přivádí ekvádorského reprezentanta Mercada
Z Liberce přivedla záložníka Santiaga Enemeho, reprezentanta z Rovníkové Guineje. Z Dukly dorazil kamerunský útočník Kevin Prince Milla, z portugalského AVS ekvádorský reprezentant John Mercado a také získala slovenského mladíka Dominika Hollého z Jablonce.
Mannsverk může být po Markusi Solbakkenovi druhým Norem v kádru.