Chance Liga 2025/2026

Šestá posila na cestě. Sparta řeší příchod mladého norského záložníka z Ajaxu

Autor:
  16:29
Fotbalová Sparta jedná o příchodu bývalého norského reprezentanta do 21 let z Ajaxu Amsterdam. Defenzivní záložník Sivert Mannsverk by měl dorazit na roční hostování s opcí. Jasno bude v nejbližších dnech.
Fotogalerie2

Záložník Sivert Mannsverk v dresu Ajaxu. | foto: ČTK / imago sportfotodienst / IMAGOČTK

Informaci jako první přinesl velký nizozemský list De Telegraaf. Zdroje iDNES.cz ji potvrzují.

„Mannsverk by mohl odejít do italského Lecce, ale on dává přednost Spartě. V Praze bude nejdřív hostovat a Sparta bude mít opci na přestup,“ napsal De Telegraaf.

Třiadvacetiletý záložník zaujal v Molde, odkud v létě 2023 přestoupil za šest milionů eur do Ajaxu Amsterdam.

Naskočil do osmnácti zápasů, ale pevné místo v sestavě si nevybojoval. I proto letos na jaře hostoval v Cardiffu, v druhé anglické lize nastupoval pravidelně.

Sivert Mannsverk na hostování v Cardiffu.

Pro Spartu je to výhodné. Nic neriskuje, během ročního hostování se může rozhodnout, jestli hráče angažuje na přestup. Podobný model zvolila u brankáře Petera Vindahla či srbského útočníka Veljka Birmančeviče.

Mezi Ajaxem a Spartou to může druhý obchod v krátké době. Před pár týdny do Nizozemska prodala brankáře Joeriho Heerkense, který chytal druhou ligu za rezervu.

Naopak v letním přestupním termínu by to byla už šestá posila. Po deseti letech se vrátil odchovanec Pavel Kadeřábek z Hoffenheimu.

Sparta vítá Preciadova krajana. Přivádí ekvádorského reprezentanta Mercada

Z Liberce přivedla záložníka Santiaga Enemeho, reprezentanta z Rovníkové Guineje. Z Dukly dorazil kamerunský útočník Kevin Prince Milla, z portugalského AVS ekvádorský reprezentant John Mercado a také získala slovenského mladíka Dominika Hollého z Jablonce.

Mannsverk může být po Markusi Solbakkenovi druhým Norem v kádru.

Vstoupit do diskuse

3. kolo

6. kolo

Kompletní los

4. kolo

5. kolo

Kompletní los
Mužstvo Z V R P S B
1. AC Sparta PrahaSparta 5 4 1 0 10:4 13
2. SK Slavia PrahaSlavia 5 3 2 0 9:3 11
3. FC ZlínZlín 5 3 1 1 8:5 10
4. SK Sigma OlomoucOlomouc 5 3 1 1 4:2 10
5. FK JablonecJablonec 5 2 3 0 6:3 9
6. MFK KarvináKarviná 5 3 0 2 7:5 9
7. FC Slovan LiberecLiberec 5 2 1 2 8:8 7
8. Bohemians Praha 1905Bohemians 5 2 0 3 3:7 6
9. FC Viktoria PlzeňPlzeň 4 1 2 1 7:5 5
10. 1. FC SlováckoSlovácko 5 1 2 2 4:5 5
11. FK Dukla PrahaDukla 5 1 2 2 3:5 5
12. FK Mladá BoleslavMl. Boleslav 4 1 1 2 10:11 4
13. FK TepliceTeplice 4 1 0 3 5:8 3
14. FC Hradec KrálovéHradec Kr. 5 0 2 3 6:10 2
15. FC Baník OstravaOstrava 3 0 1 2 2:4 1
16. FK PardubicePardubice 4 0 1 3 4:11 1
Zobrazit více
Sbalit

Nejčtenější

Plzeň - Rangers 2:1, spousta šancí, chvílemi drama. Postup v Lize mistrů byl ale daleko

Plzeňští fotbalisté odvetu 3. předkola Ligy mistrů proti skotským Rangers nevzdali a zdánlivě ztracený dvojzápas výrazně zdramatizovali. Domácí vítězství 2:1 jim však v součtu s úvodní porážkou 0:3...

Ararat - Sparta 1:2, postup s kosovským podpisem, v nastavení rozhodl Krasniqi

Od našeho zpravodaje v Arménii Sparťanští fotbalisté mají úspěšně za sebou i třetí předkolo Konferenční ligy. Ararat-Arménii porazili i podruhé, ve čtvrtek večer v Jerevanu těsně 2:1, když v nastavení rozhodl po kličce brankáři...

Austria - Baník 1:1, remíza stačí k postupu dál. Gól hostů vstřelil z penalty Prekop

Ostravští fotbalisté jsou krok od účasti v Konferenční lize. Ve 3. předkole remizovali ve Vídni s domácí Austrií 1:1 a po vítězství 4:3 v prvním utkání postoupili do závěrečného play off, kde narazí...

