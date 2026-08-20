Takács bude za vyloučení sedět dva zápasy, Sinjavskij vyšší trest nedostal

Ostravský Vlasij Sinjavskij si za červenou kartu v utkání s Artisem Brno nezahraje jeden zápas.
Takács na Letné nastoupil v 70. minutě. V 88. minutě domácí Adam Karabec unikal podél postranní čáry, kde jej Takács ostrým skluzem srazil. Rozhodčí Dalibor Černý mu rovnou ukázal červenou kartu. Sparta tou dobou vedla 4:1, což byl také konečný výsledek.
Ostravští díky gólu Michala Kohúta z úvodu zápasu porazili Artis Brno 1:0. Baník dohrával od 74. minuty bez Sinjavského, který byl vyloučen za šlapák na bývalého hráče ostravské rezervy Sachu Komljenovice.
Baník i v oslabení náskok udržel a naplno bodoval po dvou porážkách.
Zbrojovka Brno za nevhodné pokřiky fanoušků v utkání proti Liberci zaplatí pokutu 30 000 korun.