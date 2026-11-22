Oslavili jste to?
Nestihli jsme to. Hned po zápase jsem si jel pro auto do Prahy a brácha zůstal v Hradci. Po utkání jsme si na hřišti plácli a to bylo všechno.
Užil jste si společný sraz?
Je to zajímavé, ale více než na hřišti kolem. Potkáváme se v reprezentačním shonu. Doma jsme se brali jako sourozenci a teď se prolnul náš rodinný svět s fotbalovým. Do toho spousta dalších kamarádů. Zvláštní pocit.
Ale na pokoji jste prý nebyli.
Ne. Já jsem chtěl být s Hugem Sochůrkem a brácha s Alexandrem Bužkem, se kterým hráli ve Zlíně. My jsme si toho s bráchou užili doma v pokojíčku dost.
Teď spolu hrajeme leda padel a on by řekl, že je lepší. Ale lepší jsem já.