Liberec - Sparta 0:2, oslabeného soupeře dorazil Birmančevič. Hosté jdou do čela

Sparťanští fotbalisté vyhráli i sedmý soutěžní zápas v řadě. V pátém ligovém kole zvítězili v Liberci 2:0, díky čemuž vedou tabulku s dvoubodovým náskokem na Slavii. Premiérový gól po návratu do...

Jablonec - Slavia 1:1, domácí vedli, mistrovi zajistil bod v nastavení Douděra

Slávističtí fotbalisté byli blízko porážky, ale v úvodu pětiminutového nastavení ji parádní střelou odvrátil Douděra. Jablonec, který po Spartě a Plzni hrál 1:1 i s dalším favoritem ligy, v utkání 5....

Fotbalové přestupy ONLINE: Kamerunský rychlík k Wolves, stěhuje se i Zalewski

Sledujeme online

Sezony ve fotbalových ligách se za chvíli opět rozběhnou a letní přestupové období, které tradičně trvá od července do září, už je v plném proudu. S kým půjdou celky do nové sezony? A kdo bude...

19. srpna 2025  17:11

Šestá posila na cestě. Sparta řeší příchod mladého norského záložníka z Ajaxu

Fotbalová Sparta jedná o příchodu bývalého norského reprezentanta do 21 let z Ajaxu Amsterdam. Defenzivní záložník Sivert Mannsverk by měl dorazit na roční hostování s opcí. Jasno bude v nejbližších...

19. srpna 2025  16:29

Fotbalistky Sparty po dvou letech na Letné! Hostí kvalifikaci o Ligu mistryň, přijede i AS Řím

Kvalifikační turnaj 2. kola Ligy mistryň se bude konat poslední srpnový týden v Praze. Fotbalistky Sparty, dánského Nordsjaellandu, kazachstánského Aktobe a italského AS Řím se utkají o jedno...

6. srpna 2025  9:16,  aktualizováno  19.8 15:24

Teplice mají náhradu za Kričfalušiho, z Košic získaly slovenského mladíka Jakubka

Prvoligové fotbalové Teplice posilují defenzivu, z Košic získaly na přestup talentovaného středního obránce Jakuba Jakubka, člena slovenské reprezentace do 21 let.

19. srpna 2025  15:19

Češi vstoupí do příštího MS soubojem s Dánskem, skupinu uzavřou s Kanadou

Čeští hokejisté vstoupí do mistrovství světa v příštím roce 15. května večerním duelem s Dánskem. Ve Fribourgu se pak svěřenci trenéra Radima Rulíka utkají ve skupině B postupně se Slovinskem,...

19. srpna 2025  14:55,  aktualizováno  15:13

Soupeři v pohárech: Na koho by české týmy mohly narazit v základních fázích?

Tři už mají jistotu postupu do ligových fází. Další dva české fotbalové kluby o podzim v evropských pohárech ještě bojují. Předkola se netýkala pouze Slavie, která si prvenstvím v lize zajistila...

19. srpna 2025  15:07

Skandál? Anglie řeší penaltu za ruku u těla, Tarkowski se ale provinil pohybem

Fanoušci a parodické účty na sociálních sítích vtipkují, že James Tarkowski, stoper fotbalového Evertonu, udělal před zápasem fatální chybu, když si v šatně preventivně neodstranil ruku od těla....

19. srpna 2025  14:30

Přestup Mbodjiho do Slavie? Nabídka přišla, potvrzuje šéf Jihlavy

Podobných příběhů už bylo v minulosti sepsáno a zfilmováno nepočítaně. Přesto je story o bezejmenném africkém fotbalistovi, který se prakticky přes noc stane velmi žádaným zbožím na fotbalovém trhu,...

19. srpna 2025  10:30

Zbrojovka má nového majitele, lídra druhé ligy většinově vlastní podnikatel Kačena

Novým majitelem fotbalové Zbrojovky Brno je podnikatel Vojtěch Kačena. Druholigový klub v úterý na svém webu oznámil, že zakladatel technologické skupiny Second Foundation se stal na začátku srpna...

19. srpna 2025  9:36

Ústí čisté jako Los Santos. Viagem šíří osvětu na dresu, hráči budou uklízet město

Po veselé notě vážnější tón, byť opět v atraktivním obalu. Fotbalový Viagem provizorní dresy, které nosí od začátku sezony, tentokrát využil ke kampani za hezčí Ústí nad Labem. V pondělním...

19. srpna 2025

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Hořký debut Grealishe. Leeds při návratu zdolal Everton po kontroverzní penaltě

Po dvou letech se opět představili v anglické Premier League. Fotbalistům Leeds United se návrat povedl na výbornou, v pondělní dohrávce prvního kola porazili na domácím stadionu Everton 1:0. O výhře...

18. srpna 2025  23:49

Ústí odmítlo skok do čela druhé ligy. Počítejte s námi! vzkázal vítězný Artis

Ústečtí fotbalisté propásli možnost posunout se do čela druholigové tabulky. Nováček soutěže v pondělní televizní dohrávce 6. kola doma podlehl probuzenému brněnskému Artisu 0:2 a zůstal druhý o bod...

18. srpna 2025  20:22,  aktualizováno  21:15

    Nepřehlédněte

    Mohlo by Vás zajímat

    Další weby

    Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.